Revelaciones de Pamela López sobre Melissa y Cueva generan reacciones en redes sociales

Pamela López confiesa que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug: "Tengo las pruebas". (Captura: Magaly TV La Firme)

No perdonan. Las redes sociales están en llamas tras la reciente entrevista de Pamela López con Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme‘ este 20 de agosto, donde la esposa de Christian Cueva reveló que el futbolista habría tenido supuestos ‘encuentros’ con Melissa Klug, conocida como la ‘blanca de Chucuito’, y expareja de Jefferson Farfán.

Según López, ella confrontó a Klug sobre estas reuniones que tuvo con su esposo en un Airbnb, y aunque la empresaria negó todo mediante comunicado en sus historias de Instagram, las revelaciones fueron suficientes para que las redes explotaran con memes y comentarios sarcásticos.

En la plataforma X (anteriormente Twitter), los usuarios no tardaron en hacer tendencia los nombres de Pamela López, Christian Cueva, y Melissa Klug. Los memes inundaron la red social, muchos de ellos ridiculizando la situación y, curiosamente, enfocándose en el conductor de ‘Enfocados‘, ex de Klug y amigo muy cercano de Cueva.

Revelaciones de Pamela López sobre Melissa Klug y Christian Cueva generan una ola de memes en redes. “El real efecto mariposa”. (Captura: 'X')

Algunos usuarios se preguntaban con humor si Farfán habría sido el último en enterarse del supuesto romance entre su amigo y la madre de sus hijos, mientras otros se burlaban de la lealtad entre amigos en el mundo del fútbol. Los memes no solo destacaron el escándalo, sino que también subrayaron las declaraciones de la madre de familia.

“Christian Domínguez, viendo como por salvarse de su ampay en Magaly, terminó echando a Pamela Franco y su affaire con Cueva, desatando la ira de Pamela López, quien develó el affair entre Melissa Klug y Cueva, mejor amigo del padre de sus hijos, Jefferson ‘La Foca’ Farfán”, “El real efecto mariposa”, “Viendo como la Yahaira le pone los Cachos a Farfán”, “Viendo que Melissa Klug se mete con uno de sus amigos”, fueron algunos de los comentarios en ‘X’.

Instagram de Jefferson Farfán invadido por comentarios sobre su amistad con Christian Cueva

La tormenta no quedó limitada a X. En Instagram, los seguidores de Jefferson Farfán aprovecharon la ocasión para dejar comentarios en sus publicaciones recientes, muchos de ellos haciendo referencia al escándalo y preguntándole en tono sarcástico si estaba al tanto de la supuesta relación entre Cueva y Klug. Algunos incluso etiquetaron a Farfán en memes que aludían a la traición de un amigo.

“Se pasó”, “Esos no son amigos”, “Aunque es su ex, no lo perdones”, “Con la ex del amigo no se mete”, “Se pasó Pamela López”, “Ese Cuevita”, “Qué más falta enterarnos, ”Magaly no defraudó”, fueron algunos comentarios que al rato fueron borrados de la publicación.

Melissa Klug niega romance con Christian Cueva y rechaza ser parte de “un show mediático”

Por otro lado, Melissa Klug emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, desmintiendo rotundamente haber tenido una relación íntima con el futbolista Christian Cueva. La ‘Blanca de Chucuito’ expresó su malestar al ver su nombre involucrado en una entrevista que debía enfocarse en la lucha contra la agresión intrafamiliar, pero que, según ella, se desvió hacia rumores infundados.

Klug aclaró que su relación con Cueva fue estrictamente de amistad, influenciada por sus vínculos familiares y cercanía con el mundo del fútbol. Además, señaló que en su momento ya había aclarado la situación con las personas involucradas, por lo que le sorprende que se vuelva a mencionar su nombre después de tantos años.

Finalmente, exigió respeto para su familia y pidió a la expareja de Pamela López que desmienta cualquier rumor sobre una relación más allá de la amistad, dejando claro que no desea ser parte de ningún espectáculo mediático.

Melissa Klug desmiente romance con Christian Cueva: “Exijo que se respete mi tranquilidad y mi familia”(Captura: Magaly TV La Firme)