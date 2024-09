¿Qué se ‘celebra’ el 30 de septiembre en Perú y por qué hay hombres que reciben presentes en esta fecha?

Como una especie de guiño al tradicional obsequio de flores amarillas que las mujeres reciben en septiembre, los caballeros han empezado a recibir ramos. (Freepik / @AztecaMorelos / www.tabascohoy.com)

Es fascinante cómo, año tras año, se insiste en encasillar las muestras de afecto hacia las mujeres con flores, mientras los hombres parecen condenados a conformarse con menos. Como si ellos no merecieran, en algún momento del calendario, un detalle que los haga sentir especiales. Si las féminas reciben flores amarillas el 21 de septiembre, ¿por qué los varones no pueden tener su propio día para ser homenajeados con un obsequio a la altura?

Tal vez es hora de que la balanza se incline un poco, y ellos también disfruten de un gesto inesperado que les recuerde que no siempre tienen que ser los que dan, sino que, en su debido momento, también pueden recibir.

Resulta interesante observar cómo regalar a los hombres en una fecha extraordinaria, más allá de los cumpleaños o aniversarios, ha comenzado a parecer casi una idea revolucionaria. Sin embargo, lentamente, esta práctica deja de ser una excepción y se va consolidando como una tendencia que bien podría convertirse en costumbre.

En septiembre, tanto las mujeres como los varones suelen recibir obsequios. (Composición Infobae: Andina / www.rosalinda.cl)

Habiendo comentado esto, surgen naturalmente preguntas como qué se les regala a los hombres el 30 de septiembre y qué se ‘celebra’ en el día en que ellos reciben presentes.

¿Qué se ‘celebra’ este 30 de septiembre en Perú?

Aunque no existe una festividad particular que se conmemore el 30 de septiembre en Perú, la creciente entrega de obsequios a los varones ha comenzado a crear un ambiente festivo que recuerda al celebrado el 21 de septiembre, día en que las mujeres son agasajadas con flores. Esta nueva dinámica ha despertado un interés considerable, como si ellos también merecieran un día especial para ser reconocidos y celebrados, lo que deja entrever un cambio en la percepción de las costumbres sociales en el país.

Si bien en Perú no se celebra ninguna festividad particular en la fecha señalada, esto no significa que a nivel internacional no haya una celebración de gran envergadura. El 30 de septiembre ha sido declarado como el Día Internacional de la Traducción por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto sucedió el 24 de mayo de 2017, mediante su resolución A/RES/71/288.

El 30 de septiembre ha sido declarado como el Día Internacional de la Traducción por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Naciones Unidas)

Las Naciones Unidas, a través de su página web oficial, se ha referido a esta fecha festiva con el propósito de resaltar la importancia de los traductores en el mundo. “La celebración del Día Internacional de la Traducción nos brinda la oportunidad de rendir tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y al importante papel que desempeñan en acercar a las naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundiales”, se lee en el portal.

¿Qué obsequios suelen recibir los hombres el 30 de septiembre?

Cada 30 de septiembre, como una especie de guiño irónico al tradicional obsequio de flores amarillas que las mujeres reciben el 21 del mismo mes, los caballeros han empezado a recibir ramos... pero no de flores, sino de carritos Hot Wheels. Una escena casi surrealista en la que los autos en miniatura parecen ser la respuesta masculina a los pétalos dorados.

¿Acaso es una broma del destino o una evolución peculiar del consumismo? Lo cierto es que este gesto amenaza convertirse en una costumbre que, sin duda, deja a más de uno rascándose la cabeza sobre las extrañas formas en que celebramos.

Este es el ramo de carritos Hot Wheels que suelen recibir los varones en septiembre. (www.tabascohoy.com)

Pero, ¿quién instauró la idea de que las mujeres debían regalar ramos de carritos Hot Wheels a los varones? Todo comenzó en TikTok, cuando un usuario propuso a sus seguidores que, el 30 de septiembre, las mujeres deberían obsequiar algo simbólico a los hombres. La idea surgió como una especie de contrapartida irónica a la tendencia de regalar flores amarillas a las mujeres el 21 de septiembre.

“Faltan 3 días para el 30 de septiembre, el ‘día internacional de regalar carritos Hot Wheels’. Ya les dimos flores el 21, y ahora nos toca a nosotros. Estamos iniciando una revolución para que este día sea reconocido como una (fecha festiva)”, escribió Alejandro Rodríguez (aalejandro.rdz).

Precisamente, este tiktoker planteó la idea de obsequiar ramos de carritos, una tendencia que se originó en 2023 y no tardó en popularizarse en poco tiempo en México y en diversas partes de América. Perú también se apoderó de esta moda; prueba de ello son las publicaciones que se realizaron en las redes sociales durante ese año.

En plataformas como TikTok e Instagram, los usuarios compartieron fotos de ramos de carritos y videos mostrando la entrega de estos obsequios. Por ejemplo, algunos crearon tutoriales sobre cómo armar un ramo con diferentes modelos de Hot Wheels, mientras que otros simplemente se reían al recibirlos.

Alejandro Rodríguez es el artífice de la tendencia de regalar ramos de carritos Hot Wheels en septiembre. (aalejandro.rdz)

La tendencia se esparció rápidamente en redes sociales, y muchas personas se sumaron a la celebración. El apoyo a esta nueva manera de reconocer a los hombres fue inevitable.

En 2024, la tendencia de dar un presente peculiar se mantuvo, pero no alcanzó la misma acogida que las flores amarillas. Tal vez algún día, los carritos compitan con el agasajo tradicional a las mujeres.

El 27 de septiembre del año en curso, el artífice de esta tendencia se manifestó en su cuenta de TikTok para dar a conocer el motivo de la fecha festiva que estableció. “El motivo de esta festividad radica en que, desde pequeño, nunca recibí carritos Hot Wheels y no quería que ningún niño u hombre se quedara sin su carrito. Además, siempre hemos regalado flores amarillas a las mujeres”, expresó, visiblemente conmovido.

Así como el acto de regalar flores amarillas el 21 de septiembre se acompaña de la canción ‘Flores amarillas’ de Floricienta, el obsequio de carritos Hot Wheels también tiene su melodía: ‘Tokyo drift’ de Teriyaki Boyz, un grupo japonés de J-hip hop originario de Yokohama.