Magaly Medina cuestiona a Priscila Mateo por preferir a Julián Zucchi y renunciar al programa: “Ese hombre no te valora”

Magaly Medina critica a su reportera Priscila Mateo por renunciar a su programa. Magaly TV La Firme

En la edición del 3 de septiembre de su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina expresó su pesar ante la sorpresiva renuncia de Priscila Mateo. Según reveló la periodista, la joven no podía continuar trabajando en un entorno donde su pareja era constantemente criticada y cuestionada por no darle el lugar que merece como su compañera sentimental.

Bastante fastidiada, la presentadora señaló que es imposible no decirle una y otra vez “amiga, date cuenta”, pues, a su parecer, Julián Zucchi ha demostrado no ser digno de ella. Sobre todo porque no se anima a darle un título a la relación que tiene no ella.

Magaly Medina se muestra desilusionada de Priscila Mateo por renunciar a su programa. Composición Infobae Perú

Además, señaló que, lamentablemente, los comentarios son públicos porque ella decidió ser pública tras involucrarse con una figura de la farándula. “Será mi reportera, pero es una persona que se metió en un romance con alguien en un momento tan polémico, porque cuando te metes con un farandulero, sí o sí te van a caer (críticas)y tienes que aprender a lidiar con eso, tienes que aprender a vivir con eso”, señaló Magaly.

Para Medina, Julián Zucchi es el culpable de todas las críticas que viene recibiendo su reportera, pues no le da su lugar en las entrevistas, aduciendo que están bien así.

“Eso es lo que me enerva, por eso le decimos ‘amiga, date cuenta’, este hombre no te valora, este hombre está pasando el rato, pero claro, él tiene un doble discurso. Es un gran manipulador y siempre se victimiza con la pobre chica. No le importa que esta chica tenga un gran futuro y una carrera, no le importa, porque lo que me acabo de enterar es que ella, debido a que no soporta estos comentarios o que sus compañeros hagan notas sobre ella, o que acá comentemos públicamente lo que es público, y sobre todo cuestionemos las declaraciones que da este cada vez que se refiere a ella y lo criticamos, ella no puede lidiar con eso”, indicó Magaly Medina.

Lamentó renuncia de Priscila Mateo

La periodista cuestionó a su trabajadora, indicando que sería Julián Zucchi quien le metió la idea de renunciar, es por ello que “prefiere sacrificar su futuro”.

“Prefiere sacrificar un programa de televisión donde le está yendo muy bien, en algún momento se arrepentirá, porque como le dije a ella a puertas cerradas hace algún tiempo, uno nunca debe dejar sus sueños personales, sus metas, su carrera por un hombre, menos aún por un hombre que no vale nada como él. Es mi opinión personal”, concluyó.

Priscila Mateo hace aclaración sobre su salida de Magaly TV La Firme. Composición Infobae Perú

Priscila Mateo responde a Magaly Medina

La periodista usó su red social para aclarar que su renuncia no se debe a ningún hombre. Al contrario, Priscila Mateo señaló a través de un comunicado que tenía previsto dejar Magaly TV La Firme desde hace mucho porque quiere enrumbar su carrera por el empresarial.

“Jamás hablo o digo algo de mi vida personal, pero sí de mi profesión. Yo no renuncio por alguien y me da pena que se hable así, y subestimen mi capacidad para tomar una decisión sólida. Ya había renunciado hace dos meses porque quería ir a probar nuevas oportunidades en el rubro empresarial, estudiar mi maestría o un curso relacionado en lo que quiero trabajar, tuve propuestas laborales, pedí consejos a mis exprofesores del rubro, hablé con mis jefes y me aceptaron la renuncia”, detalló la reportera, quien remarcó que no se concretó su salida en ese entonces porque no encontraban su reemplazo.

La comunicadora resaltó que ningún hombre hará que deje sus sueños. “Mi vida no gira en torno a un hombre, jamás lo ha hecho, y jamás dejaría mis sueños por alguien, estar en el programa ya no era mi sueño”, sentenció.

Priscila Mateo denunció un clima laboral tóxico en ‘Magaly TV La Firme’, luego que se hiciera público su romance con Julián. Instagram/priscilamateog