Alcalde de San Juan de Lurigancho revela que 90% de sus vecinos no paga impuestos: “Son los que más piden pistas y parques”

San Juan de Lurigancho. (Composición Infobae Perú)

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, no se guardó nada y llamó la atención a casi todos los residentes del distrito más poblado del Perú por mantener deudas con la municipalidad.

En una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), el burgomaestre explicó que las mejoras en su jurisdicción, como la reparación de pistas y parques, no pueden llevarse a cabo porque el presupuesto disponible es insuficiente.

El déficit económico se debe, en su mayor parte, a la gran cantidad de vecinos que no pagan sus impuestos, lo cual, según detalló, asciende al 90% de ellos. Cabe recordar que San Juan de Lurigancho tiene casi 1′240.500 habitantes; es decir, solo cerca de 124,050 ciudadanos tributan.

“Dependemos mucho de un tema presupuestal, porque muchos de nuestros vecinos nos miran y piden mejoras, pero yo les respondo ‘¿para cuándo se ponen al día en sus deudas?’. La tasa de morosidad es aproximadamente el 90%”, aseveró Maldonado.

“Los vecinos deben entender y reflexionar sobre el papel de una municipalidad. Nosotros hemos enviado cartas para que las personas paguen sus deudas, que muchas veces se extienden de años, como arbitrios prediales”, acotó.

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado. (Foto: Andina)

En ese sentido, la autoridad edil lamentó la existencia de vecinos que “jamás se han acercado a la municipalidad a pagar sus impuestos desde que inscribieron su predio”, pero que, cuando lo ven, le preguntan “¿dónde está mi pista? ¿dónde está mi parque?”.

“Las municipalidades solo pueden ejecutar el presupuesto que se recauda, no tenemos la posibilidad de poder ejecutar más, a no ser que haya una enorme transferencia, pero eso no sucede todos los días. Yo les quiero decir a los vecinos que, si a ellos les incomoda que nosotros les estemos cobrando todos los días, imagínense incomodarse porque no hacemos obras. Somos muy hábiles para evadir nuestra responsabilidad y para reclamar”, precisó.

“Visité un asentamiento humano y yo les dije a los vecinos que no podían ser asentamiento humano porque tenían viviendas de cuatro pisos, tenían veredas, parque, pero estaban declarados como tal. Les dije que tienen que ser urbanización, pero ellos me respondieron que quieren ser asentamiento humano. Sobre ese concepto no hacemos más obras, porque no vamos a tener mayor tributación y por eso no habrá una mejora en el distrito”, contó.

San Juan de Lurigancho en la actualidad. (medialab.unmsm.edu.pe)

Refacción de pistas

Maldonado mencionó en la entrevista que el dinero que la municipalidad logró recaudar, pese a los inconvenientes expuestos, servirá para arreglar las calzadas de zonas de gran tránsito, como la avenida Santa Rosa y la entrada del distrito.

“Nosotros estamos invirtiendo ahora 3 millones de soles para poder cubrir todo lo que significa Zárate, para darle mantenimiento, al igual que al ingreso de San Juan de Lurigancho, que estamos haciendo todo un mantenimiento. Solo en pistas, si hacemos veredas, se nos va la plata”

Para lograrlo, ha pedido a la Municipalidad de Lima que le delegue las facultades necesarias para intervenir en la avenida Santa Rosa, que conecta las avenidas Canto Grande y Lurigancho, la cual describe como “totalmente destruida y en ruinas”.