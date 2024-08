Magaly Medina considera reemplazar a su DJ con un ‘Alexa’ luego de repetidos errores: “Habrá casting”

Magaly Medina considera reemplazar a su DJ con un dispositivo Alexa luego de repetidos errores. (Captura: Magaly TV La Firme)

En un nuevo episodio de ‘Magaly TV La Firme’ del 29 de agosto de 2024, la conductora Magaly Medina expresó su frustración una vez más con su DJ actual y no descartó la posibilidad de reemplazarlo con un dispositivo Alexa. Durante el programa, la periodista mostró su descontento debido a los repetidos errores, un tema que ha sido recurrente en los últimos meses.

Medina, visiblemente incómoda, comentó en la apertura del programa: “Hola, buenas noches, cuando entenderán, ¿no? Yo le digo, y entró del principio de la canción. Él cree que estamos en la sala de una reunión familiar. A partir de lunes, reanudo nuevamente la búsqueda del DJ”, dijo en un inicio.

“Alguno habrá que entienda lo que necesitamos aquí. Así que, buenas noches, cómo están, bienvenidos, esto es Magaly TV, la firme”. Con estas palabras, la conductora dejó claro su malestar por la situación y su intención de buscar un nuevo DJ, por lo que abrirá nueva convocatoria.

Magaly Medina considera reemplazar a su DJ con un dispositivo Alexa luego de repetidos errores. (Captura: Magaly TV La Firme)

No es la primera vez que Medina enfrenta problemas con su musicalizador. En una ocasión anterior, el joven se olvidó de poner la canción y la pista al inicio del programa, lo que generó más malestar entre los seguidores de la conductora y en el equipo de producción.

Zagaladas le recomienda que compre una Alexa

Durante el programa del 29 de agosto, Magaly también compartió una anécdota irónica sobre la situación. “Sí, de verdad, ‘Zagaladas’ me ha recomendado, ha hecho todo un TikTok para recomendarme que realmente ya no me desgaste buscando DJ y haciendo casting, que me compre una Alexa”, mencionó.

“De verdad, eso me ha dicho”, dijo, refiriéndose a una recomendación recibida a través de las redes sociales. Este comentario subrayó el nivel de frustración que siente con los problemas técnicos recurrentes.

Magaly Medina considera reemplazar a su DJ con un dispositivo Alexa luego de repetidos errores. (Captura: Magaly TV La Firme)

La recomendación de reemplazar al DJ con un dispositivo Alexa fue hecha en tono humorístico, pero también reflejó el nivel de descontento de Magaly con el desempeño actual del musicalizador. La situación ha llevado a Medina a considerar seriamente un casting para encontrar un reemplazo adecuado que pueda cumplir con las expectativas del programa sin causar inconvenientes técnicos.

Esta situación ha sido un tema de conversación recurrente entre los seguidores de Magaly Medina, quienes han notado los problemas técnicos en el programa y opinan en redes sociales.

“Tan dificil es hacerla feliz”, “Ponle la música que ella quiere”, “A ella, le gusta el latinpop”, “Siempre le fallan”, fueron algunos de los comentarios. Se espera que con el casting anunciado por la periodista está programado para este lunes 2 de setiembre que podría ser la solución a estos contratiempos.

Magaly Medina considera reemplazar a su DJ con un dispositivo Alexa luego de repetidos errores. (Captura: Magaly TV La Firme)

DJ TexBeat fue despedido en vivo

Hace unos días, la periodista Magaly Medina no dudó en mostrar su frustración en vivo al despedir a DJ TexBeat del programa. La causa de su enojo fue que el musicalizador no colocó la canción seleccionada por la conductora, lo que llevó a una situación incómoda y culminó en la decisión de expulsar al profesional en plena transmisión.

Como se recuerda, DJ TexBeat, quien había sido incorporado al equipo hace solo una semana, expresó su gratitud en redes sociales antes del incidente. En una publicación en TikTok e Instagram, el DJ agradeció a Magaly Medina y a su equipo por la oportunidad, destacando su entusiasmo por el trabajo.

“Gracias por la oportunidad. Es bonito saber hasta dónde la música te puede llevar. Magaly Medina, excelente persona, maravillosa artista con años de experiencia. Y todo el equipo de Magaly TV, una familia increíble, gracias por tanto,” comentó en aquella oportunidad.

DJ TexBeat recibe advertencias tras ser elegido como sonidista de Magaly Medina. | Instagram