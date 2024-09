Ana Siucho acusa a Andrés Hurtado de pedirle dinero a su hermano para cerrar caso de lavado de activos: "Quería $100 mil"

La esposa de Edison Flores dio su versión al programa de Beto Ortiz, en favor de sus hermanos | Willax

Ana Siucho concedió una larga entrevista a Beto Ortiz luego de que se expusiera una investigación por lavado de activos a sus hermanos y sus primos. Sin embargo, en todo este proceso se ha revelado que Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’ también tuvo unos nexos, lo que ha desencadenado una ola de dudas.

Al respecto, la esposa de ‘Orejas’ Flores comentó que sus hermanos sí tuvieron cercanía con el conductor de televisión, pero con el paso del tiempo este vínculo se rompió. En el 2021, los hermanos Siucho decidieron marcar distancia con ‘Chibolín’; sin embargo, fue en esa época que la figura televisiva le ‘advirtió’ a Iván Siucho que le abrirían un proceso de lavado de activos, por lo que le ofreció su ayuda para cerrarlo. Esto incluía un alto costo de dinero que el joven no podía pagar.

“Previo a que rompan vínculo con Andrés, él le dice un día a mi hermano iba que le iban a abrir, que se había enterado de que le iban a abrir un proceso de lavado de activos y que le estaban pidiendo, para ayudarlo a cerrar el proceso, 100 mil dólares”, comentó Ana ante la sorpresa de Beto Ortiz.

Ante esto, la esposa del futbolista revela que su hermano le mencionó al presentador que no contaba con ese monto y que además no tenía sentido abrirle un proceso, ya que no hacía minería ilegal.

Los hermanos Siucho Neira, son investigados por

“Cuando mi hermano recibe la noticia le dice: pucha tío, pero de donde saco 100 mil dólares y por qué me van a abrir un proceso de lavado de activos si yo no hago minería ilegal”, acotó la médica.

Finalmente, Iván le entregó un monto de 20 mil dólares, como una especie de adelanto. Incluso hizo una factura de la empresa que él tenía hacia AH entertainment. “Mi hermano un poco asustado y le dice, ‘mira tío, lo único que tengo es 20 mil dólares’ y Andrés Hurtado le dice: “hijo, pásamelo, vemos qué hacemos con eso””, sentenció.

Ana Siucho lloró defendiendo a sus hermanos

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, enfrentó una intensa carga emocional mientras desmentía las recientes acusaciones que han sacudido a su familia. En una emotiva declaración, la doctora aclaró que ni ella ni su esposo tienen amistad con el conductor Andrés Hurtado, y que su hermano Iván Siucho solo actuó como intermediario en una negociación entre Hurtado y su primo, Javier Miu Lei, actualmente bajo investigación por lavado de activos.

Ana Siucho rompió en llanto.

“Mis hermanos nunca tuvieron comunicación directa con la jueza Elizabeth Peralta. De repente, [Andrés Hurtado dijo lo contrario] porque quería llegar al contacto directo: Javier Miu Lei. ¿Qué ganaba con mi hermano como intermediario? Nada”, afirmó. También defendió a su hermano Iván, asegurando que su actividad de compra de oro es completamente legal y que nunca se ha involucrado en minería ilegal.

A pesar de su determinación, Ana Siucho no pudo contener las lágrimas al rechazar las acusaciones de su primo Jean Carlo Miu Lei, quien alegó en el programa ‘Contracorriente’ haber encontrado a varios miembros de la familia Siucho en situaciones comprometedoras con una menor de edad.

Ana Siucho desmiente a Andrés Hurtado: No fue invitado a su boda y Roberto le dio el auto como parte de un pago. | Composición/Infobae

Entre sollozos, la esposa de ‘Orejas’ desmintió las graves afirmaciones y pidió que las autoridades intervengan. “Él no tiene ninguna prueba para demostrar cualquier acusación hacia mi familia. Quiero desmentir tajantemente la gravísima acusación que hizo, diciendo que mis hermanos hacían orgías con menores de edad. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Esto ha dañado a mi familia. Yo sé que no se puede borrar lo que sale en las noticias, pero esto repercute en las hijas e hijos que mis hermanos tienen. Cuando tú denuncias que eres un violador o pedófilo, esa noticia se venderá para el mundo, así tú digas que te equivocaste. Eso no se borra”, expresó entre lágrimas.