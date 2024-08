Rodrigo González se burla de la explicación que dio Melissa Klug para justificar sus viajes a Brasil: "¿Qué Virgen es esa?". | Amor y Fuego.

Melissa Klug se encuentra en el centro de una controversia luego de las revelaciones sobre sus múltiples viajes a Brasil en 2017, específicamente durante un periodo en el que Christian Cueva jugaba en São Paulo. En el programa ‘Amor y Fuego’ del 22 de agosto, Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, se pronunció sobre el tema, generando un debate mediático.

Durante la emisión, el conductor destacó la defensa de Klug, quien afirmó que sus visitas a Brasil fueron impulsadas por su devoción a la Virgen Aparecida y no por un vínculo con el futbolista. Esta declaración, considerada inverosímil por muchos, fue el eje del análisis y las críticas del conductor.

Rodrigo González no sólo puso en duda la veracidad de la devoción de la empresaria, sino que enfatizó varias inconsistencias en su relato. La figura de Willax TV señaló que, al parecer, la influencer ni siquiera conocía correctamente el nombre de la Virgen, lo que aumentó las sospechas sobre la autenticidad de su versión. Utilizando un tono sarcástico y humorístico, el conductor recomendó a Klug guardar silencio y evitar mayores exposiciones públicas que pudieran empeorar su situación.

“Nos hemos puesto a buscar y oye, no sé qué clase de farisea sea esa fiel, pero no existe, es la Virgen Nuestra Señora de la Concepción, Aparecida, ni siquiera se aprendió el nombre”, comentó.

La reacción de González se centró también en las declaraciones que Pamela López, esposa de Christian Cueva, había realizado previamente sobre el supuesto romance clandestino entre Klug y el futbolista. Estas declaraciones avivaron aún más el fuego mediático y generaron un ambiente de especulación y polémica en torno a los motivos reales de los viajes de Klug.

El episodio en cuestión de ‘Amor y Fuego’ mostró a González utilizando sus ya conocidas técnicas de humor y crítica aguda para desentrañar lo que él consideraba excusas poco creíbles de Klug. Afirmó que, independientemente de las explicaciones ofrecidas, la evidencia apuntaba a otra dirección y sugirió que un perfil bajo sería la mejor estrategia para la implicada en este escándalo.

Al abordar este tema controversial, ‘Peluchín’ utilizó su plataforma para no sólo exponer lo que él consideraba falacias, sino también para emitir consejos que, aunque irónicos, buscaban proyectar una imagen de transparencia y autenticidad en la esfera pública.

“Aparecida es la aparición que has tenido en la farándula lorcha después de la acusación de la López, no hay virgen que te salve, ellos quieren agarrarnos fríos, ¿no? Melissa shh, tápate hasta que pase la tormenta, no salgas”, añadió.

Melissa Klug mandó carta notarial a Pamela López

Después de las declaraciones de Pamela López sobre una supuesta relación extramatrimonial entre Christian Cueva y Melissa Klug, la ‘Blanca de Chucuito’ no tardó en tomar acción legal. Klug decidió defenderse tras las afirmaciones de la esposa de ‘Aladino’, quien aseguró haber visto conversaciones comprometedoras entre ambos, con frases como “mi amor” y “esa cosita es mía”. Ante estas acusaciones, Klug ha solicitado una rectificación pública, alegando que las afirmaciones dañan su honor y reputación.

La prometida de Jesús Barco sostiene que las declaraciones de Pamela López son difamatorias, ya que no se han presentado pruebas concretas que las respalden. En su defensa, Klug señaló que la exposición en el programa ‘Magaly TV La Firme’ carece de fundamentos y solo busca manchar su imagen. Según ella, las afirmaciones son infundadas y representan un ataque directo a su integridad.

En su comunicado legal, Melissa Klug expresa su indignación y exige que se rectifiquen las acusaciones en su contra, las cuales considera una clara difamación. La empresaria negó cualquier encuentro que implique una infidelidad con Christian Cueva, insistiendo en que todo lo dicho por Pamela López es completamente falso y no tiene sustento.

