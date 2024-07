Rodrigo González defiende a Edson Dávila de los ataques de Janet Barboza: “Él es el alma del show”

Rodrigo González inició su programa ‘Amor y Fuego’ con una contundente defensa a Edson Dávila, alias ‘Giselo’, quien recientemente se ha visto enfrentado a sus compañeras de ‘América Hoy’. El popular ‘Peluchín’ no solo defendió a Dávila, sino que también arremetió duramente contra Janet Barboza por la forma en que manejó la situación en vivo.

Durante su programa, la figura de Willax Televisión criticó la actitud de Barboza y sus compañeras, quienes se mostraron molestas con Dávila por supuestamente hablar mal de ellas en el podcast de Andrea Llosa.

“Tú puedes ser la sincerota de la cuadra, la más frontal, pero los trapos sucios se lavan en casa. Que a ti (Janet) no te inviten a los podcasts porque no tienes nada que decir y que él tenga que explicar al aire y Ethel diciéndole: ‘Divide y vencerás’. ¿Quién quiere dividir? Tenemos vida”, expresó con firmeza.

Rodrigo González sale en defensa de Edson Dávila. (Foto: Captura)

Rodrigo González también destacó el papel fundamental de Edson Dávila en ‘América Hoy’, describiéndolo como el “alma del programa matutino”. El conductor lamentó que Dávila tuviera que enfrentar críticas en vivo, sugiriendo que estas situaciones deben manejarse de manera más profesional y privada.

“Ustedes no quieren aceptar que él es el alma de la fiesta, la bisagra, la columna vertebral del programa y sí, Retoquitos, aunque te pese y te moleste, él es el alma de show. Si a ti te baja el ego, es tú problema”, agregó, dirigiendo sus palabras directamente a Janet Barboza.

La defensa de ‘Peluchín’ no terminó ahí. También instó a Edson Dávila a considerar la posibilidad de tener su propio programa, alentándolo a no minimizarse y a no creer todo lo que sus compañeras pudieran decirle.

Janet Barboza contra Edson Dávila. (Foto: Captura de América Hoy)

“Él se minimiza solo. Sí es verdad que no vas a tener un programa como ‘América Hoy’, pero quien te quiera con tu talento, armará un show donde tú te luzcas. Puedes tener una parte de secuencias donde no exista Ethel y la Retoquitos. Cuando te decimos que puedes tener un show, te lo decimos porque puedes tener uno mejor”, afirmó.

¿Qué dijo Janet Barboza contra Edson Dávila?

Janet Barboza no pudo contener su frustración y, durante la programación habitual de ‘América Hoy’, arremetió duramente contra Edson Dávila. Barboza expresó su descontento con Dávila por haber hablado mal de sus compañeras en un podcast. “Lo que me molesta es que te vayas a un podcast a hablar mal de tus compañeras. En este programa somos un equipo. Nos levantamos temprano y nos sacamos la mugre para trabajar y hacer que esto funcione, pero cuando alguien afuera busca titulares a costa del equipo, a mí no me gusta”, sentenció Barboza con firmeza.

Brunella Horna no dudó en respaldar las quejas de Barboza, aumentando la presión sobre Dávila. ‘Giselo’, visiblemente incómodo, intentó reducir la tensión con una respuesta más ligera, destacando su estilo bromista. “Mi forma es así para bromear. Si la señora está de mal humor en la mañana, no es mi problema. Ya no hay que seguir con el tema, parecemos Rosángela y Michelle Soifer”, comentó, tratando de desviar el enfoque y aliviar la situación.

La confrontación dejó a Edson Dávila sin muchas opciones para refutar, mientras el ambiente en ‘América Hoy’ se tornaba más tenso. La dinámica del equipo se vio afectada por este intercambio, incluso Ethel Pozo tuvo que intervenir y señalar que lo único que buscaba el podcast era generar un conflicto interno, algo que estaba logrando.

Edson Dávila no dudaría en botar a Brunella Horna de 'América Hoy'. (Foto: Captura de TV)