Imágenes desmienten a esposa de Jesús Alzamora: Pareja no habría estado separada cuando actor besó a mujer en Colombia

Ric La Torre muestra capturas de los mensajes de Jesús Alzamora y María Paz en septiembre del 2023. TikTok

Jesús Alzamora, actor y conductor peruano, ha estado en el ojo de la tormenta mediática después de la difusión de unas imágenes en las que se le ve besando a otra mujer en Colombia. Este video, que corresponde a 19 de agosto del 2023, ha generado un gran revuelo, especialmente porque se cuestiona el estado de su relación con su esposa, María Paz Gonzales Vigil, en ese momento.

Tras la publicación de las imágenes, en el programa Magaly TV La Firme, María Paz salió a defender a su esposo a través de un comunicado, asegurando que durante esa época la pareja se encontraba separada. Según la modelo y empresaria, ambos atravesaban una crisis matrimonial que los llevó a distanciarse temporalmente. “Jesús y yo estábamos separados cuando ocurrió ese episodio”, mencionó en su mensaje, pidiendo respeto por su vida privada y la de su familia.

Sin embargo, la versión de Gonzales Vigil fue rápidamente puesta en duda cuando el tiktoker Ric La Torre publicó una serie de capturas que mostraban mensajes cariñosos intercambiados por la pareja durante el tiempo en que, supuestamente, estaban separados.

“Jesús Alzamora no podrá mentirnos, porque tiene posteos de agosto del año pasado y María Paz le comenta”, se le escucha decir a Ric La Torre en su video.

En las capturas difundidas por La Torre, se puede ver a Alzamora y Gonzales Vigil interactuando de manera afectuosa y hasta coqueta en redes sociales, lo que genera dudas sobre si realmente se encontraban distanciados en ese entonces.

“Hasta jugaban con la posibilidad de tener más bebés”, indicó el tiktoker después de leer un mensaje de la exmodelo sobre la posibilidad de tener un tercer hijo tras ver cómo luce el padre de sus hijos en la publicación.

María Paz Gonzáles Vigil y sus coquetos comentarios hacia Jesús Alzamora en agosto del 2023. IG

En otro momento, del mismo mes de agosto, mostró un reel donde Jesús Alzamora agradece a su “esposita” por el stilyng, dejando en claro lo cercanos que estaban. Eso no quedó ahí, pues también difundió una captura de la pareja promocionando su podcast juntos, días después del ampay. “O sea, querían facturar. Bueno, quien sabe, luego delo desliz, facturar no viene mal”, sentenció La Torre.

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles Vigil presentaron show días después que el actor besara a otra mujer en el 2023. IG

Publicaciones de María Paz en agosto del 2023

En otro video, el influencer compartió publicaciones que hizo María Paz en el tiempo que Jesús Alzamora besó a otra mujer. “Nos habría mentido, porque ella menciona que estaba separada, pero el video y las fotos de Jesús Alzamora son de agosto y el 15, Maria Paz publicaba esta foto y quién le comentaba enamorado, Jesús Alzamora”, indicó.

Jesús Alzamora hace cariñoso comentario a María Paz Gonzáles Vigil en agosto del 2023. IG

“Es más, ella comenzaba el mes diciendo, en el lente de mi marido (foto de ella sonriendo). ¿No que muy separada?”, preguntó La Torre, quien continuó publicando más pruebas que significarían que la pareja no estaba separada en aquella época. “La mentiras tienen patas cortas”, indicó.

La publicación de María Paz Gonzáles Vigil el 1 de agosto del 2023.

María Paz Gonzáles Vigil y Jesús Alzamora hicieron esta publicación el mismo 19 de agosto del 2023. IG

Este nuevo dato ha añadido más controversia al caso, dejando a la opinión pública dividida entre quienes creen en la versión de María Paz y quienes cuestionan la transparencia de la pareja.

Hasta el momento, solo Gonzáles Vigil ha salido al frente para indicar que sí sabía de este episodio y que fue en el periodo que estaba separada de su esposo. Por su parte, Jesús Alzamora ha preferido no hablar al respecto.

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles Vigil en el ojo de la tormenta. IG

El comunicado de María Paz Gonzáles Vigil

María Paz Gonzáles-Vigil no tardó en salir al frente tras salir a la luz unas imágenes del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se ve a su esposo Jesús Alzamora besando a otra mujer en una discoteca de Colombia. A través de sus redes sociales, aclaró que están en un buen momento y que ella estaba al tanto de esta situación.

“Pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y, además, fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza. Claramente, en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante”, expresó Gonzáles-Vigil.

“Seguimos juntos, unidos y, sobre todo, con mucho amor. Como lo dije en ‘La Lengua’, estamos lejos de ser una pareja perfecta, lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión”, acotó.

María Paz Gonzáles-Vigil defiende a Jesús Alzamora.