Priscila Mateo acusa a Magaly Medina y a compañeros de fomentar ambiente laboral tóxico en ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina critica a su reportera Priscila Mateo por renunciar a su programa. Magaly TV La Firme

Priscila Mateo rompió su silencio y reveló que había un clima laboral hostil en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde trabajó como reportera durante dos años y medio. Las declaraciones surgieron después de que Magaly Medina, conductora del espacio de espectáculos, anunciara en vivo su renuncia, insinuando que la misma estaría relacionada con su romance con Julián Zucchi.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Priscila Mateo explicó que su renuncia no se debió a su relación con Julián Zucchi, actor argentino. “Yo no renuncio por alguien y me da pena que subestimen mi capacidad para tomar una decisión sana”, declaró. La periodista aclaró que su decisión se basó en su deseo de explorar nuevas oportunidades en el ámbito profesional.

“Yo había renunciado hace dos meses porque quería ir a probar nuevas oportunidades en el rubro empresarial, estudiar mi maestría o un curso relacionado en lo que quiero trabajar, tuve propuestas laborales, pedí consejos a mis ex profesores del rubro; hablé con mis jefes y me aceptaron la renuncia. Dos semanas después, al ver que no conseguían a nadie, por el estima que le tengo al programa, y por insistencia de mi productor, al conocer mi chamba, me quedé, pero sabían que en cualquier momento me iba a ir, eso lo tenían claro”, mencionó.

Priscila Mateo Guerrero es la nueva pareja de Julián Zucchi. Instagram/priscilamateog

Su experiencia en ‘Magaly TV La Firme’

En el comunicado, Priscila Mateo compartió su experiencia en el popular espacio de espectáculos, destacando los retos y conflictos internos que enfrentó durante su tiempo allí. “Desde el día uno que entré a trabajar al programa me costó horrores adaptarme, me frustraba porque me decían que me faltaba malicia”, confesó.

La novia de Julián Zucchi reveló que, a pesar de esforzarse por encajar en la línea editorial del programa, siempre sintió un choque con su carácter positivo y optimista. “Hay cosas que no tolero como la violencia, denuncias de maltratos, pero hay otras que no compartía porque me parecían excesivas”, sostuvo.

Priscila Mateo reveló los desafíos que enfrentó en ‘Magaly TV La Firme’, admitiendo dificultades para adaptarse al estilo del programa. Instagram/priscilamateog

A pesar de estos desafíos, la exreportera de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que trató de encontrar un equilibrio creando contenido más alineado con su estilo, donde se sentía “como pez en el agua”. Además, enfatizó que su decisión de partir no es repentina, ya que desde un principio se había planteado quedarse un máximo de dos años y medio en el programa. “Me gusta experimentar nuevos retos y seguir mi intuición”, aseveró.

Conflictos con sus compañeros

Seguidamente, Priscila Mateo detalló que el clima laboral en el programa se volvió tóxico, luego de que se revelara su romance con el actor argentino Julián Zucchi, acusado por su expareja Yiddá Eslava de infidelidad. La comunicadora indicó que tuvo que soportar comentarios constantes, bromas inapropiadas y actitudes poco profesionales por parte de sus compañeros.

“Opté por bloquearlos de mis redes, y así no sentirme observada y trabajar con tranquilidad. Hasta que el día lunes pasado hablé con mi productor para que por favor les ponga un estatequieto porque solo quería trabajar sin que me molesten todo el tiempo. Pese a que siempre los ayudé en lo que necesitaban, recomendé a uno de mis compañeros que hoy está en el programa, pero luego de escuchar las risas burlonas cuando tocaron un tema mío, me dolió y me di cuenta que no quería estar en un ambiente así. A eso le sumamos los comentarios de los conductores en general, que siempre he respetado y he callado porque como adulta que soy, asumo y siempre lo haré. Eso no significa que no me duelan”, manfiestó.

Priscila Mateo denunció un clima laboral tóxico en ‘Magaly TV La Firme’, luego que se hiciera público su romance con Julián. Instagram/priscilamateog

Priscila Mateo reveló que la situación se volvió insostenible cuando uno de sus compañeros en ‘Magaly TV La Firme’ presentó un informe burlesco sobre ella. “Estaba desesperado por no tener nada, aunque tuvo tres días para investigar, entrevistar o buscar, y muy cómodo propuso una nota para mofarse, y que se le acepten fue para mí un golpe bajo; me pareció un exceso”, agregó.

Finalmente, la exreportera de ATV aclaró una vez más que su renuncia fue una decisión meditada y no motivada por nadie más que ella misma, resaltando su deseo de seguir creciendo profesionalmente y estudiar una maestría fuera del país.

”Mi vida no gira en torno a un hombre, jamás lo ha hecho, y jamás dejaría mis sueños por alguien, estar en el programa ya no era mi sueño, mi sueño es estudiar una maestría fuera, e irme por el lado empresarial donde tendré una línea de carrera o emprender y ser mi propio jefe”, concluyó Priscila Mateo, agradeciendo al programa por los aprendizajes adquiridos, pero marcando un final en su etapa en el espacio televisivo.

Priscila Mateo renunció a 'Magaly TV La Firme' después de dos años trabajando como reportera. Instagram/priscilamateog