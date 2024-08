Tomás Angulo cumple su palabra y manda carta notarial a Magaly Medina: esto exige en el documento

Magaly Medina tilda de 'bruto' a Tomás Angulo: “No tolero que justifique la violencia de Christian Cueva”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El psicólogo Tomás Angulo Mendoza ha tomado medidas legales contra la conductora de televisión Magaly Medina, luego de que esta hiciera comentarios despectivos sobre su persona durante una serie de programas emitidos en ATV. En una carta notarial fechada el 27 de agosto de 2024, el especialista exige una disculpa formal por los calificativos que la periodistas de espectáculos le atribuyó durante su participación en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Según el documento, Angulo Mendoza fue invitado al programa el 22 de agosto para comentar sobre el caso mediático de Christian Cueva y Pamela López. Durante su intervención, Magaly Medina utilizó términos como “macho peruano bruto” y “seudo especialista” para referirse a él, lo que el psicólogo considera una difamación agravada.

La carta argumenta que tales comentarios no solo atentan contra su honor y reputación, sino que además fueron repetidos en tres emisiones consecutivas de ‘Magaly TV La Firme’, precisamente el 22, 23 y 25 de agosto.

El psicólogo Tomás Angulo durante su intervención en 'Magaly TV La Firme', el pasado 22 de agosto de 2024. Captura/ATV

El escrito, dirigido también a Patrick Llamo, productor general del programa, y al canal ATV, subraya que la difamación se agrava debido a la amplia difusión de las declaraciones a través de medios de comunicación. En ese sentido, Tomás Angulo solicita que se tomen las acciones necesarias para rectificar la situación y se presente una disculpa pública.

“Que, durante la entrevista realizada por la señora Magaly Medina, vociferó diversos calificativos peyorativos hacia mi persona, los cuales configuran como difamación agravada, dado que ese delito se configura cuando el agente ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación; hecho que se agrava cuando el agente puede causar perjuicios en su honor o reputación de la persona haciendo uso de un libro, prensa y otro medio de comunicación social, conforme se desprende de lo estipulado en el artículo 132 del Código Penal”, se lee en el documento difundido por el canal de Youtube Trivu.

Carta notarial enviada por el psicólogo Tomás Angulo a Magaly Medina, Patrick Llamo y Canal Andina de Radiodifusión SAC (ATV). Crédito Trivu TV

Magaly Medina se defiende

Al conocer que Tomás Angulo está dispuesto a iniciar acciones legales en su contra, Magaly Medina no tardó en contraatacar. La conductora de espectáculos aseguró que siempre defenderá lo que considera justo, especialmente si se trata de víctimas de maltrato. “De cuándo aquí las opiniones son consideradas delitos. (Sobre Pamela López) defiendo lo que siento que debo defender, pero eso no me convierte en alcahueta de nadie”, comentó en entrevista con Trome.

Por eso, la ‘Urraca’ rechazó las acusaciones del psicólogo, tachándolas de “matonescas” y sugiriendo que defiende el maltrato y la violencia familiar. “Más que pedido de rectificación nosotros hemos sentido que este señor nos amenaza públicamente. Él dice: ‘yo tengo influencias’. Eso me parece matonesco, pero qué podemos esperar de un profesional que defiende el maltrato y la violencia familiar”, dijo.

Magaly Medina responde con firmeza a Tomás Angulo por advertirle que iniciará acciones legales.

Hija de Tomás Angulo se pronuncia

Francis Angulo, hija del psicólogo Tomás Angulo, ha salido en defensa de su padre tras la acalorada discusión que tuvo con Magaly Medina en vivo. En un video publicado en su cuenta de TikTok, Francis expone las razones por las que considera que su padre no tiene una mentalidad machista, desafiando las acusaciones hechas por la conductora.

“Gracias, papá, por enseñarme a ser fuerte, independiente y, sobre todo, a vivir con amor y respeto”, escribió Francis en la descripción del clip. En el video, la joven destaca ocho cualidades que, según ella, demuestran la mentalidad progresista de su padre. Mencionó que su padre siempre le ha inculcado la importancia de la autosuficiencia y de no depender de un hombre para ser feliz.

Hija de Tomás Angulo lo defiende de las críticas de Magaly Medina y asegura que no es machista. | TikTok.

Además, la hija de Tomás Angulo resalta el apoyo incondicional que su padre le ha brindado en todas sus decisiones y su estilo de crianza basado en el respeto y la libertad. “Su protección viene desde el amor y el respeto por mi libertad e independencia”, enfatiza en el video, desafiando los estereotipos machistas.

La defensa de Francis llega en un momento de alta tensión, mientras la polémica entre Tomás Angulo y Magaly Medina continúa desarrollándose.