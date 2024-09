Edson Dávila ‘Giselo’ pidió ayuda a Gisela Valcárcel para ser famoso, pero fue ignorado, revela reportero de Magaly.

El reportero de ‘Magaly TV La Firme’, Gianfranco Pérez, hizo una sorprendente revelación sobre los inicios de Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, quien actualmente es una de las figuras más populares del programa ‘América Hoy’.

Según contó el popular ‘Urraco’ de Magaly en su programa de Youtube ‘Puro Floro’, Giselo habría recurrido en varias ocasiones a Gisela Valcárcel para pedirle que lo ayudara a alcanzar la fama, pero la ‘Señito’ se lo negó. Mientras el viernes 13 de setiembre el conductor de ‘América Hoy’ celebraba su cumpleaños, el reportero de espectáculos decidió contar una anécdota que sorprendió a muchos.

Pérez contó que, en el año 2016, cuando Edson Dávila todavía no había alcanzado la fama que tiene hoy, se encontró con ‘Giselo’ en una fiesta donde también estuvieron presentes figuras como Melissa Klug, Raúl Marquina (padre de la primera hija de Klug) y Evelyn Vela, mejor amiga de Melissa. En esa celebración, Giselo le confesó su frustración por no haber logrado hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento.

Los intentos fallidos de ‘Giselo’ por ser famoso

Pérez narró que, en esa época, Edson Dávila estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para volverse famoso, e incluso llegó a pedirle ayuda directamente a Gisela Valcárcel, la icónica conductora de televisión peruana.

“‘Giselo’ nos dice: ‘Yo siempre he querido ser famoso y le he dicho a Gisela, por favor, quiero que me pongas adelante, y ella me ponía atrás. Yo quiero ser famoso’”, recordó el reportero.

Sin embargo, según Pérez, Gisela no estaba convencida del potencial de Edson en ese momento. La respuesta que ‘Giselo’ recibió de la conductora era siempre la misma: “No, no, no”, lo que frustraba aún más al joven conductor, que veía cómo su sueño de alcanzar la fama se alejaba.

La propuesta de un ampay con Evelyn Vela

La desesperación de Giselo por alcanzar la fama llegó a tal punto que, según Gianfranco Pérez, durante la misma fiesta surgió una propuesta para crear un “ampay” junto a Evelyn Vela, conocida por su amistad con Melissa Klug. La idea era que Giselo y Vela se besaran en la celebración, lo que generaría rumores y titulares en la prensa de espectáculos, dándole el empujón mediático que tanto anhelaba.

Pérez contó que, aunque se llegó a planear un beso, Giselo no se animó a llevar a cabo. “Se dio un piquito y Giselo dijo: ‘No puedo’ (...) Giselo, yo sé que cuando bailabas con Gisela te ponía atrás y no veía lo que valías, no lo sabía”, comentó el reportero, revelando que el actual conductor de ‘América Hoy’ prefirió no seguir adelante con el ampay.

El éxito de ‘Giselo’ en la actualidad

Sin duda, toda esta situación ha dado un giro completo en los últimos años. Hoy, Edson Dávila, bajo el seudónimo de Giselo, se ha convertido en una de las figuras más queridas y exitosas de la televisión peruana, conocido por su irreverente humor y carisma en ‘América Hoy’, donde comparte roles con Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza.

Por ello, Pérez no dudó en señalar que ahora, incluso Gisela Valcárcel reconoce el valor de Giselo, destacando que su éxito ha superado incluso al de la hija de la ‘Señito’, Ethel Pozo.

“Ahora sí lo sabe y sabe que vales más que su hija, sabe que eres el exitoso de ese grupo”, puntualizó el popular ‘Urraco’, aludiendo al hecho de que Giselo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del programa matutino, a pesar de los inicios difíciles en los que Gisela no le brindaba el apoyo que él solicitaba.

Además, en más de una ocasión, Magaly Medina también ha elogiado la labor de Edson Dávila y a criticado duramente a Gisela Valcárcel, tildándola de “mezquina” por no resaltar el talento que tiene el popular ‘Giselo’. Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de espectáculo de ‘Amor y Fuego’, también han destacado el aporte que ofrece el carismático conductor en el programa magazine de América Televisión.