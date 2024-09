“Faltó el respeto de la familia”: Martha Moyano habló sobre la ausencia de Elio Riera en el velorio de Alberto Fujimori

Martha Moyano señaló que abogado Elio Riera cometió un error al anunciar la muerte de Alberto Fujimori. Luis Paucar / Infobae

Martha Moyano, congresista por Fuerza Popular y encargada de las coordinaciones fúnebres de Alberto Fujimori, respondió por la ausencia de Elio Riera, quien fue abogado del expresidente hasta sus últimos días. En diálogo con Infobae Perú, confirmó el malestar hacia el letrado, quien fue la primera persona en confirmar el fallecimiento del expresidente.

“El doctor Elio ha cometido un error, por decirlo menos, porque en cosas como estas, cuando una familia está pasando por un dolor tremendo, uno no puede atribuirse la representación o responsabilidad de tomar un anuncio y lo digo yo porque estuve presente. No me pareció correcto y yo misma se lo dije. Le corresponde siempre a la familia hacer ese anuncio porque es algo muy íntimo, por lo que faltó el respeto”, expresó.

Aunque no quiso referirse a si se habían roto las relaciones entre la defensa y su familia, fuente cercanas a Fuerza Popular mencionaron que fue tal el rechazo que el especialista en derecho penal está impedido de acercarse al velorio.

La defensa legal es uno de los principales ausentes en el velorio de Alberto Fujimori. | Fotocomposición: Infobae Perú / EFE/ Renato Pajuelo

¿Qué dijo Elio Riera?

En respuesta a este medio, el abogado evitó confirmar si se apersonaría al velorio o entierro. En su lugar, destacó que lo acompañó hasta el término de la noche en su vivienda, previo a que sea trasladado. Sobre las declaraciones de la parlamentaria fujimorista indicó que “la aprecia, pero no es momento de discutir sobre ello”.

“Estamos de duelo todos los que apreciamos al señor Presidente. No corresponde por respeto a su memoria y legado tocar ese tipo de temas. Debe ya descansar en paz. Su familia siempre fue la prioridad. Debemos respetar su tranquilidad”, mencionó a Infobae Perú.

Como se recuerda, el conflicto se originó cuando el letrado se convirtió en la primera persona en confirmar el fallecimiento de Alberto Fujimori a través de un mensaje de despedida en redes sociales. “Señor Presidente, gracias por todo. Descanse en Paz. Su legado perdurará en la historia. Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo,” escribió Riera.

Captura de mensaje publicado por Elio Riera

Aunque la publicación fue eliminada en cuestión de minutos, la noticia ya había sido difundida en medios de comunicación. En ese contexto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no tuvo mayor opción que ratificar el anuncio.

Además de mencionar que después de una larga batalla contra el cáncer, “nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor”, invocó a sus simpatizantes a realizar una “oración por el eterno descanso de su alma”.

“¡Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori”, señaló la excandidata presidencial en sus redes sociales.

Keiko Fujimori informó que su padre, Alberto Fujimori, murió, luego de una ardua lucha contra el cáncer - crédito @KeikoFujimori/X

¿Dónde y hasta cuándo será velado Alberto Fujimori?

A través de otro tuit, la lideresa de Fuerza Popular anunció que su padre sería velado en la sede del Ministerio de Cultura, conocida como el ex Museo de la Nación, desde las 10:00 horas de hoy, jueves 12 de setiembre.

Aunque se había comunicado que el horario sería solo hasta las 22:00 horas, se dio a conocer que se había extendido hasta la media noche y se abrirían las puertas el viernes 13 de setiembre desde las 06:00 horas ante la cantidad de personas que se acercaron. “El sábado, el velatorio será desde las 06:00 a.m. hasta la salida del féretro” para su entierro, acotaron.