Magaly Medina responde a Priscila Mateo por acusaciones contra su programa: “Ella no me va a decir a quien critico”

Magaly Medina responde a Priscila Mateo por acusaciones en su contra.

Priscila Mateo se pronunció en un extenso comunicado a través de sus redes sociales, luego de que Magaly Medina, el martes 3 de setiembre, revelara en su programa que su reportera dio un paso al costado en su trabajo, dejando entrever que Julián Zucchi pudo tener algo que ver en esta decisión. Y es que desde que la joven periodista y el actor iniciaron un romance, los dos han estado en el ojo público y frente a muchas críticas.

Sin embargo, en su descargo, Priscila mencionó que ya había tomado esta decisión hace un tiempo, pero al no encontrar un reemplazo para ella, decidió quedarse un tiempo más. Pero, durante estos meses comentó que había un ambiente laboral que no le gustaban dentro de su equipo.

“Hay cosas que no tolero como la violencia, denuncias de maltratos, pero hay otras que no compartía porque me parecían excesivas”, comentó en parte de su escrito. Tras ello, explicó que hasta bloqueó a algunos de sus compañeros para sentirse tranquila y evitar comentarios contra ella, ya que la estaban incomodando.

Comunicado de Priscila Mateo sobre su renuncia a 'Magaly TV La Firme'.

“Opté por bloquearlos de mis redes, y así no sentirme observada y trabajar con tranquilidad. Hasta que el día lunes pasado hablé con mi productor para que por favor les ponga un estatequieto porque solo quería trabajar sin que me molesten todo el tiempo”, continuó explicando.

Al respecto, Magaly Medina conversó con Infobae Perú y respondió a las acusaciones de su reportera. En su descargo, la popular ‘Urraca’ explicó que desde que se supo del romance tenía claro que existiría un conflicto de intereses. Además, reveló que cuando anunció su salida, se quedó porque lograron una negociación que incluía aumento de sueldo.

“Lamento su actitud porque cuando nosotros le advertimos que al inicio, cuando había un romance ahí, le dijimos que era un conflicto de intereses. Cualquier crítica que no te guste, ojalá no te vaya a afectar y pasó porque mientras él estuvo al margen de los medios, todo estaba tranquilo, volvió a trabajar, llegamos a un acuerdo de algo más de dinero y se quedó. Es una buena reportera y no quería perderla”, comentó la figura de ATV.

Magaly Medina se muestra desilusionada de Priscila Mateo por renunciar a su programa. Composición Infobae Perú

Seguido, la presentadora de televisión mencionó que ante la ausencia de Zucchi en los medios, todo estaba bien, pero ha cambiado la situación con su regreso a cámaras. “Mientras él no estuvo en el foco público todo bien, pero ahora que él salió a promocionar y a hacer gira para su show él está hablando de todo y se le ha preguntado por ella y él la ha minimizado”, agregó.

Defiende a sus reporteros

En otra parte de la defensa de Priscila Mateo, acusó a sus compañeros de mal ambiente laboral. Sobre ello, Medina Vela menciona que está exponiendo su enojo en las personas equivocadas, por el contrario, debería reclamarle su actitud a Julián Zucchi.

“En vez de volcar su indignación, debería reclamarle a él, no reclamarle a los chicos del programa. Acá se hacen bromas todo el tiempo se fastidian de infieles, les mienten a sus novias y se vacilan fuerte y acá siempre la han bromeado por este chico, pero nada ofensivo”, acotó la periodista.

Agregó que estaba preparada a que esto suceda tarde o temprano, pues iba a ser complicado mantener la imparcialidad cuando se mantiene una relación amorosa con una figura pública y se trabaja para un programa de espectáculos. Dejó en claro que no se deja influir por nadie para realizar la pauta de su programación.

Priscila Mateo denunció un clima laboral tóxico en ‘Magaly TV La Firme’, luego que se hiciera público su romance con Julián. Instagram/priscilamateog

“Era algo que iba a suceder tarde o temprano porque es difícil conservar la imparcialidad, porque ella está enamorada de este chico y la minimiza públicamente y ella no puede decirnos nada. Ella no me va a decir a quien le hago notas y a quien no, a quien critico y a quien no. Que ella sea parte del programa no significa que va a blindar a Julián Zucchi, eso no va a pasar”, mencionó al esposa de Alfredo Zambrano.

En parte del pronunciamiento de Priscila Mateo, hace hincapié en que se retira por continuar sus estudios superiores, negando que se haya dejado influir por el argentino. Sin embargo, Magaly Medina no cree que esa sea la razón, por el contrario, considera que podría no continuar este proyecto, con el fin de quedarse al lado de su actual pareja.

“No se retira por metas mayores, si hace tiempo se habló que quería hacer una maestría no quiere desligarse de Julián Zucchi, no creo que lo vaya a dejar para hacer una maestría, lo dudo mucho. Ojalá realmente a fin de año agarrara su avión y se fuera a hacer su maestría como sé que es su sueño. Yo me sentiría muy orgullosa si eso hiciera”, finalizó al periodista.