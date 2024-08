La Molina se enfrenta a la Municipalidad de Lima: afirma que proyecto de vivienda provocaría crisis de agua potable

- crédito composición Infobae Perú / Andina

La Municipalidad de La Molina, a través de un comunicado, rechazo que el Concejo Metropolitano de Lima apruebe el ‘Plan Específico Sector Antigua Cantera de Arena La Molina’. Aseguran que esto también podría ocasionar una crisis en el tránsito vehicular y el abastecimiento de agua potable en el distrito.

De acuerdo con la comuna, el proyecto, que fue propuesto por la Empresa Arenera La Molina S.A. contempla la construcción de más de 4.500 viviendas, pero pondría en riesgo la vida de 22 mil personas.

“La zona conocida como ‘El Hueco’ se encuentra a un desnivel estimado de 50 metros lineales respecto a la av. La Molina y parte de este ha sido utilizado como botadero informal de desmonte y basura”, se lee en el pronunciamiento.

El municipio afirma que la compañía sustenta su pedido ante la Municipalidad de Lima en que sus terrenos son permanentemente invadidos.

“Ellos como propietarios tienen la obligación de proteger sus límites y la posesión del predio, tal como lo indica el Código Civil. Los vecinos de La Molina, ni esta gestión municipal, han sido convocados para participar en mesas de trabajo”, señalan.

Por otro lado, sostienen que la propuesta de la compañía generó “polémica y controversias desde el 2022″ cuando se declaró de interés público y vecinal el cambio de zonificación del terreno ubicado en a la altura del km. 11.5 de la carretera a Cieneguilla.

Finalmente, instaron al Concejo Municipal de la capital a “no dejarse sorprender y, como consecuencia, no apruebe en Sesión de Concejo MML este proyecto de ordenanza sin considerar los estudios actualizados de una empresa y en contra de todos los vecinos del distrito”.

¿Fractura en Renovación Popular?

Como se sabe, los burgomaestres de ambas jurisdicciones llegaron al poder a través de Renovación Popular; sin embargo, ahora parece tener diferencias respecto a los proyectos que buscan implementar.

Este no es el primer choque de perspectivas entre ambos. En el 2023, Uceda había asegurado que la construcción del túnel La Molina- Miraflores contaba con el apoyo de López Aliaga; no obstante, el alcalde de Lima expresó que no era “viable”.

“No hay estudios de nada, de tráfico, de demanda, no hay nada. Yo ya dije que (el túnel) no va (…) Nadie puede lanzar una cifra alegremente (del peaje)”, cuestionó.

Problema data del 2022

En enero del 2022, la Municipalidad de La Molina anunció que había evitado que el concejo metropolitano de Lima modifique la zonificación de la ‘Cantera Arenera La Molina’, la cual habría tenido como fin “dar luz verde a la construcción de un complejo habitacional que traería mayor congestión vehicular en esta parte del distrito y pondría en peligro el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento”.

El entonces alcalde Álvaro Paz de la Barra, y ahora fundador del partido político Fe en el Perú, manifestó que después de recibir más de 1.000 solicitudes de vecinos se convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para declarar de interés público y vecinal el cambio de zonificación de este terreno, ubicado a la altura del km. 11.5 de la carretera a Cieneguilla.

“Hemos remitido a la MML y al Instituto Metropolitano de Planificación el acuerdo de concejo, conjuntamente con todo lo actuado, a fin de que consideren la variación de zonificación. Solicitamos a la Defensoría del Pueblo que intervenga en defensa de los vecinos de La Molina, que se verían afectados en caso de que, el concejo Metropolitano de Lima apruebe el mencionado plan”, explicó la exautoridad edil.

Para cumplir con lo dispuesto, la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Habilitaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Catastro y demás unidades de organización competentes, tomaron las acciones correspondientes.

“El procurador público municipal realizará las acciones legales y constitucionales del caso para la defensa de la residencialidad en La Molina”, afirmaron.