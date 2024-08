Christian Cueva y Pamela Franco aprovechan escándalo de Pamela López y ya no ocultan su relación, asegura Magaly Medina

Magaly Medina habla de Christian Cueva y Pamela Franco. La pareja ha empezado a seguirse en Instagram.

En la última edición de Magaly TV La Firme, emitido el 28 de agosto, Magaly Medina expuso unas imágenes que serían indicativos de que Christian Cueva y Pamela Franco ya no ocultan su relación. La conductora señaló que la pareja estaría aprovechando el escándalo que envuelve a Pamela López, aún esposa del futbolista, con Luis Fernando Rodríguez, un empresario que llevaba 9 años de relación con Nardha Velarde.

Recordemos que Nardha Velarde acusó públicamente a Pamela López de haberse metido en su relación y aprovechado de la amistad que ella le ofreció cuando estaba vulnerable a causa de su separación con Christian Cueva.

Pese a que Pamela López aseguró que solo era amiga del empresario y que éste estaba separado, Nardha Velarde salió al frente para desmentirla. A través de Magaly TV La Firme mostró unos chats donde se ve a Pamela teniendo una conversación amical con Nardha. Además, el programa expuso un video donde se muestra a la expareja de Cueva con el empresario, ambos lucen sonrientes y muy cariñosos.

A raíz de esta información, el ojo público se ha dirigido a Pamela López, dejando atrás el romance que habría entre Christian Cueva y Pamela Franco. Sin embargo, una nueva señal indicaría que la pareja continúa desarrollando su romance.

Christian Cueva y Pamela Franco no ocultan su amor y empezaron a seguirse en Instagram

En el siempre vibrante mundo de las redes sociales, un simple “follow” puede desencadenar una ola de especulaciones. Tal es el caso de Pamela Franco y Christian Cueva, quienes recientemente comenzaron a seguirse en Instagram, generando un torbellino de rumores sobre la tan sonada relación entre ambos. Este acontecimiento ha captado la atención de los medios y del público, especialmente porque ocurre en un momento particular para ambos.

Hasta la fecha no hay ninguna confirmación oficial de una relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, pese a que Magaly TV La Firme emitió unas imágenes donde se les ve en un centro nocturno disfrutando de su compañía, abrazándose y besándose. Después de ello, no se volvió a tocar el tema, hasta esta reacción que tuvieron en sus cuentas personales, logrando no solo la opinión de los seguidores, sino también de la propia Magaly Medina.

Magaly Medina se refiere nuevamente a Pamela Franco y su vínculo con Christian Cueva. ATV.

“Ahora, aprovechando todo este bolondrón (con Pamela López), Cueva y Pamela Franco comenzaron a seguirse, ya no se ocultan, ya no se siguen, de repente, a través de cuentas falsas, sino que se siguen abiertamente. Ahora Pamela sigue a Cueva, ahora Cueva sigue a Pamela. Eso en el lenguaje moderno de Instagram, qué es. Es que hay una comunicación. Es lo mismo, cuando dos personas dejan de seguirse y han tenido un vínculo amoroso o matrimonial, es señal de que en el paraíso hay problemas”, indicó Magaly Medina.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Cueva?

Pamela Franco siempre ha dejado a la imaginación su vínculo con Christian Cueva. En las innumerables oportunidades que la prensa le consultó sobre su tan sonada relación con el futbolista, la cantante ha preferido esquivar el tema, evitando negar categóricamente este rumor,

“Ustedes están asumiendo algo, pero bueno, no diré más”, indicó la cumbiambera en una oportunidad a las cámaras de ‘América Hoy’.

Asimismo, señaló que hoy en día, y tras su separación de Christian Domínguez, solo está pensando en su pequeña hija y su trabajo, haciendo caso omiso a los escándalos.

“Por todo lo que pasa me enfocaré en mi hija y mi trabajo. Lo demás sale fuera de mí ahora”, sentenció.

Pamela Franco y Christian Cueva muestran más evidencias de cercanías entre ellos.