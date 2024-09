Fujimorismo quiere intervenir el LUM: Martha Moyano pide cambios en el recorrido del museo por dar información “sesgada”

Los integrantes de Fuerza Popular son los más críticos con las exposiciones del Lugar de la Memoria. Foto: composición Infobae.

En una nueva arremetida contra los espacios culturales de memoria histórica, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, pide cambios en las exposiciones del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). A través de un oficio, la parlamentaria fujimorista solicitó formalmente al Ministerio de Cultura la modificación del guion museográfico del LUM. En sus argumentos, Moyano señala que la narrativa actual del museo ofrece una visión “sesgada” de la historia y no incluye las voces de los actores que, según señala, “lucharon por la paz”.

Su pedido fue ingresado el último 19 de setiembre al rededor de las 10: 00 a.m. al despacho de Fabricio Valencia Gibaja, el recientemente nombrado ministro de Cultura, y en un lapso de poco más de dos horas fue derivado a las áreas correspondientes.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al asunto de la referencia, solicitar se sirva disponer la Modificación del Guion Museográfico del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) conforme a sus competencias y atribuciones como titular del Sector, ya que es un lugar donde se cuenta la historia en forma sesgada y no recoge la palabra de los actores que lucharon por la paz”, escribe la parlamentaria en su solicitud.

El pedido de la congresista fue ingresado con expediente N. °138558. En dos horas pasó del despacho ministerial a la dirección general de museos. Foto: captura Mincul

Fue la periodista Jacqueline Fowks, quien a través de sus redes sociales alertó sobre las intenciones de la congresista. La periodista recordó que en el 2019, el fujimorismo quiso hacer algo similar. Y es que, desde su inauguración, el LUM no ha estado libre de controversias. Sectores conservadores, particularmente vinculados a Fuerza Popular y otros grupos de derecha, han criticado su enfoque, argumentando que ofrece una visión parcializada de la época de violencia política, omitiendo el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva y acusándolo de ser un espacio donde se hace apología al terrorismo.

En el documento dirigido al titular del Mincul, la congresista cuestiona la narrativa del LUM. Foto: Jacqueline Fowks

No se puede olvidar el incidente ocurrido a inicios de mayo del 2018, protagonizado por el excongresista, Edwin Donaynre, quien se disfrazó de un sobreviviente del conflicto armado en Colombia, grabó el recorrido y acusó a su guía de hacer apología al terrorismo y tener una opinión parcializada. Tras la denuncia de Donayre, Gabriela Eguren, quien lo guión en su recorrido, fue separada del lugar.

A pesar de estas disputas, el museo sigue siendo un referente en el trabajo por la memoria, la inclusión y los derechos humanos en el Perú.

Testimonios de las FF. AA. en el LUM

Sin embargo, los cambios que pide la parlamentaria no están bien fundamentados, ya no existe la supuesta omisión a la que hace referencia. Una de las exposiciones permanentes del LUM, titulada “Respuesta a la violencia desde el Estado”, no solo cuestiona los abusos de las fuerzas del orden en la lucha antisubersiva, sino que también, resalta el cambio de estrategia y el papel de las FF. AA. y la PNP que contribuyeron a terminar con los grupos terroristas.

Asimismo, en el primer piso, donde se pueden escuchar los testimonios de diferentes sobrevivientes, presentan a Pascual Romaina, un militar que sirvió en la Región San Martín y que tras un enfrentamiento con el MRTA, quedó discapacitado.

Fotografía que narra el trabajo hecho por miembros de las FF. AA. en las zonas más alejadas del país. Foto: LUM

Cabe recordar que entre los fundamentos conceptuales del LUM se trabajó con todos los actores del conflicto.

“Entre el 28 de noviembre y el 13 de diciembre de 2013 se desarrollaron siete reuniones con grupos de interés en la ciudad de Lima: con el movimiento de derechos humanos, con miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, con periodistas, con familiares de víctimas de la Policía Nacional del Perú, con familiares de víctimas civiles, con funcionarios y artistas”, señala el documento.