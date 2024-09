Andrés Hurtado reapareció en las redes sociales y recibió la visita de Manolo Rojas: “Estaré en mi casa”

Andrés Hurtado reapareció tras haber sido catalogado como no habido. | Instagram.

Andrés Hurtado fue reportado como no habido por la División de Operaciones DCI-DIGEMIN de la PNP desde que fue acusado de tráfico de influencias, lavado de activos y corrupción. De acuerdo a los agentes, la exfigura de Panamericana Televisión no se encontraba en su casa y no se tenía conocimiento sobre su paradero.

Tras darse a conocer dicha información, el popular ‘Chibolín’ publicó un video en su cuenta de Instagram, donde indicó que estaba internado en una clínica, ubicado en la ciudad de Lima, pues tenía programado una operación.

Desde aquel video, que fue publicado el pasado lunes 9 de setiembre, Andrés Hurtado no se pronunció sobre el escándalo en el que se ha visto involucrado; sin embargo, hace unas horas, el exconductor de televisión salió al frente para dar detalles de su paradero: aseguró que estaba en su casa.

Andrés Hurtado reaparece y explica su silencio.

Según explicó en la reciente publicación que hizo, recién este viernes 13 fue dado de alta, por lo que llamó a su peluquera de confianza para que le haga un tratamiento a su cabello, esto debido a que no estaba tan bien por los antibióticos que recibió en estos días.

Asimismo, explicó que estará en su casa por lo menos cuatro días guardando reposo. En ese sentido, señaló que el día domingo, a las 3 de la mañana, fue ingresado de emergencia a la clínica, donde fue operado con éxito, de acuerdo sus declaraciones.

“Hoy viernes 13, viernes 13 siempre es un buen día para mí. Hoy me dieron de alta, así que estaré en casa cuatro días, en reposo. Yo mandé un video del día que me operaron. El sábado luego de terminar mi programa, el domingo a las 3 de la mañana me interné en la clínica de emergencia. La operación salió extraordinaria, perfecta, ya estoy recuperado”, indicó.

Cabe precisar que sus declaraciones no guardan relación en las publicaciones que él ha realizado, ya que el día martes 10 de setiembre subió un video para defenderse de las acusaciones de Beto Ortiz, aquí salió caminando por lo que sería un parque y mostrando su celular con la hora y el día que lo estaba grabando, el cual correspondía al domingo 8 de setiembre a las 15:00 horas.

Recibió la visita de Manolo Rojas

En otro video que publicó a los pocos minutos, Andrés Hurtado reveló que recibió la visita de un amigo. Se trataba de nada menos que del cómico Manolo Rojas. Este había llegado hasta el domicilio del exconductor de Panamericana para entregarle lo que sería su almuerzo.

Él le indica que no podía comer nada picante por la operación que tuvo. De inmediato, Rojas le dice que le llevó un chaufa para que compartan. Además, en todo momento le dice que no puede reírse mucho porque, sino, los puntos de su operación se le iban a abrir.

En ese sentido, ‘Chibolín’ vuelve a explicar que dicho video estaba siendo grabado el viernes 13 de setiembre a las 14:00 horas. Manolo Rojas lo interrumpe y señala que esta fecha es importante para su amigo, pues su programa cumpliría un año más al aire si es que no hubiera sido suspendido.

Manolo Rojas visitó a Andrés Hurtado. | Instagram.