La actriz Gina Yangali molesta con Hugo Lezama ‘Cinesmero’ por calificarla de “fea”: “Todo porque te dije que no”

La actriz peruana Gina Yangali ha decidido pronunciarse acerca de los recientes comentarios del youtuber Hugo Lezama, quien prácticamente la calificó de “fea” tras un incidente ocurrido en la fiesta Ouketonazo 2.

El episodio, que ha generado controversia en redes sociales y en diversos podcasts, se dio cuando el popular ‘Barbas’ intentó sacar a bailar a Yangali, quien interpretó a ‘Miluska’ en la película Chabuca. La actriz, sin conocerlo, rechazó la invitación, lo que desató una ola de comentarios contra Gina en redes sociales.

El origen del conflicto

El organizador de la fiesta, Carlos Orosco, expuso en su podcast Ouke que la actriz habría hecho un desplante a su gran amigo Hugo Lezama, ya que rechazó su propuesta de bailar en el evento. El conductor de Cinesmero se comunicó con Orosco y comentó que había sido engañado por él porque le aseguró que Gina quería conocerlo. Esto creó expectativas en el crítico de cine, que al ser rechazado, se sintió sorprendido y desairado.

Sin embargo, en el mismo espacio, Macla Yamada, conductora y amiga de Gina Yangali, defendió a la actriz explicando que no aceptó bailar simplemente porque no conocía a Hugo en ese momento.

Gina Yangali aclara su posición: “Mi intención no fue humillarlo”

Al día siguiente del incidente, Gina Yangali decidió asistir al mismo programa para dar su versión de los hechos y cerrar el tema de una vez por todas. En su declaración, la actriz manifestó que su rechazo a la invitación no fue un ataque personal ni tenía que ver con el aspecto físico de Lezama, sino que simplemente no lo conocía y no sintió la necesidad de bailar con un extraño.

“No acepté un baile de un desconocido. Mi intención no fue hacerle un desplante o humillarlo, no tenía nada que ver con su físico ni nada de eso. No lo tomé en serio, y cuando quiera, podemos conocernos. Le agradecí por respetar mi ‘no’ en ese momento”, explicó Gina de manera tranquila, señalando que, hasta ese punto, no había rencores hacia Lezama.

Gina Yangali se molestó tras los comentarios ofensivos de Hugo Lezama

Sin embargo, la actitud de Gina Yangali cambió tras escuchar las declaraciones de Hugo Lezama en el podcast ‘Chocochifle Show’, donde hizo comentarios que la actriz calificó como insultantes. Durante el programa, Lezama insinuó que fue rechazado por una “fea”, en lo que parecía ser una indirecta clara hacia Yangali.

“Payasita quedé, porque hoy veo que él habló básicamente insinuando que soy fea y que una fea lo había choteado. Él no es nuevo en redes, y fue una indirecta bastante clara. Me expuso como tema del momento, si soy bonita o fea. Eso me pareció bajo. No me parece que en el 2024, una chica te dice que no y tengas que opinar sobre su físico”, expresó la actriz, visiblemente molesta por la situación.

¿Qué dijo Hugo Lezama sobre Gina Yangali?

Hugo Lezama fue invitado al canal de streaming ‘Chocochifle Show’, donde habló del incidente de la fiesta. Aunque al principio evitó profundizar en el tema, sí comentó que había sido víctima de las expectativas creadas por su amigo Carlos Orosco, quien le aseguró que Gina estaba interesada en conocerlo.

“Llegó a mí un cadáver exquisito de ciertos requerimientos en cuanto a responder activamente frente a un sonido musical, y ese requerimiento fue un error, un traspapeleo. Yo lo comprendí de cierta manera, y cuando decidí tener agencia sobre ese estímulo, me recibieron con un ‘no’”, comentó el crítico de cine en un tono más enredado y jocoso.

No obstante, el comentario más polémico de Lezama llegó cuando, en medio de la conversación, Lezama le consultó a uno de los conductores del programa, si alguna vez una “fea” lo había rechazado. “¿Cuántas veces a ti te han negado un encaramiento? ¿Comadres feas te han dicho que no?”, expresó en un tono burlón.

¿Quién es Gina Yangali?

Gina Yangali es una actriz peruana conocida por su versatilidad en la televisión, teatro y cine. Ha ganado popularidad en Perú gracias a su participación en diversas producciones nacionales.

Fue incluida por la productora Michelle Alexander al reparto de la telenovela musical ‘Ojitos Hechiceros’, donde interpretó a Nataly Gavilán, para luego, en 2019, alcanzar la fama con su papel de Tristana Machuca en la serie de televisión ‘De Vuelta al Barrio’. Entre sus últimos papeles está el de Marjorie Manrique en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Y en el cine, ha dado vida al papel de Miluska en la película Chabuca, biopic del comediante y cantante Ernesto Pimentel. Además, es cantante y profesora de teatro de niños y adultos como se puede ver en sus redes sociales.

