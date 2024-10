¿Mañana jueves 3 de octubre habrá paro de transportistas? Medida de fuerza es promovida por colectiveros, confirma el Gobierno

Los colectivos en Lima están prohibidos. (Foto: Andina)

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), confirmó a este medio que un posible paro de transporte urbano en Lima Metropolitana y Callao para este jueves 3 de octubre quedó descartado por unanimidad tras llevar a cabo una reunión entre diferentes gremios del sector.

Según explicó la noche del lunes 30 de septiembre, las bases acordaron darle un plazo al Ejecutivo y Legislativo para que deroguen la Ley 32108 (Ley contra crimen organizado). En caso su exigencia no sea cumplida, recién adoptarían una protesta a nivel nacional.

“No hay paro. Se acordó de forma unánime en la reunión de las bases que no va a haber paro. Primero, se exigirá al gobierno que derogue la Ley 32108, de no hacerlo, recién iremos al paro nacional”, indicó Valeriano.

“Ahora, vamos a hacer la conformación del Comité de Gremios de Transportes a Nivel Nacional, con todas las organizaciones de diferentes sectores para unir fuerzas e ir a un paro nacional en caso no seamos escuchados por el Congreso”, determinó.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que una facción de transportistas amenaza con detener sus funciones este jueves 3, lo que ha generado confusión en la ciudadanía ante el temor de que la ciudad vuelva a quedar paralizada ante la falta de buses y custers.

Se trata de transportistas informales

Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, garantizó que implementarán seguridad en busca de proteger a los transportistas de Lima y Callao que decidan operar con normalidad este 3 de octubre.

“La mayor parte de los gremios de empresas y de transportistas, incluido choferes, ha indicado que sí van a salir mañana a trabajar, lo cual agradecemos. Por eso se ha dispuesto que personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad desde muy temprano para evitar cualquier desmán que pueda cometer cualquier persona utilizando los problemas de seguridad como excusa”, indicó en conferencia de prensa tras una sesión del Consejo de Ministros.

Pérez Reyes consideró que el anuncio de este paro responde a intereses personales, ya que el reclamo de este gremio se desliga del pedido de seguridad y, en su lugar, busca exigir que los colectivos sean formales dentro de la ciudad.

“Son gremios informales que están intentando tomar la agenda que desarrollaron el 2021 con el señor Juan Silva (exministro del MTC). Nosotros no vamos a permitir eso. Nuestra apuesta es por un transporte formal y sostenible. Hay una agenda de formalización de hay que desarrollar, pero no de todo tipo de vehículos. La formalización apunta a los buses y combis, a que pasen revisión técnica”, manifestó.

“Que no se confundan las agendas. La legitima agenda de preocupación por la seguridad ciudadana, que la tiene el gobierno. Ya estamos trabajando para corregir este problema. Esa es una agenda en la que todos compartidos. Otra cosa es paralizar la ciudad para que se permitan los colectivos en Lima. Hay una ley que no lo permite, solo está autorizado que los colectivos estén fuera de Lima, allí donde no hay buses de transporte interprovincial”, agregó.

Por último, el titular de la cartera hizo un llamado a los pocos choferes y cobradores que participarán en el paro, instándolos a respetar el derecho de los trabajadores que desean cumplir con sus labores.