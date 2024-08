Magaly Medina ofrece a Jefferson Farfán los chats privados de Melissa Klug y Christian Cueva

Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a leer chats entre Melissa Klug y Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el último episodio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina sorprendió a más de uno de sus fieles televidentes al lanzar un desafío directo a Jefferson Farfán, y que pondría en jaque la amistad que tiene con Christian Cueva.

La periodista se tomó un tiempo para dirigirse al pelotero, e incentivó a que lea las conversaciones privadas entre Melissa Klug y Christian Cueva, reveladas por Pamela López. Medina sugirió que Farfán debería solicitar acceso a estos mensajes para formarse una opinión propia sobre la relación entre Klug y Cueva, quienes han salido a negarlo.

Ante esto, la figura de ATV no solo propuso que lo buscara por sus propios medios, sino que también planteó la posibilidad de conversar con la producción para que lo lea en privado y así resolver su posible duda respecto a la amistad con el popular “Aladino”.

Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a leer chats entre Melissa Klug y Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Pero yo le voy a decir algo a Farfán,” comenzó Medina en el programa. “Farfán es un pata de barrio, él es criollo, él sabe cómo es esto, que le pida a través de alguien o si quiere, nosotros le mandamos por vía superprivada las conversaciones que descubrió Pamela López entre Melissa Klug y Cueva”, dijo en un inicio.

“Esas conversaciones, por más que lo que diga Cueva y lo más que diga Melissa Klug ahora los diarios, si uno lee eso, te das cuenta de que ahí eso no es una conversación entre amigos, es lo único que puedo decir”, sostuvo la periodista, dejando en claro que no puede divulgar la información que tiene debido a su gravedad.

Magaly agregó que, si Farfán no cree en las afirmaciones de López o en las observaciones de Medina, debería obtener y revisar las pruebas en privado para sacar sus propias conclusiones. “Así que si él no quiere creerme a mí, no quiere creerle a Pamela López y por supuesto quiere confiar en Cueva, Jefferson Farfán, anda, pide eso, te va a hacer fácil que alguien del entorno o la misma Pamela López, te dé esos chats para que tú los leas en la privacidad de tu casa y saques tus propias conclusiones. ¡Ama Charo, dame luz!”, concluyó, en tono de broma.

Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a leer chats entre Melissa Klug y Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

Melissa Klug niega ‘amorío’ con Christian Cueva

Hace poco, Melissa Klug ha salido al paso de las recientes acusaciones que la vinculan con Christian Cueva, desmintiendo cualquier relación sentimental con el futbolista. En un comunicado publicado en sus redes sociales bajo el título “A la opinión pública”, Klug expresó su sorpresa y desagrado al ver cómo su nombre ha sido mencionado en el contexto de una entrevista que, según ella, debería haber tratado temas de agresión física y psicológica, no cuestiones personales.

En su declaración, Klug afirmó categóricamente que es “totalmente falso” que haya tenido una relación íntima con Cueva. La empresaria pidió explícitamente al futbolista que desmienta las acusaciones, ya que estas han tenido un impacto negativo en su imagen pública. “Es lamentable que mi nombre se utilice en este contexto para desviar la atención de temas realmente importantes”, subrayó Klug.

A raíz de las controversiales revelaciones, su actual pareja, Jesús Barco, ha tomado medidas para proteger su privacidad y la de Klug. Barco ha decidido restringir los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar ataques y comentarios dañinos relacionados con las recientes acusaciones.

Melissa Klug y Christian Cueva: Las coincidencias en los viajes a Brasil que avivan supuesto romance clandestino. (Captura: Amor y Fuego)