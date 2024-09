Jefferson Farfán suspende emisión de ‘Enfocados’ en medio de denuncia contra su primo ‘Cri Cri’ por abuso sexual

Jefferson Farfán hace anuncio sobre Enfocados en medio de caso Cri Cri

Durante esta semana, el nombre de Cristian Martínez Guadalupe ha acaparado portadas y no necesariamente por un logro sobre él, sino por una denuncia en su contra por abuso sexual contra una joven de 19 años. La acusación no ha pasado desapercibida y con ello se ha mencionado mucho a Jefferson Farfán.

Los hechos sucedieron dentro de la vivienda del popular ‘10 de la calle’, por lo que las investigaciones también lo han incluido. El deportista ha colaborado de la justicia, por lo que no tuvo problemas en entregar las imágenes de la cámara de seguridad de su casa.

En medio de todo este escándalo, Jefferson Farfán ha mantenido el silencio y no se ha pronunciado, ni a favor ni en contra de su primo. Sin embargo, se conoce que el exintegrante de Alianza Lima tiene un programa digital que se emiten los domingos, por lo que muchos estaban a la espera de lo que pueda presentar.

Pero, a través de las redes sociales de ‘Enfocados’ se dio a conocer que este domingo 29 de setiembre, se tomarán una pausa y no emitirán ningún episodio. Por ello, pidieron a sus seguidores comprender la situación.

“Informamos que este domingo no tendremos programa al aire. Esperamos su amable comprensión y respeto. Muchas gracias”, menciona un corto post en sus historias de Instagram.

Jefferson Farfán emite comunicado sobre próximo episodio de Enfocados.

Jefferson Farfán marcó distancia de su primo ‘Cri Cri’

Luego de que esta denuncia se hiciera pública, muchos han esperado algún pronunciamiento por parte de Jefferson Farfán, sin embargo, el deportista ha mantenido el silencio. Pese a ello, ha tomado algunas acciones que han llamado poderosamente la atención.

En principio, cerró la posibilidad de comentar sus fotografías en su cuenta de Instagram. El pelotero ha decidido que sus seguidores no usen su plataforma como un espacio para referirse a otras cosas que no sean lo que lo involucre solo a él. Por eso, tomó esta medida.

Sin embargo, no todo quedó allí, pues más adelante también tuvo otra acción que no pasó desapercibida. Se conocía que Jefferson Farfán era muy cercano a Cristian Martínez, pues ambos se criaron juntos y tienen una relación casi de hermanos. Es así que, luego de destaparse todo este suceso, el popular Jefry decidió no dejar rastro de Cri Cri en su cuenta de Instagram y borró todas las fotos que tenía con él.

Jefferson Farfán limitó comentarios en medio de denuncia a su primo. | Captura/Instagram

¿Qué pasó en el caso ‘Cri Cri’?

Cristian Martínez Guadalupe enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual, por la cual el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra. La víctima, una joven, presentó la denuncia tras alegar que Martínez la agredió sexualmente. El caso ha generado gran atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones y el perfil público del denunciado, lo que ha puesto en el centro del debate la justicia y el tratamiento de estos casos en el Perú.

El proceso judicial continúa, con Martínez Guadalupe negando las acusaciones, mientras sus abogados afirman que existen inconsistencias en la versión de la denunciante. A pesar de la defensa, el juez determinó que existían suficientes indicios para imponer la prisión preventiva, una medida cautelar destinada a evitar la fuga y asegurar la investigación mientras se recaban pruebas y se desarrollan los procedimientos judiciales pertinentes.

Durante estos 9 meses, las autoridades continuarán investigando el caso, recopilando evidencia para determinar si se llevará a cabo un juicio formal.

Primo de Jefferson Farfán se mostró angustiado al escuchar dictamen. Captura/Justicia TV