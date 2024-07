Beto Ortiz revela por qué no se emitió ‘El Valor de la Verdad’ de Shirley Arica: “Fue presión de la FPF”

El conductor de Willax fue invitado al programa digital OUKE en donde se refirió a este episodio que, finalmente, nunca vio la luz | YouTube

Beto Ortiz fue sorprendió al referirse a su desaparecido programa ‘El Valor de la Verdad’. El ahora conductor de Willax se contó el motivo por el que uno de los episodios de este espacio no se emitió, pese a haber sido promocionado y se trató del de la modelo Shirley Arica.

En el año 2019 se mostró el adelanto de lo que se vería en este programa; sin embargo, cuando llegó el fin de semana la historia fue otra y no se pudo concretar la emisión completa. En el video promocional se evidenciaron algunas preguntas y parte de las respuestas, que tenían que ver con relación con futbolistas peruanos.

“¿Christian Cueva te dijo que había tenido una mala relación con su esposa?”, “¿Estuviste en una encerrona con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva? Había un montón de cuartos, cada uno se metía su ‘minipartido’ y salían después. Era un arroz con pollo esa reunión”, “¿Tuviste un affaire con Jefferson Farfán?” Hubo química, fluyó chévere y él llegó en el momento justo. Estaba en su box de siempre, el más oscuro, ese es su box”, fue lo poco que se vio y que generó gran expectativa entre los seguidores del programa de Latina.

Beto Ortiz contó la razón por la que El Valor de la Verdad de Shirley Arica no salió al aire.

Incluso, el canal se pronunció al respecto y afirmó que existió un error de coordinación interna que los llevó a emitir este adelanto que no correspondía.

“En relación con el reciente cambio de programación en la edición del sábado 23 de noviembre en el programa El valor de la verdad, Latina Televisión quiere aclarar que, debido a un involuntario error en la comunicación interna, se emitió una promoción que no debía salir al aire”, precisó en el mensaje.

Este fue el adelanto que emitió Latina, pero nunca se puso al aire el programa completo | Latina

¿Por qué no se emitió este episodio de ‘El Valor de la Verdad’?

Beto Ortiz fue invitado al espacio OUKE de Carlos Orozco en YouTube en donde se refirió a este tema. Cuando le consultaron por la razón por la que no se emitieron algunos de los programas pese a estar grabados, se refirió específicamente al de Shirley Arica.

En su descargo, el periodista y escritor señaló que el programa salió ‘espectacular’ que incluso lo comparó con la edición de Tilsa Lozano, la misma que rompió récord de audiencia.

“Se bajaron El Valor de la Verdad de Shirley Arica que era espectacular, yo te diría casi tan o más espectacular que el de Tilsa (Lozano)”, mencionó en un inicio.

Beto Ortiz contó la razón por la que El Valor de la Verdad de Shirley Arica no salió al aire.

Tras ello, explicó que fue la Federación Peruana de Fútbol la que ponía presión en que no se proyecte estas respuestas, pues involucraba algunos futbolistas y terminó siendo favorable para ellos debido a que la casa televisora tenía los derechos del mundial y no podían afectar a las figuras.

“Se lo bajaron porque fue presión de la Federación (Peruana de Fútbol) porque Latina tenía los derechos del Mundial (Qatar 2022) y era el canal del Mundial, entonces el jefe de deportes saltó hasta el techo”, comentó sobre esta decisión.

Finalmente, señaló que no querían tener problemas con los deportistas que eran mencionados en las preguntas. “Y dijo, no se puede porque choca con Cuevita y chocan con Jefferson y chocan con Carrillo, creo, no me acuerdo quienes más”, finalizó sobre este polémico tema.