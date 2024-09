La reacción del primo de Jefferson Farfán al saber que se le dictaron nueve meses de prisión preventiva

La reacción de 'Cri Cri' al conocer que se le dictó nueve meses de prisión preventiva | Justicia TV. Recuperado Willax TV

Este viernes 27 de septiembre, Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva en un caso por presunta violación sexual en agravio de una joven de 19 años, cuya identidad se mantiene en reserva. El empresario permanecerá en prisión mientras avanza la investigación sobre los graves cargos en su contra.

Según el parte policial, el incidente ocurrió en la madrugada del sábado 21 de septiembre en una de las habitaciones de la mansión de Farfán, ubicada en La Planicie, La Molina. La víctima relató que alrededor de las cuatro de la mañana, fue violentada sexualmente por Martínez Guadalupe, quien irrumpió en su habitación y la forzó a mantener relaciones sexuales. Ante sus gritos de auxilio, cuatro personas intervinieron y lograron rescatarla, separándola del acusado. Posteriormente, Martínez Guadalupe huyó de la vivienda.

La víctima se presentó en la comisaría de La Molina para presentar su denuncia, acompañada de testigos. Se sometió a exámenes del médico legista que confirmaron lesiones vaginales, corroborando la agresión sexual. Además, aportó imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda como prueba, las cuales fueron proporcionadas por Jefferson Farfán.

Se dictaminó nueve meses de prisión preventiva contra Cristian Martínez Guadalupe.

Por su parte, Martínez Guadalupe se presentó voluntariamente ante la policía y negó las acusaciones, afirmando que se encontraba dormido en su habitación y que, aunque había estado bajo los efectos del alcohol, nunca se acercó a la joven. Para respaldar su versión, presentó al portero de la casa como testigo. Sin embargo, las pruebas presentadas por la víctima, incluyendo los resultados médicos, testimonios y las imágenes de videovigilancia, fueron determinantes para que la Fiscalía decidiera dictar la prisión preventiva en su contra.

La reacción de ‘Cri Cri’

Al escuchar el dictamen de nueve meses de prisión preventiva en su contra, Cristian Martínez Guadalupe, en compañía de su abogado, se mostró sorprendido. Su rostro reflejó angustia al percatarse de la gravedad de la situación, llevándose las manos al rostro, una clara manifestación de desesperación ante la decisión judicial. Esta reacción ha captado la atención de los medios, resaltando el impacto emocional que ha tenido esta sentencia en el primo del reconocido futbolista Jefferson Farfán.

Primo de Jefferson Farfán se mostró angustiado al escuchar dictamen. Captura/Justicia TV

La versión de Cristian Martínez

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, ha emitido un contundente testimonio en respuesta a las acusaciones de agresión sexual formuladas por una joven de 19 años. En su declaración, ‘Cri Cri’ dejó claro que jamás traicionaría la confianza de su primo al cometer un acto tan aberrante dentro de su hogar, resaltando su relación cercana con la presunta víctima, a quien considera como una sobrina.

“Jefferson es como mi hermano. Su familia, mi familia… Yo sé que soy inocente, no he tocado a (nombre de la víctima), soy como padre de esa niña”, afirmó Martínez en un video presentado por el programa ‘Amor y Fuego’. Aseguró que había estado bebiendo en una parrillada familiar, pero enfatizó que decidió irse a dormir a las 4 de la mañana, consciente de que al día siguiente debía estar con sus hijos.

Primo de Jefferson Farfán dio su versión de los hechos ante agentes de la PNP. Captura/Amor y Fuego

Martínez relató que permaneció en su cuarto durante el tiempo en que la joven asegura haber sido agredida. Al ser despertado más tarde por un familiar que le informó sobre la denuncia, dijo que salió rápidamente para hablar con Jefferson Farfán, quien estaba enfurecido por la noticia. “Tienes que irte para que Jefferson se calme”, le dijo su prima, pero él decidió no abandonar la casa.

Finalmente, Martínez Guadalupe se dirigió por su propia cuenta a la comisaría de La Molina para dar su versión de los hechos, afirmando: “No tengo culpa. Yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así”. Su defensa se basa en la insistencia de que no se encontraba en el lugar de la agresión y que nadie lo vio salir de su habitación en el momento del supuesto incidente.