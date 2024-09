Convocatoria laboral con más de 150 plazas para este lunes 16 de septiembre: conoce cómo y dónde postular

Numerosas personas participan de una de las convocatorias laborales organizadas por el Ministerio de Trabajo. (Gobierno Regional de Lima)

El Gobierno Regional de Lima, en cooperación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), organizará este lunes 16 de septiembre una gran convocatoria laboral para el público en general, con más de 150 plazas disponibles.

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a este proceso, se informó que solo se pedirá dos requisitos: el Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico y el curriculum vitae (CV) actualizado. El ingreso al lugar será completamente gratuito.

A través de sus redes sociales, el Centro de Empleo de la Región Lima detalló que la Micro Feria Laboral, como ha denominado a esta convocatoria de trabajo, se llevará a cabo desde el mediodía en la Plaza de Armas de Supe.

Numerosas personas tendrán la posibilidad de ingresar a planilla y tener de sus beneficios de ley.

“La Dirección Regional de Trabajo del Gobierno Regional de Lima los invita a participar el próximo lunes 16 de setiembre a partir del medio día en la Micro Feria Laboral en la plaza de armas de ese distrito, lugar donde se ofrecerá más de 150 puestos de trabajo”, publicó la institución en su fanpage.

Además, remarcó: “Se les recomienda a los interesados que asistan a la feria laboral llevar su currículo y una copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI)”.

Para la realización de este evento, fue necesaria también la unión estratégica de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral con la empresa privada, con el fin de generar empleo para las personas en busca de oportunidades laborales.

Un grupo de postulantes participa de una de las convocatorias laborales organizadas por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo. (MTPE)

“De esta manera la actual gestión del gobierno regional de Lima que lidera la Dra. Rosa Vásquez Cuadrado viene realizando esfuerzos por reactivar la economía en alianza estratégica con el sector privado a fin de promover empleo digno a beneficio de los jóvenes y adultos de nuestra región”, señaló el Centro de Empleo.

Trabajos en Lima

Para mañana, jueves 12 de septiembre, el Ministerio de Trabajo también está impulsando una convocatoria laboral con la que se ofrecerá al menos 200 vacantes para trabajar en un reconocido supermercado.

Al igual que el anterior proceso, a los postulantes se les pedirá el DNI y CV para que puedan participar, pero además haber culminado la secundaria. Los elegidos firmarán contrato e ingresarán a planilla.

Un grupo de personas, entre jóvenes y adultos mayores, participa de una de las convocatorias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en Lima.

En sus redes sociales, el MTPE difundió: “¡200 vacantes laborales en #JuevesDeChamba! Ven al Centro de Empleo de Lima Metropolitana este 12 de setiembre y postula a las vacantes de empleo como cajeros (as) y reponedores (as) part time en PlazaVea. Solo necesitas traer tu CV y documento de identidad”.

El horario de atención será de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, que está ubicada en la avenida Salaverry n.° 655, en el distrito de Jesús María (la referencia es a escasos metros de la sede central del Ministerio de Salud).

Los puestos disponibles serán para cajeros (as) y reponedores (as) part time, para lo cual se requiere que el o la postulante solo tenga secundaria completa y no es necesario que tenga experiencia, aunque de tenerlo también puede ser parte de esta convocatoria de trabajo.

El MTPE, además, entregará a los participantes de forma completamente gratuita el certificiado único laboral (CUL). (Ministerio de Trabajo)

Más puestos laborales

El Ministerio de Trabajo, además, comunicó sobre la posibilidad de postular hasta el viernes 13 de septiembre para acceder a uno de los puestos vacantes en las empresas Sentrix, CASEVIP y GTH Consulting S.A.C.

“Envía tu CV al correo centrodeempleolm@trabajo.gob.pe con el asunto “NOMBRE DE PUESTO AL QUE POSTULAS-EMPRESA” y acércate a tu próximo empleo”, publicó el Ministerio de Trabajo. Esto son los cargos disponibles:

Operarios (as) de saneamiento limpieza: secundaria completa, con o sin experiencia y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Agente de seguridad: mínimo 6 meses de experiencia certificada o licenciado del ejército del Perú, secundaria completa, presentar antecedentes policiales, penales y judiciales, no tener deudas electorales ONPE y disponibilidad para laborar en un turno de 8 horas y 12 horas.