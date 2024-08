Pamela Franco habla por primera vez sobre la lista de mujeres vinculadas con Christian Cueva

Pamela López habla sobre la lista de mujeres relacionadas con Christian Cueva | Más Espectáculos

Este jueves 29 de agosto, Pamela Franco reapareció para promocionar su música en el programa ‘Más Espectáculos’. Durante su participación, la cantante de cumbia fue consultada por su relación actual con Christian Cueva y también por la lista de mujeres relacionadas con el futbolista, entre ellas Melissa Klug y Rosángela Espinoza.

Aunque algo incómoda por las preguntas de Jazmín Pinedo, la artista no descartó oficializar un romance con Christian Cueva, con quien había mantenido una relación clandestina en el 2018. “¿Por qué ponerle título a algo? De repente nunca pasa o sí pasa, uno nunca pasa. No voy a escupir al cielo”, mencionó Pamela, intentando no entrar en detalles.

“Yo acabo de fracasar en el tema de pareja, es parte de la vida, pero no me causó ningún trauma el tema de la infidelidad [de Domínguez], yo sigo adelante y me curo sola. No me cerraré las puertas de ser feliz o de estar con alguien si así lo quiero. ¿Por qué tendría que hacerlo?”, agregó en otro momento.

Pamela Franco no descartó iniciar un romance con Christian Cueva. Captura/América Espectáculos

Su opinión sobre la polémica lista

Tras escuchar las declaraciones de Pamela Franco, la conductora Jazmín Pinedo consultó a la cantante sobre la lista de mujeres con las que Christian Cueva ha sido vinculado recientemente. Cabe recordar que, meses atrás, la intérprete calificó al futbolista como un “error” en su vida, luego de descubrir que coqueteaba con otras figuras del espectáculo.

“Yo tengo mi posición. ¿No te sorprende que hace poco Christian Cueva haya sido vinculado, nuevamente, con más figuras de la televisión? Te lo digo en posición de mujer porque a veces uno cree que puede llegar a una persona”, expresó Jazmín Pinedo.

Pamela Franco habló sobre la lista de mujeres vinculadas con Christian Cueva.

Pamela Franco respondió: “No creo que una mujer pueda cambiar a una persona, imagínate la relación que acabo de terminar con el papá de mi hija, definitivamente nadie cambia a nadie. Las personas que mejoran a lo largo de su vida lo hacen por decisión propia”, comentó la cumbiambera, refiriéndose a su reciente separación de Christian Domínguez, quien la traicionó con otra mujer, a pesar de haber prometido que había cambiado.

Tras ello, la cantante optó por mantener su distancia y aseguró que Christian Cueva era quien debía aclarar su relación con todas las mujeres con las que ha sido vinculado sentimentalmente, entre ellas Melissa Klug y Rosángela Espinoza. “No tengo porqué hablar de él, cada persona apechuga o da la cara por sus problemas. No pienso opinar sobre terceras personas, sobre todo porque son cosas delicadas”, sentenció.