Fiscalía alertó a Autoridad de Control que fiscal de lavado de activos habría facilitado devolución de oro incautado a primo de Ana Siucho

Andrés Hurtado junto a la fiscal Peralta y los hermanos Siucho, investigados por el delito de lavado de activos. Captura/Beto a Saber

El Ministerio Público comunicó que dio a conocer a la Autoridad Nacional de Control la presunta falta de Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, al supuestamente haber permitido que devuelvan el oro incautado por Aduanas al primo de Ana Siucho.

Como se sabe, la esposa del futbolista Edison Flores, denunció que su primo Javier Miu Lei pagó una coima de USD1 millón de dólares a Andrés Hurtado ‘Chibolín’, con el objetivo de que le ayude a obtener el oro retenido. El conductor de televisión habría intercedido para que la mencionada fiscal permita que se deje de retener el oro.

Ahora, el Ministerio Público busca que se investigue de forma interna tal acusación. “La Fiscalía de la Nación hace de conocimiento que, hoy, se ha puesto de conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; ello en razón a la noticia propalada por diversos medios de comunicación, a fin de que el referido organismo actúe de acuerdo a sus atribuciones”, se lee en el mensaje que difundieron.

Cabe resaltar que la familia Siucho y la familia Miu Lei fueron acusadas de minería ilegal y las investigan por lavado de activos. Ana Siucho también señaló que el artista cómico ayudó a su primo Javier Miu Lei para librarse de investigación de lavado de activos en su contra.

La esposa de Edison Flores dio su versión al programa de Beto Ortiz, en favor de sus hermanos | Willax

Además, Ana Siucho explicó por qué su hermano, el futbolista Roberto Siucho, obsequió un BMW, valorado en 33 mil dólares, al presentador de televisión Andrés Hurtado. Este vehículo de lujo estaba registrado a nombre de Edison Flores y su esposa.

Detalló que el conductor de Panamericana TV asistió a su hermano Roberto con el proceso de nacionalización china que necesitaba para jugar en Asia, mediante la intervención de Roxana del Águila, exsuperintendente de Migraciones.

Ana Siucho comentó que, tras completar el trámite rápidamente, Roberto expresó su gratitud hacia Andrés Hurtado con una botella de champagne Dom Perignon y prometió apoyar sus causas sociales. Sin embargo, una semana después, el presentador, conocido como ‘Chibolín’, habría contactado al futbolista solicitándole una suma considerable de dinero, cuyo uso, según Ana, no estaba claro.

Al respecto, la exsuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila, respondió a tal acusación a través de X. Dijo que se tendrá que investigar la denuncia.

“La distorsión maliciosa y difamatoria involucrando mi buen nombre, trayectoria y reputación como funcionaria, en hechos colaterales ilegales en los que no soy parte; tendrán que ser investigados y sancionados”, publicó.

Agregó que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos cuando reclaman por la demora de una solicitud.

“El ser atendido en el marco de la ley es una obligación y no un delito. Un almuerzo no me hace cómplice o parte de negociaciones de otra índole e inimaginables para mi”, agregó.

Respecto a lo ocurrido con el presunto apoyo de ‘Chibolín’, Ana Siucho agregó que presionó a su hermano Roberto Siucho para que lo ayude en sus iniciativas sociales.

Ana también aclaró que Andrés Hurtado no es amigo de Edison Flores ni de ella. Aseguró que su hermano Iván Siucho actuó únicamente como intermediario entre el presentador de Panamericana y su primo Javier Miu Lei, quien está siendo investigado por lavado de activos. Ambos contactaron a Elizabeth Peralta, fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, para llegar a un acuerdo.