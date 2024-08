Pamela Franco aclara su actual relación con Christian Cueva: “Hablo con él y somos amigos de Instagram”

Pamela Franco se encuentra promocionando una nueva canción y esto la ha llevado a presentarse en más de un programa de espectáculos, en donde ha sido sometida a diversas preguntas de todo tipo, por su supuesto romance con el futbolista Christian Cueva.

Y es que, desde hace varios meses, hay rumores de una relación oculta entre ambos y los indicios han dado de qué hablar. Incluso, humo muchas coincidencias en viajes y más que llamaron la atención de los televidentes.

Esta vez, Pamela Franco llegó hasta el programa ‘Todo se Filtra’ de Kurt Villavicencio en donde respondió varias preguntas. Entre las interrogantes, el presentador le consultó sobre qué tipo de relación tenía con Christian Cueva. Aunque en un inicio se mostró muy escueta y trataba de no hablar del tema, finalmente sorprendió con una respuesta.

Al principio, la cantante de cumbia mencionaba que pese a que ella podía decir que no tenía nada con el futbolista, nadie se iba a quedar satisfecho con esa declaración. Por ello, Kurt Villavicencio fue más directo y le pidió que le explicara cuál era el tipo de relación que tenía con el deportista.

Pamela Franco cuenta cuál es su actual relación con Christian Cueva.

“Somos amigos de Instagram, no has visto que nos seguimos”, comentó un poco irónica ante las cámaras.

Sin embargo, tras ello intentó aclarar mencionando que no quiere hablar más del tema y prefiere no ahondar en su vida privada porque no lo considera relevante. Mencionó que sabe que especulan muchos temas, pero ella está muy tranquila.

“Yo estoy tranquila. No hay que irnos de la realidad, se está pasando por un momento bastante difícil, más allá de la polémica y todo el tema mediático. Yo creo que está de más y no es importante para mí, mi vida privada ahorita, en este momento decir si estoy o no estoy, Porque al final todos especulan un montón de cosas y yo estoy tranquila”, acotó en su descargo.

Pamela Franco cuenta cuál es su actual relación con Christian Cueva.

En otro momento de la entrevista, le recordaron sus anteriores declaraciones, en las que afirmaba que no volvería a tener un romance con Christian Cueva por el daño que le había hecho. Sobre el tema, mencionó que nunca sabe que puede pasar después, pero sorprendió al mencionar que mantienen comunicación.

“Yo estaba mal, o sea, nadie se pone a pensar que en ese momento no estaba bien emocionalmente, y bueno (ahora) nadie sabe lo que puede pasar más adelante porque tampoco puedo decir que no (¿hablas con él?) Sí, hablo con él”, acotó.

Habló de la polémica lista de Christian Cueva

Durante la mañana del 29 de agosto, Pamela Franco se presentó en +Espectáculos de Jazmín Pinedo, donde también fue consultada sobre el tema Christian Cueva. La conductora de televisión le mencionó la polémica lista de mujeres con las que el futbolista le habría sido infiel a su esposa y le pidió su opinión al respecto.

Pamela Franco no descartó iniciar un romance con Christian Cueva. Captura/América Espectáculos

“No creo que una mujer pueda cambiar a una persona, imagínate la relación que acabo de terminar con el papá de mi hija, definitivamente nadie cambia a nadie. Las personas que mejoran a lo largo de su vida lo hacen por decisión propia”, comentó en un inicio.

Tras ello, explicó que cada quien debe ser responsable de sus actos y que no hablaba de terceras personas. “No tengo porqué hablar de él, cada persona apechuga o da la cara por sus problemas. No pienso opinar sobre terceras personas, sobre todo porque son cosas delicadas”, sentenció.