Christian Cueva y Pamela López, un matrimonio que nació en medio de infidelidades y culminó con denuncias de violencia fisica y psicológica

Pamela López cuenta la vez que Christian Cueva la agredió en Chile. Magaly TV La Firme

Christian Cueva y Pamela López se encuentran en el ojo de la tormenta después que saliera a la luz una serie de acusaciones de parte de la madre de los hijos del futbolista. La mujer no sólo lo acusa de haberle sido infiel en muchas ocasiones, sino que también lo señala de haber intentado atentar contra su vida.

López paralizó la farándula el pasado lunes 19 de agosto, tras difundir en conferencia de prensa unas imágenes donde se ve a Cueva golpeándola y jalándole el cabello en el ascensor y pasadizo de su departamento.

Estos videos fueron presentados a las autoridades como prueba de lo que viene sufriendo Pamela en manos de Cueva. Sin embargo, esta historia de violencia no inició recientemente, al contrario, nació en medio de la toxicidad, donde la pareja protagonizaban fuertes peleas desde que eran tan solo enamorados, siempre causados por un descubrimiento de infidelidad o el estado de ebriedad del futbolista.

A través de una entrevista con Magaly Medina, emitida el martes 20 de agosto, Pamela López confesó que cuando vivían en Chile y aún no existían sus hijos, fueron protagonistas de una fuerte pelea donde él terminó agrediéndola. El escándalo fue tal, que los vecinos tuvieron que llamar a los carabineros.

“Yo llevo muchos años siendo víctima de violencia familiar. No recuerdo la primera vez que él ejerce violencia sobre mí, pero sí el país donde fue. Fue durante nuestra primera convivencia en Chile, nosotros empezamos a convivir, todavía no tenía bebés, éramos enamorados en el 2013″, detalló López.

La razón de esa pelea fue porque le descubrió conversaciones a Christian Cueva con su expareja. “Ante los reclamos se desató esto. Me golpeó, me tiró cachetada, me tiró de los pelos. Por mis gritos, la gente llamó a los carabineros, ellos vinieron e hicieron una constatación, me quisieron llevar para denunciar, pero yo me opuse, por temor, por miedo, porque no quería perjudicarlo”, contó Pamela.

Christian Cueva - Pamela López - peru - 21 de agosto

Reacciones violentas

La entrevistada indicó que siempre quiso terminar la relación, pero volvía a confiar en que todo mejoraría. Producto de la relación en medio de violencia nacieron los hijos de Pamela López. Pese a ello nunca cambió de manera permanente.

“Sus cambios eran temporales, no eran permanentes y se agravaban más con el paso de los años. Cada vez que íbamos a Trujillo, él se reunía con sus amigos de su barrio, era un tema de nunca acabar, siempre era constantes peleas porque él bebía mucho. Él no bebía para compartir, él bebía para embriagarse. Incluso, llegaba a tomar 4 o 5 días seguidos. Una semana tranquilamente, dormía dos horas y seguía”, explicó Pamela.

López señala que muchas veces intentó hacerle entender que necesitaba ayuda psicológica, pues su comportamiento y su forma de tomar no estaban bien. Sin embargo, fue recién este año, 2024, cuando decidió hacer caso, con el fin de retomar su relación después que saliera a la luz su infidelidad con Pamela Franco.

Los primeros episodios de violencia que vivió Pamela López junto a Christian Cueva fueron a inicios de su relación. ATV.

“Es ahí donde él empieza a llevar terapia. Él iba constante, es ahí donde le dicen que tiene problemas con el alcohol. Él nunca creía en la ciencia, los minimizaba, los multiplicaba por cero, los usaba para manipularme. Si llevaba terapia psicológica era la manera en que podía tener una buena relación si llevaba una terapia psicológica”, contó López, quien, incluso, señaló que el futbolista empezó a usar a Dios para buscar reconciliarse con ella.

Pamela Franco y más infidelidades

En marzo del 2023, Pamela López sorprendió al acusar publicamente de infidelidad a Christian Cueva. En aquella ocasión, la madre de familia señaló a Pamela Franco como la tercera en discordia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que decidiera darle una nueva oportunidad, luego que el futbolista se internara en un retiro espiritual y asegurara que quiere recuperar a su familia.

Pamela López dio su brazo a torcer una vez más. Solo semanas después, el futbolista anunció su separación definitiva, en medio de rumores de una reconciliación entre el futbolista de la expareja de Christian Domínguez, Pamela Franco.

En entrevista con Magaly Medina, emitida el 20 de agosto, Pamela López cuenta que la cantante de cumbia es una más de las tantas mujeres con quien Christian Cueva le fue infiel, llegando a nombrar a Chris Soifer y a Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán.

Melissa Klug es señalada por Pamela López como la manzana de la discordia en su relación con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

La mujer relató que fue el propio Cueva quien le confirmó que sí tuvo un affaire con Melissa Klug. “Descubrí conversaciones con ella que en su momento la encaré, él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella”, relató.

Pamela López se refirió también a las confesiones de Shirley Arica y Alexandra Méndez, quienes indicaron en El Valor de la Verdad que Christian Cueva intentó algo más que una amistad con ellas. Hechos que el futbolista no pudo negar y pidió disculpas, perdón que fue concedido una vez más.

Violencia y denuncia de maltrato

Si bien es cierto se sabía de las infidelidad de Christian Cueva, Pamela Franco sorprendió al hacer una grave denuncia de violencia física y psicológica, evidenciando la tóxica relación que tenían.

Después de mostrar videos donde se ve al futbolista violentando a la madre de sus hijos, además de pedir ayuda a las autoridades porque temía por su vida, la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del 8º Juzgado de Familia especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, otorgó medidas de protección preventivas y de rehabilitación a favor de la víctima contra su esposo. Pamela López tendrá también patrullaje policial constante en su vivienda.

Nuevas imágenes del episodio violento protagonizado por Christian Cueva y Pamela López | X/justicierope

Christian Cueva se queda sin club

La denuncia de Pamela López logró el repudio del público hacia Christian Cueva, quien recientemente había sido fichado para jugar en el club de Cienciano. La polémica hizo que los directivos del equipo cusqueño dieran marcha atrás y separaran al futbolista de su equipo.

“Tras concluir el proceso de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”, indicó el club Cienciano en su comunicado.

Christian Cueva no tardó en reaccionar e indicar que no es un abusador. Asimismo, rogó que se le deje jugar, para ser un ejemplo a seguir para sus hijos.

“Él tuvo muchos años para jugar al futbol, pero sus malas decisiones hicieron que llegue a esto”, dijo Pamela López en entrevista con Magaly Medina.

Pamela López muestra chats de cómo encaró a Melissa Klug por meterse con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)