Magaly Medina exige a Jefferson Farfán que no calle ni oculte nada sobre ‘Caso Cri Cri’: “No pares hasta llevarlo a la cárcel”

El escándalo que envuelve a Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, ha generado gran revuelo en los medios de comunicación y redes sociales. El brazo derecho y familiar del deportista ha sido denunciado por una joven de 19 años por el presunto delito de violación sexual.

Según la víctima, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 21 de septiembre, en la casa del propio Jefferson Farfán, ubicada en una exclusiva zona de La Molina. Aunque Cristian Martínez ha negado las acusaciones y asegura ser inocente, los resultados del examen médico legista han complicado su situación legal. Este informe habría revelado elementos que agravan la denuncia en su contra, poniendo en jaque su defensa.

Ante esta polémica, Magaly Medina no dudó en tocar el tema. Durante la emisión de su programa ‘Magaly TV La firme’, el 23 de septiembre, la conductora se mostró cautelosa al abordar la situación, subrayando que posee información privilegiada, la cual no sacará por respeto al dolor que siente la familia de Jefferson Farfán.

La intervención de la conductora empezó después de leer un documento que le hizo llegar el abogado del exfutbolista, donde pide que se le revoque la suspensión de la pena convirtiéndola en pena privativa de la libertad por un juicio que perdió contra él.

“Yo podría darle el vuelto hoy día, y podría ser totalmente vengativa, y un poco no entristecerme de las circunstancias difíciles que él y su familia están atravesando. Yo tengo toda la documentación acá, pero he decidido no utilizarla, porque no vamos a revictimizar a una victima de violación, porque creo que este es un momento difícil, que le haya pasado en su casa, por su querido familiar, que es como su hermano, el hijo de la hermana de su mamá. Ellos son muy unidos“, dijo Medina.

“A Jefferson Farfán se le ha visto asistiendo a la comisaría, al Ministerio Público. Estos son momento en que solo podemos decirles a todo el mundo, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas. Qué hacía una chica de 19 años tomando alcohol con un señor de 40 años. ¿Quién es culpable? No se sabe aún”, acotó.

Exige a Jefferson Farfán que encuentre al culpable

Sin bien es cierto, indicó que se solidariza con la situación, fue bastante firme al exigiste a Jefferson Farfán que encuentre al culpable que violentó sexualmente a la joven de 19 años. Asimismo, se refirió a las declaraciones de Cristian Martínez Guadalupe, quien aseguró que es inocente.

La conductora señaló que sea familiar o no del exfutbolista, se debe dar con el culpable. “El mantiene su inocencia, pero para eso están los fiscales, para eso están los policías, para indagar, las pruebas del médico legista. Para eso está el ADNI, que se tiene que comparar con el encontrado en la víctima”, indicó.

“Yo creo que si alguien le causó daño a una joven de 19 años en el interior de su hogar, así como Jefferson Farfán, persigue con menores cosas a otras personas (mostrando el documento donde el exfutbolista pide que Magaly regrese a la cárcel), por solo opinar, así tendría que perseguir a Cri Cri o a cualquiera que resulte responsable de haber hecho esto tan aberrante, de haberle causado daño a una jovencita de 19 años, haberse aprovechado que estaban en una fiesta, bebiendo, para hacerlo”, indicó.

Además, cuestionó por qué Cristian señala en sus declaraciones que Jefferson estaba como loco. “Claro había descubierto que había pasado esta horrenda cuestión dentro de su casa, eso no debe ser un momento fácil de llevar. No debe ser. Si algo pasó en tu casa y si tú sabes quién fue Jefferson Farfán. Persíguelo hasta el final y no pares hasta llevarlo a la cárcel. Así como haces todos los días con personas como yo, y ese sí es un delito que hay que perseguir, eso es algo escabroso, es un drama tremendo, se ha afectado a una joven de 19 años, eso no puede quedar impune, no se puede callar, no se puede ocultar. Para eso están las pruebas, para eso existen laboratorios especializados”, dijo.

“Ojalá se encuentre al que le causó daño a esa jovencita, que no se lo merece para nada”, sentenció.

Canales de ayuda

Existen múltiples recursos disponibles para quienes sufren de violencia familiar o violencia contra la mujer. Uno de ellos es la Línea 100, un servicio confidencial y gratuito que opera las 24 horas del día en castellano, quechua y aimara. Este canal proporciona orientación, apoyo emocional y consejería.

También están los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que ofrecen atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional en todo el país. Estos centros atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., mientras que los CEM ubicados en comisarías operan las 24 horas. Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) brinda ayuda inmediata, facilitando el acceso a justicia y protección, y el Chat 100 ofrece orientación psicológica para situaciones de violencia o riesgo en relaciones de noviazgo o enamoramiento.