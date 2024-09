Taste Atlas elige a una cebichería como el mejor restaurante tradicional de Perú: ¿dónde queda y qué platos ofrece?

El primer local fue inaugurado en Lima, específicamente en Miraflores, en el año 2005. (Composición Infobae: www.turiweb.pe)

La gastronomía peruana ha sabido escribir su historia en los paladares del mundo, como un río de sabores que fluye desde los Andes hasta las costas del Pacífico. En los últimos años, el brillo de Central ha iluminado la escena global, siendo coronado en 2023 como el mejor restaurante del planeta. Este santuario de la cocina, dirigido por Virgilio Martínez y Pía León, ofrece una experiencia territorio en desnivel; es decir, un trayecto a través de 12 ecosistemas del Perú.

Otro restaurante que ha concitado la atención de peruanos y ciudadanos de distintas latitudes del mundo es Maido. Bajo la maestría de Mitsuharu Tsumura, este templo gastronómico ha hilvanado una armoniosa sinfonía entre las tradiciones japonesas y peruanas. En 2023, este restaurante fue galardonado como el mejor de Latinoamérica en la renombrada gala de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Al mencionar la gastronomía peruana, el nombre de Gastón Acurio podría surgir de inmediato en la mente de muchos extranjeros. Esta asociación no es casual, ya que nuestro compatriota ha sido uno de los grandes impulsores de nuestra cocina hacia el reconocimiento global. Su esfuerzo ha sido ampliamente valorado, no solo en palabras, sino también a través de prestigiosas distinciones. Entre ellas, destaca un galardón que lleva por título ‘The best traditional restaurants in Peru’.

Gastón Acurio es el chef peruano más popular y buscado a nivel mundial, reconocido por su destacada labor en la promoción de la gastronomía peruana. (Composición: Infobae)

El mejor restaurante tradicional de Perú

Uno de los restaurantes de Gastón Acurio ha sido galardonado con el título de ‘The best traditional restaurants in Peru’ —que se traduce al español como ‘El mejor restaurante tradicional de Perú’. Se trata de La Mar, una cebichería que se destaca por su esfuerzo en poner en valor los tesoros del mar peruano y resaltar lo mejor de la cultura gastronómica del país.

El reconocimiento al restaurante de Acurio fue otorgado por Taste Atlas, una guía en línea dedicada a descubrir platos locales y tradicionales de diversas regiones del mundo. A través de su página web, se dio a conocer que La Mar encabeza la lista con una puntuación de 4.7. Otros locales como Isolina Taberna Peruana, El Bodegón de Miraflores, Astrid y Gastón, y Rafael, entre otros, obtuvieron una puntuación de 4.6.

La Mar está presente en diversas partes del mundo, pero su primer local fue inaugurado en Lima, específicamente en Miraflores, en el año 2005. Con el transcurso del tiempo, se abrieron otras cebicherías que mantienen la misma esencia y calidad del establecimiento original en la capital peruana.

Así lucía la cebichería La Mar de Miraflores en plena pandemia del coronavirus. (La Mar)

En el portal web del restaurante galardonado por Taste Atlas, se puede leer sobre los lugares que ha conquistado el destacado chef peruano. “La Mar se ha expandido por toda Sudamérica y globalmente en mercados como San Francisco, Miami, Doha y, más recientemente, Dubai”, se lee. Entre las locaciones de América del Sur figuran Chile, Colombia y Argentina.

En 2008, Gastón Acurio ofreció una entrevista a Katia Roncagliolo para California Peru Live, en el primer local de La Mar en San Francisco. “Lo único que queremos es conquistar el corazón del norteamericano con nuestra cocina. Soñamos con que este no sea el único La Mar, sino que haya muchos más en todo Estados Unidos”, sostuvo.

