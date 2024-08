Venden Win: Linzor Capital comprará la empresa peruana, pero solo una ‘parte’ cambiará de dueño

Linzor Capital Partners adquirirá Win, pero esta empresa tiene dos componentes, una que ofrece internet residencial y otra para empresas. Solo uno de estos se venderá. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Linzor Capital Partners y Grupo ON han acordado que el fondo de inversión creado por exejecutivos de JPMorgan adquiera el 100% de la empresa de telecomunicaciones Win-net Telecom (más conocido en el mercado peruano como Win).

Como se conoce, la empresa peruana ofrece internet de fibra óptica a miles de peruanos y su impacto en el mercado de telecomunicaciones ha sido relevante y se ha mantenido en constante crecimiento frente a competidores más grandes como Claro y Movistar. También es la que lidera los rankings de satisfacción de usuarios, según datos de Osiptel.

Así, su entrada y consolidación en el mercado la han hecho tan relevante, que Linzor Capital Partners se ha interesado en adquirirla. Sin embargo, si bien miles de clientes peruanos que contratan con la marca podrían ver una nueva administración en la empresa que les otorga el servicio de internet, esto solo aplicará para una ‘parte’ de esta.

Win lidera en satisfacción de usuarios en Perú. - Crédito Osiptel

Win y Win Empresas: ¿Cuál está siendo vendido?

El negocio de internet de fibra óptica de Win tiene dos componentes, uno que es residencial, para usuarios en sus hogares, y otro para empresas. Este primero es el que está siendo vendido, el que los clientes conocen como Win.

Esta es la venta que está haciendo Grupo ON a Linzor Capital Partners. Es decir, la compañía Win Empresas S.A.C., el servicio de internet dedicado a dar fibra óptica a empresas no está siendo parte de esta transacción. El Grupo ON resaltó sus futuras inversiones se enfocarán en “mejorar y reforzar la infraestructura digital corporativa en el Perú”.

“En línea con su plan estratégico, el Grupo ON continuará fortaleciendo su liderazgo y consolidación en el sector empresarial de telecomunicaciones, TI, infraestructura de centros de datos, ciberseguridad y cloud, atendiendo a todos los segmentos corporativos del mercado empresarial peruano, donde radica su mayor experiencia”, subrayaron.

Conocimiento de la transacción viene no poco luego de que Indecopi declarara infundada la denuncia de Movistar y Claro contra Win por su publicida de 'la rata'. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Win/Indecopi

¿Qué es Linzor Capital Partner?

Linzor Capital Partners fue fundada en 2006 y es una firma de capital privado con presencia en Latinoamérica, que tiene inversiones en México, Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Desde su fundación, ha recaudado US$ 1.400 millones en compromisos de capital y actualmente invierte en una variedad de sectores, como salud, servicios financieros, educación, retail y tecnología. Desde 2012, por ejemplo, invierte en el Grupo Efe en el país.

Asimismo, la firma informó que el capital para la adquisición de Win será proporcionado por un consorcio liderado por su fondo más reciente, Linzor IV, en colaboración con coinversores locales e internacionales. También señalaron que Andean Pacific actuará como asesor financiero del vendedor, que es el Grupo ON.

Por el lado del financiamiento será respaldado por un sindicato de cinco de los principales bancos de Perú. Según la estrategia de inversión que ha tomado Linzor, Win representa una significativa oportunidad de crecimiento y un impacto positivo en el desarrollo de Perú.

En Win, 8 de cada 10 clientes estuvieron satisfechos con este servicio, según Osiptel. - Crédito Composición Infobae/Difusión

“Linzor moviliza capital hacia sectores desatendidos; Win opera en un país con una de las tasas de penetración de banda ancha más bajas de la región, lo que presenta importantes oportunidades de crecimiento e impacto positivo en el desarrollo del país”, señalaron

Además, agregaron que su plan es lograr con Win un crecimiento similar al que logró en Mundo. Como se sabe, en 2019 Linzor compró Mundo, otra empresa de telecomunicaciones que opera en Chile, pero la vendió luego de dos años a Digital Bridge. Durante ese tiempo en que esta empresa estuvo en manos de ese fondo, la operadora triplicó su red de fibra óptica en Chile y se fortaleción la marca.

“Win es una excelente plataforma para crecer en servicios fijos residenciales en Perú y nos entusiasma la posibilidad de desarrollo que tenemos en esta inversión”, agregó Matías Gutiérrez, socio de Linzor Capital Partners a cargo de la transacción.