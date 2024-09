Fiscalía encontró audio en casa de Elizabeth Peralta donde se recomienda separar investigación de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez

Voz femenina: “La Keiko tiene una especie de terreno que ha adquirido el marido. La otra vez la llamé a la tía, porque la tía es jodida, y le dije a qué hora le has citado a ese chico, lo he visto a las nueve de la mañana y he vuelto a pasar a las ocho de la noche y lo tienes parado, a qué hora lo has citado, entonces de una vez hazlo pasar (ininteligible) para qué lo citas nueve cuando son las once y todavía no le tomas su manifestación, el chico se le ve tranquilo, pero quiero hablar con Tania tiñán para que ella me saque lo de la Keiko para que se pronuncie de la Keiko, le voy a decir, mira oye tú eres provisional, la Keiko te puede ayudar, mátalo eso aparte, antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes al aire, el favor lo vas a hacer tú, porque si ella lo termina con eso, ya no se puede acumular. Keiko es una cosa, Ramírez Joaquín es otra cosa. La investigación de Juan Joaquín tiene hace dos años, quieren juntar las últimas con todo, no, no conviene, así que se vayan matando, quiero eso, mañana voy a ir a hablar con [...]”