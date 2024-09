Pedro Gamio: Directorio de Petroperú no buscaba la privatización, sino su competitividad

El integrante del renunciante directorio de la empresa estatal participó del Expo mina 2024 (Fuente: Canal N)

El pasado martes 10 de septiembre el Directorio de Petroperú renunció a su cargo ante la compañía estatal, tras haber alertado al Gobierno desde inicio de su gestión sobre la insostenibilidad financiera que enfrenta la empresa, y no haber recibido respuesta sobre cómo las medidas para continuar.

“Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. (...) Los firmantes dejan constancia de que no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice”, señala el comunicado.

Ahora, uno de los renunciantes, el abogado Pedro Gamio, se pronunció sobre el corto tiempo en que fue parte del directorio de la petrolera y lo llamó una “experiencia muy intensa”.

Como se había nunciado, el Gobierno aprobó un decreto de urgencia con medidas para 'salvar' a Petroperú.

“No teníamos objetivo de privatizar”

Durante la feria internacional Expo Mina 2024, Pedro Gamio, miembro del renunciante directorio de Petroperú, resaltó que vivió una “experiencia muy intensa” con la empresa estatal y que era parte de un directorio de primer nivel que no buscaba la privatización de esta compañía.

“No [teníamos] como objetivo privatizar, esa es una gran mentira. El único objetivo era hacer una empresa competitiva, una empresa transparente, de rango internacional,que le dio al país durante su historia, solo 20% de pérdidas, 80% de todo ese tiempo fueron de utilidades”, resaltó.

En sus palabras, la empresa necesita una restructuración, “una que la lleve a recuperar el 2018, a finales de ese año, las cuentas en azul. Pero si no hacemos ese trabajo buscando socios estratégicos de ese nivel, y los laboralistas nos dicen que es imposible reducir personal de personas que no se acojan a un programa de incentivos, por más generoso que este sea, pues hay que pedir el Congreso una facultad por ley para que las personas, de acuerdo a una evaluación técnica y rigurosa, son considerado excelentes, pasen a una entidad pública para ser reubicados en otros puestos en el Estado”.

Expresidente de Petroperú afirma que la Nueva Refinería de Talara no generaría ingresos suficientes para las obligaciones financieras.

Mucho se ha dicho sobre la privatización de Petroperú, aunque no se ha detallado exactamente cómo sería este proceso. Para César Gutierrez, expresidente de la empresa estatal, no es momento para hablar de esto. Así declaró a Infobae Perú:

“Privatizar y no privatizar es un tema que debe estar ajeno a estos momentos, porque el valor de la empresa es negativo. Entonces así se tuviera la voluntad privatizadora no podrías hacerlo, porque sencillamente nadie te va a comprar una empresa cuyo valor es negativo”, aclaró.

La cargas de Petroperú

Pedro Gamio también se pronunció acerca del tema del uso de Petroperú como ‘caja chica’ del Gobierno. Esto fue comentado por el Primer Ministro, Gustavo Adrianzén. “Petroperú es un tema antiguo, ha estado en una situación muy por debajo de lo esperado. Hay un descontrol histórico. Incluso mencioné anteriormente que Petroperú fue la ‘caja chica’ de muchos otros antes”, afirmó el Presidente del Consejo de Ministros.

En una actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte respaldo a Petroperú como empresa estatal. Pero sí considera que deben haber cambios.

Esto es ampliado por Gamio, exdirector de Petroperú, que en durante el Expo Mina 2024 señaló que no podía seguir exigiéndosele a la empresa petrolera estatal que tenga tantas cargas. “Petroperú no tiene por qué pagar la remodelación de palacio de Gobierno. Petroperú no tiene por qué pagar la indemnización de una decisión política de la compañía que aseguró a Belco. Petroperú no tiene por qué habe defendido el 60% de sus activos y hoy haber asumido el cargo de una refinería cuando su capital no le permitía asumir tremenda inversión”, enunció.

Asímismo, el abogado señaló que “hay un estudio muy claro que dice que la refinería, el estimado de su valor era US$5.500 millones. La cifra ha resultado más alta, y eso tiene que ver con la separación del diseño integral de una nueva refinería, que solo ha tomado 5% de los activos de la vieja refinería”.