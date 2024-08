Samahara Lobatón reaparece y anuncia que contará “chismecito” en medio de escándalo sobre Melissa Klug y Christian Cueva

Samahara Lobatón reaparece en redes y promete "chismecito" tras tener desactivada su cuenta. IG

Después de estar desaparecida en redes, Samahara Lobatón grabó un video para sus seguidores y compartirla en una nueva cuenta de Instagram. Esta ausencia coincidió con el escándalo que desató Pamela López al señalar a Melissa Klug como la tercera en discordia en su relación con Christian Cueva.

López expuso en el programa de Magaly Medina unas conversaciones que Klug y Cueva tuvieron en el 2019, donde los mensajes explícitos la dejaron sorprendida, enespecialmente cuando el futbolista le dice a la actual pareja de Jesús Barco, “esa cosita es mía”.

Ante estas acusaciones, Melissa Klug ha salido a defenderse diciendo que esa conversación fue solo de amigos. Además, negó categóricamente que haya tenido una relación extramatrimonial con el futbolista.

Hasta el momento, ni las mediáticas hija de Melissa ni su pareja Jesús Barco se han pronunciado al respecto. Sin embargo, lo que más sorprendió que la cuenta de Instagram de Samahara Lobatón apareciera desactivada, dejando a la imaginación sobre cómo estaría sobre la situación que enfrenta su madre.

Christian Cueva confirmó amorío con Melissa Klug.

Por su parte, Melissa Lobatón no se expresó directamente sobre el tema, pero sí usó su red social para resaltar a su madre. La influencer le dedicó su último logró y le agradeció por sus consejos, demostrando así su amor incondicional.

“Que lindo poder compartir con uds este primer logro producto de mi trabajo en las redes generando contenido, haciendo campañas y mil cosas con todo el esfuerzo de cada centavo ahorrado como bien me aconsejó mi mamá que siempre para soñar el cielo es el limite”, inicia su mensaje, para luego dirigirse directamente a ella.

“Gracias, gracias, gracias, porque me enseñaste a luchar para cumplir mis metas sin necesidad de nadie, más solamente con mi propio esfuerzo y este es el primer resultado: mi carrito”, escribió la influencer, mensaje que fue compartido por Klug.

Melissa Lobatón dedicó mensaje a Melissa Klug en medio de escándalo con Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Samahara Lobatón asegura que contará ‘chismecito’

El 23 de agosto, Samahara Lobatón reapareció en una nueva cuenta, pidiendo al público que la siga y como premio contaría “un chismecito” que todos quieren saber. Se desconoce que si de lograr su objetivo, la comunicación con sus seguidores será a través de la cajita de preguntas o en una transmisión en vivo, lo cierto es que en la interrelación muchos le consultaran por que su cuenta está desactivada y sobre la situación que enfrenta su madre Melissa Klug.

“Hola, ya extrañaba hablarles por aquí. Bueno sé que todas quieren el chismecito, pero hay que ponernos una meta, y es que si llegamos a las 10 K (mil) seguidores, salen las historias del chismecito, y para contarles algo muy emocionante que va haber este fin de semana”, indicó Lobatón.

“Así que ayúdenme compartiendo mi Instagram todas, para que la gente sepa que me he creado una cuenta de respaldo, mientras Instagram me devuelve el mío”, acotó la joven, mientras mostraba sus dedos cruzados en señal de esperanza e incertidumbre.

Samahara Lobatón reaparece en sus redes sociales en medio de escándalo de su madre Melissa Klug con Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Melissa Lobatón pide que sigan a Samahara: “Chismoseen su vida”

Melissa Lobatón instó a sus seguidores a apoyar a Samahara Lobatón en su nueva cuenta. A través de su Instagram, la joven indicó que ahí podrán enterarse de su vida.

“Dato importante para que vayan a seguir a su cuenta de Samahara, no sé que ha pasado, ella ya estará saliendo en sus historias a contarles, pero dejo su nuevo Instagram para que vayan a seguirla y a chismosear su vida proque todos somos chismosos”, fueron las palabras de la influencer, quiena diferencia de Samahara Lobatón, ha estado alejada de los escándalos.

Melissa Klug también compartió la nueva cuenta de Instagram de Samahara Lobatón. “Las amo”, escribió la pareja de Jesús Barco, en una imagen donde aparece su hija y nieta. Además, no dejó de etiquetarla.

De esta manera, Klug descartó que el escándalo en que se ha visto en vuelta con Christian Cueva haya conflictuado su relación con la más mediáticas de sus hijas.

Melissa Klug fue vinculada con Christian Cueva.