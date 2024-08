Melissa Lobatón envía contundente mensaje a Melissa Klug tras ser involucrada con Christian Cueva

Pamela López cuenta que Christian Cueva le confesó de rodillas que le fue infiel con Melissa Klug. | Magaly TV La Firme.

En medio del escándalo que ha envuelto a Melissa Klug y Christian Cueva después de las última declaraciones de Pamela López, donde la señala por supuestamente haberse involucrado con el futbolista; Melissa Lobatón decidió romper su silencio y expresarle su amor incondicional a su madre.

Después Pamela López expusiera los mensajes que Christian Cueva se escribía con Melissa Klug, donde usaban frases explícitas como “esa cosita es mía”, Samahara Lobatón y Jesús Barco han decididó mantenerse al margen y no referirse al tema. Mientras la expareja de Bryan Torres desactivó su cuenta de Instagram, el futbolista se ha enfocado en su hija, publicando fotos y videos donde le dedica emotivos mensajes.

La reacción de Jesús Barco ante los rumores de romance entre Melissa Klug y Christian Cueva | América Hoy - América TV

Melissa Lobatón tomó otra postura. Tras lograr comprar su primer carro, la joven no dudó en dedicarle el logra a su madre, resaltando así el buen ejemplo que le ha dado con sus consejos y reafirmando su amor incondicional.

“Que lindo poder compartir con uds este primer logro producto de mi trabajo en las redes generando contenido, haciendo campañas y mil cosas con todo el esfuerzo de cada centavo ahorrado como bien me aconsejó mi mamá que siempre para soñar el cielo es el limite”, inicia su mensaje, para luego dirigirse directamente a ella.

Melissa Lobatón logró comprar su primer carro y le agradeció a su madre Melissa Lobatón. IG

“Gracias, gracias, gracias, porque me enseñaste a luchar para cumplir mis metas sin necesidad de nadie, más solamente con mi propio esfuerzo y este es el primer resultado: mi carrito”, escribió la influencer, mensaje que fue compartido por Klug.

“Estoy tan orgullosa de ti, mi grandota hermosa de cada logro que das y cumpliendo tus sueños. Ves que con esfuerzo se puede, te amo”, escribió la popular ‘Blanca de Chucuito’ muy orgullosa.

Melissa Lobatón dedicó mensaje a Melissa Klug en medio de escándalo con Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Melissa Lobatón, a diferencia de su hermana Samahara, viene manejando sus redes sociales en perfil bajo y lejos de escándalos. Sin embargo, no ha dudado en ser clara al expresar todo el agradecimiento que siente por su madre, por educarla y siempre estar con ella.

Melissa Lobatón y el reclamo público hacia su padre

En junio del 2024, la influencer causó revuelo al publicar un mensaje donde destaca la falta de apoyo y ausencia de su padre Abel Lobatón, y exalta la dedicación y el esfuerzo de Melissa Klug para criar a sus hijos.

“Sí, papá falló, pero mamá, ella nunca me dejó sola. Me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió. Gracias mamá. Sin ti mi vida hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y todo tu amor. ¿Qué haría yo sin esta mujer? Te amo madre Melissa Klug.”, fue lo que escribió Melissa Lobatón en su red social, logrando emocionar a la pareja de Jesús Barco.

En aquel momento, Abel Lobatón salió a defenderse, indicando que ha estado ausente por trabajo. “Bueno, son excusas (...) Yo creo que hace muchos años él dejó el fútbol y otra cosa es que los futbolistas tienen días libres y prioridades, cuando tú no las tienes marcadas, pasa esto”, expresó Klug, respaldado las palabras de su hija.

Abel Lobatón y Melissa Klug tuvieron dos hijas juntos.

¿En qué trabaja Melissa Lobatón Klug?

En marzo del 2024, Melissa Lobatón Klug viajó a Argentina con el objetivo de continuar sus estudios en pastelería y repostería. Sin embargo, tuvo que regresar a Perú por motivos personales. Antes de ello, cursó estudios relacionados a la gastronomía, tras decidir dejar la carrera de Comunicación Integral.

La decisión de Melissa Lobatón de cambiar de carrera, en el 2023, fue respaldada por su madre Melissa Klug. Para la pareja de Jesús Barco era importante que la menor de sus hijas siga una actividad que le gusta.

Melissa Lobatón se dedica a las redes sociales.

“Yo soy de esas personas que digo que tienen que estudiar algo que les encante. Yo todos los días me levanto super feliz por querer aprender más de mi carrera, eso pasó cuando me cambie de carrera, antes estaba de mal humor me sentía cansada, amo lo que estudio”, indicó Melissa Lobatón en aquella ocasión.

Previo a este viaje, la hermana de Samahara exploró el mundo empresarial con su propio emprendimiento de venta de postres bajo la marca ‘Cakedashh’, aunque hoy en día ha pausado la recepción de pedidos. Según se puede ver en sus redes sociales, ha optado por enfocarse a promocionar marcas y hacer publicidades en esta plataforma.

Melissa Lobatón ha resaltado en redes sociales el apoyo que ha recibido de su madre y ausencia de su padre Abel Lobatón.