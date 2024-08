Shirley Arica desmiente romance con Christian Cueva: “He estado con puros feos, pero con él no”

Shirley Arica rechaza romance con Christian Cueva | Instagram/shirleyarica27

Shirley Arica, modelo peruana, se pronunció después de que su nombre apareciera en la lista de mujeres con las que, supuestamente, Christian Cueva le fue infiel a su esposa Pamela López. Fiel a su estilo directo, la exchica reality desmintió categóricamente cualquier tipo de relación con el futbolista, aclarando que, aunque ha coincidido con él en una reunión, nunca han tenido ningún tipo de vínculo sentimental.

“No iba a pronunciarme sobre ese tema, ni sacar un comunicado ridículo porque a mí me parece ridículo, pero cada quien con sus formas. En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada. Yo en ‘El Valor de la Verdad’ conté muchas cosas que no pudo salir por motivos del canal; me gustaría que salga por así se aclararían muchas dudas”, expresó.

“Repito, yo nunca tuve nada con esta persona, ni lo tendría porque no me gusta, no me gustó en su momento ni me gustará ahora”, afirmó la exchica reality.

Shirley Arica responde con firmeza a las acusaciones sobre un supuesto romance con Christian Cueva. Instagram/shirleyarica27

Shirley Arica añadió que lo máximo que ha compartido con Christian Cueva fue coincidir en una reunión con otras personas conocidas. “Ni como amigo lo tengo a Cueva. No hay ni una sola conversación entre él y yo por ningún lado... Si es que dice que yo he tenido algo con él, que saque sus pruebas. A las pruebas me remito, pero no hay porque lo he visto solo una vez en mi vida y no porque hayamos quedado o estuviéramos en un coqueteo, solo fue porque coincidimos”.

La modelo enfatizó que, de haber tenido algo con Christian Cueva, no tendría problema en admitirlo: “Yo me caracterizo por decir las cosas como son, si yo he tenido algo con él lo diría. Lo diría normal porque yo he estado con puros feos y él no sería la excepción. Pero en este caso no he estado con él, no le he dado ni un beso ni medio piquito ni nada”.

Christian Cueva ha sido acusado de haber engañado a su esposa con Shirley Arica, Pamela Franco, Macarena Gastaldo y otras mujeres de la farándula.

Finalmente, Shirley Arica reiteró su postura, asegurando que todas las personas con las que ha tenido algo en su vida lo sabe el público, y que si alguna relación ha pasado desapercibida es porque no tiene nada que ver con el mundo de la farándula. “Yo no me hago problema en decir o en negar, nunca me he hecho la de calzón con bobos”, concluyó.

¿Qué dijo Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’?

A inicios de este año, Beto Ortiz reveló las confesiones que hizo Shirley Arica en el episodio de ‘El Valor de la Verdad’ que jamás se transmitió en vivo.. De acuerdo con el periodista, la ‘Chica realidad’ aseguró que coincidió con Christian Cueva en una reunión y que este intentó afanarla, alegando que su matrimonio con Pamela López estaba atravesando una crisis y que pronto se divorciarían.

“Él estaba muy atento conmigo, a cada rato me servía un trago, me sacaba a bailar, pero físicamente no me gustaba porque era muy enano. Cueva me dijo que estaba muy mal con su esposa, que su relación estaba a punto de acabar. Bailamos toda la noche, querían seguirla, nos fuimos en el auto de Christian, yo de copiloto, todo bien hasta que se puso malcriado conmigo porque no quería ir a donde ellos querían ir”, fueron las declaraciones no emitidas de Shirley Arica.

Beto Ortiz contó la razón por la que El Valor de la Verdad de Shirley Arica no salió al aire.

Según Shirley Arica, le reclamó a Christian Cueva por querer llevarla a otro sitio, por lo que empezaron a discutir. La modelo, molesta, bajó del auto y tiró la puerta, lo que fastidió al futbolista. “Se comportó como un patán. Me insultó cuando bajé del carro porque tiré la puerta, me dijo que le había robado plata de su billetera, se quedó traumado”, acotó la modelo.