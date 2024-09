‘JB en ATV’ parodia el enfrentamiento entre Magaly Medina y Tomás Angulo con divertida secuencia

'JB en ATV' parodia pelea de Magaly Medina y Tomás Angulo | ATV

El programa humorístico ‘JB en ATV’ realizó una parodia del reciente enfrentamiento entre Magaly Medina y Tomás Angulo. La disputa comenzó cuando el psicólogo, invitado al programa ‘Magaly TV La Firme’ el pasado 22 de agosto, criticó a la esposa de Christian Cueva por tolerar las faltas de respeto en su matrimonio. En respuesta, la periodista descalificó al terapeuta, llamándolo “macho peruano” y “seudo especialista”.

El espacio liderado por Jorge Benavides no desaprovechó la oportunidad para parodiar dicha disputa. En el episodio del sábado 31 de agosto, ‘Tomás Sin Rulo’, el personaje que parodia a Tomás Angulo, llegó al ‘Pozo de los deseos’ para dejar su carta dirigida a Santa Rosa de Lima. Pero antes de depositarla, resaltó su carrera profesional: “¿Acá me van a dejar hablar o me van a cortar? Quiero decirles a todos que yo fui a la universidad, yo sí tengo diploma, ustedes no”.

Tomás Sin Rulo’, parodia de Tomás Angulo, furioso por haber sido comparado con Christian Cueva.

Además, ‘Tomas Sin Rulo’ aseguró que se encontraba fastidiado porque ha sido calificado como un hombre machista a nivel nacional, en clara referencia a las ácidas palabras de Magaly Medina. “Hasta me han comparado con Cueva, cuando yo solo soy un terapeuta de pareja”, añadió el personaje de ‘JB en ATV’.

En la secuencia, ‘Mascaly Metina’, parodia de Magaly Medina, se presentó para dejar su propio deseo. Comenzó comentando sobre el DJ del programa y luego se dirigió a la controversia con Tomás Angulo: “Qué lindo su DJ, increíble. ¿No me lo podrían prestar por una semana? Ni me hablen del Doctor Angulo, de ese impresentable, no puede ser que me falte el respeto en mi propio programa, es una vergüenza, es un hombre que apoya a los pegalones, no es posible”.

‘Mascaly’ finalizó su intervención pidiendo a Santa Rosa de Lima: “Por favor, que dejen hablar a sus invitados”, apareciendo luego con la boca cubierta con cinta adhesiva, simbolizando que la única manera de que sus invitados hablen en su programa es que ella sea silenciada por la producción.

Mascaly Metida, parodia de Magaly Medina, critica a su propio DJ y a Tomás Angulo.

Tomás Angulo mandó carta notarial

El psicólogo Tomás Angulo Mendoza ha iniciado acciones legales contra la conductora Magaly Medina tras recibir comentarios despectivos durante sus programas en ATV. En una carta notarial fechada el 27 de agosto de 2024, el psicóloga exige una disculpa pública por los términos peyorativos que la periodista utilizó para describirlo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Angulo, quien fue invitado el 22 de agosto para discutir el caso de Christian Cueva y Pamela López, fue descalificado por Magaly Medina con expresiones como “macho peruano bruto” y “seudo especialista”. Estas declaraciones, que el psicólogo considera difamatorias, se emitieron en tres ocasiones consecutivas: el 22, 23 y 25 de agosto.

Carta notarial enviada por el psicólogo Tomás Angulo a Magaly Medina, Patrick Llamo y Canal Andina de Radiodifusión SAC (ATV). Crédito Trivu TV

La carta, dirigida a Magaly Medina, al productor del programa Patrick Llamo y al canal ATV, subraya que la difamación se agrava por la amplia difusión de las declaraciones. El psicólogo solicita que se tomen medidas para corregir la situación y que se ofrezca una disculpa pública por el daño a su honor y reputación.

Tomás Angulo pedirá millonario monto

Luego de enviar una carta notarial a Magaly Medina, a la cadena ATV y al productor Patrick Llamo, exigiendo una disculpa pública, Tomás Angulo declaró que, de no recibir una respuesta satisfactoria, demandará a la conductora por un monto que supera el medio millón de soles.

“Se ha enviado una carta para Magaly Medina, Patrick Llamo (productor) y ATV, es así como se tienen que hacer las cosas. Tiene hoy día o mañana para responder, nosotros ya estamos preparando la demanda en caso ella no enmiende el error que ha cometido”, indicó Tomás Angulo el 29 de agosto a La Noticia.

Tomás Angulo demandará a Magaly Medina por más de medio millón de soles. La Noticia