Su sueño se hizo realidad con la inauguración de otro local en Miami. En otro momento de la entrevista, el empresario y chef compartió una de las estrategias que implementó en el mundo culinario. “Al estudiar cómo las cocinas regionales han entrado en el mundo, vemos que la cocina italiana usó la pasta como su bandera y la japonesa, el sushi. Nosotros creemos que debemos adoptar el cebiche como nuestra bandera, para que sea el pretexto a través del cual la gente descubra todos los demás platos y tradiciones peruanas”, agregó.

Finalmente, señaló que el ingrediente esencial de la comida peruana es el ají, en sus múltiples variedades. Esta afirmación la hizo tres años después de abrir su cebichería en Lima, un local que tiene al cebiche como plato insignia y al ají en un pedestal.

Gastón Acurio es dueño de varias cebicherías ubicadas en distintos países de Sudamérica. (Andina)

¿Dónde queda el mejor restaurante tradicional de Perú?

En el distrito limeño de Miraflores, Lima, los comensales pueden deleitarse con una experiencia gastronómica en La Mar, una cebichería que se ha convertido en un referente de la cocina peruana. Este restaurante ofrece un festín de frescura y autenticidad, con su plato insignia, el cebiche, preparado con ingredientes de la más alta calidad y una técnica que resalta los sabores del mar peruano.

La Mar se encuentra en la avenida La Mar 770, Miraflores, Lima, Perú, donde cada visita es una inmersión en el arte culinario que ha ganado reconocimiento internacional. “Inspirada en miles de cebicherías peruanas, La Mar es una mezcla de tradición y modernidad”, se lee en su página de Facebook.

Logo de la cebichería La Mar. (La Mar)

¿Qué platos ofrece la cebichería La Mar?

CEBICHES

Clásico

Pejerrey o Bonito 58

Pesca de temporada 74

Pesca de lujo 88

Mixto

Pescado y mariscos del día 78

Criollo

Pescado de temporada y chicharrón de pulpo 78

Tumbes

El clásico de conchas negras 68

Chalaco

De marisco picadito para comer con cuchara 68

Nikkei

En leche de tigre nikkei oriental.

Bonito 59

Atún 89

Mantaro

Pescado de temporada, leche de tigre de alcachofa 78

Bachiche

Pescado de temporada, leche de tigre con alcaparras y palta 78

Marcona

De erizos en su leche de tigre La Mar 98

Trío de cebiches

Clásico, nikkei y Mantaro 139

TIRADITOS

Criollo al ají amarillo

Pejerrey 59 pesca de temporada 74 pesca de lujo 84

Nikkei

Laqueado en leche de tigre nikkei bonito 59

Atún 79

Bachiche

Pesca de temporada, conchas, palta, salsa bachiche y alcaparras 74

Trío

Tres tiraditos: criollo, bachiche, nikkei 129

El cebiche de La Mar es uno de los platos preferidos de los comensales. (La Mar)

DE LA COCINA

Sopa seca lou ming

Pasta fansi guisada en salsa de mariscos de chifa limeño 78

Ravioles negros

Rellenos de cangrejo y mascarpone en su salsa de coral 78

Tacu tacu chorrillano

Con milanesa de pescado a la chorrillana, huevo y plátano 79

Cangrejos popeye reventados

Pídalos a la norteña o estilo chifa 79

Pepper steak del mar con papas batalla

Bonito 79

Atún 98

Atún toro 198

La Cabeza lujuriosa

Cabeza de pesca de lujo entera a la cacerola de curry limeño 88

Pescado a la meunier limeña

Engawa de lenguado 89

Lenguado lengüeta 98

Seco de lujo

Con lenguado lengüeta en seco norteño, pallares batidos y arroz con choclo 89

El timbal Roxi

De fetuccini y langostinos en salsa de chupe al horno 89

Con camarones 189

Pescado don Pepe

Lenguado lengüeta en salsa de langostinos y pulpo, espesado, arroz amarillo 89

La pasta la mar al ajo y rocoto

Con vóngole 59

Con erizos 128

Con camarones 128

Es preciso señalar que estos son solo algunos de los platos que se pueden apreciar en el menú, el cual se encuentra disponible en la página web de La Mar.