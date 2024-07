Andrea Llosa saca cara por Edson Dávila tras enfrentamiento con Janet Barboza: “Me parece brillante”

Andrea Llosa salió en defensa de Edson Dávila. (Foto: Captura de IG)

La conductora de ATV, Andrea Llosa, ha roto su silencio luego de que Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, enfrentara un conflicto con sus compañeras del programa ‘América Hoy’. Janet Barboza confrontó al exbailarín en vivo por supuestamente hablar mal de ellas en el podcast ‘La Capilla’, lo que incluso llevó a Rodrigo González a defenderlo públicamente.

Andrea Llosa utilizó sus redes sociales para manifestar su sorpresa ante la reacción de las conductoras de ‘América Hoy’. “Me han tildado como la gestora de un conflicto en el programa de Edson y sus compañeras. Al pobre lo han chancado, lo han destruido. No tengo nada en contra de ellas, pero ay, la verdad es que Edson me parece brillante. No lo puedo negar, no nos hagamos”, expresó.

La publicación de la figura de ATV rápidamente se viralizó, generando apoyo de los usuarios en redes sociales, quienes coincidieron en que Edson Dávila es el alma del programa matutino. Comentarios como “Me encanta la Andrea... EDSON y sus compañeras”, “Se nota la sinceridad de Andrea”, y “Muy bien dicho Andrea!”, se multiplicaron en las plataformas sociales.

A pesar de la confrontación en vivo, Andrea Llosa dejó claro que no tiene nada en contra de las conductoras de ‘América Hoy’ y que su comentario fue simplemente una muestra de admiración hacia Edson Dávila.

Andrea Llosa responde si está dispuesta a abandonar ATV. (Foto: Captura de TV)

Rodrigo González salió en defensa de ‘Giselo’

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, no dudó en criticar la actitud de Janet Barboza al confrontar en vivo a Edson Dávila ‘Giselo’. González comentó que Barboza, conocida por su franqueza, debería resolver estos asuntos en privado. “Tú puedes ser la ‘sincerota’ de la cuadra, la más frontal, pero los trapos sucios se lavan en casa. Que a ti (Janet) no te inviten a los podcast porque no tienes nada que decir y que él tenga que explicar al aire y Ethel diciéndole: ‘Divide y vencerás’. ¿Quién quiere dividir? Tenemos vida”, exclamó.

En su programa, el popular ‘Peluchín’ dedicó varios minutos a defender a Edson Dávila y resaltar su importancia en ‘América Hoy’. “Ustedes no quieren aceptar que él es el alma de la fiesta, la bisagra, la columna vertebral del programa y sí, Retoquitos, aunque te pese y te moleste, él es el alma del show. Si a ti te baja el ego, es tu problema”, agregó, refiriéndose a Janet Barboza.

Rodrigo González sale en defensa de Edson Dávila. (Foto: Captura)

Además, González destacó las cualidades de Edson Dávila para tener un segmento propio en televisión, señalando que su talento es ampliamente reconocido en redes sociales. “Él se minimiza solo. Sí, es verdad que no vas a tener un programa como América Hoy, pero quien te quiera con tu talento, armará un show donde tú te luzcas. Puedes tener una parte de secuencias donde no exista Ethel y Janet. Cuando te decimos que puedes tener un show, te lo decimos porque puedes tener uno mejor”, concluyó.

¿Qué dijo Janet Barboza?

El conflicto surgió a raíz de comentarios que Edson Dávila hizo en el podcast de Andrea Llosa, lo que generó la molestia de Janet Barboza. En una reciente edición de ‘América Hoy’, Barboza no dudó en expresar su incomodidad de manera contundente.

“Me molesta que te vayas a podcasts a hablar mal de tus compañeras. En este programa somos un equipo, hay personas que nos levantamos temprano y nos esforzamos al máximo para que esto funcione. No me gusta cuando alguien busca titulares de forma permisiva fuera del programa”, declaró la presentadora, mostrando su descontento.

Janet Barboza contra Edson Dávila. (Foto: Captura de América Hoy)