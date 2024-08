Pamela López muestra chats de cómo encaró a Melissa Klug por meterse con Christian Cueva: “Fueron conversaciones hot”

Pamela López muestra chats de cómo encaró a Melissa Klug por meterse con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

Este 20 de agosto, la presentadora Magaly Medina compartió en su programa ‘Magaly TV La Firme’ la reveladora conversación entre Pamela López y Melissa Klug, la cual había sido autorizada para su difusión por López. En estos chats, Pamela confronta a la expareja de Jefferson Farfán sobre su relación con Christian Cueva, expresando su indignación por lo que considera un ‘juego asqueroso’ en el que ambos se habrían involucrado a espaldas de ella.

Según la periodista, la madre de familia confesó que los intercambios de mensajes ocurrieron en octubre de 2019, cuando el popular ‘Cuevita‘ confesó a la madre de sus hijos su romance con Melissa, lo que la llevó a investigar más a fondo y descubrir conversaciones ‘candentes y bien íntimas’, según las palabras de Medina. En los mensajes, Pamela López acusó a la empresaria de involucrarse con su esposo y de traicionar su confianza, utilizando términos duros para describir la situación.

En uno de los mensajes, López le escribió a Melissa: “Es lamentable y vergonzoso leer todo lo que tengo sobre ustedes, el juego asqueroso al que se fueron involucrando tú y él, incluso tus hijas a espaldas mías.” Pamela también cuestionó la moral de Klug y le recordó que “lo que un día siembras, algún día lo cosechas.”

Melissa Klug le responde a Pamela López

La conductora también compartió la respuesta que le dio Melissa Klug a Pamela López y donde negó rotundamente haber confundido la amistad con Cueva, respondiendo: “Por supuesto que jamás volveré a darle ningún tipo de confianza porque aquí yo nunca confundí la amistad con su marido.” Klug insistió en que su relación con Cueva era meramente amistosa, ligada a sus hijos y su entorno familiar, y lamentó que Pamela estuviera “cegada por el odio o la inseguridad.”

Además, la popular ‘Blanca de Chucuito’ destacó en su respuesta: “Estoy feliz y tranquila y ojalá algún día usted pueda decir lo mismo. Porque acá los que no respetan ni una amistad sincera de años y una relación de familia no soy yo.” Klug dejó en claro que su vínculo con Cueva siempre estuvo circunscrito al ámbito de la amistad y que jamás tuvo la intención de cruzar esa línea.

“Recuerde que la familia del padre de mis hijos siempre han estado relacionados con el fútbol y como veo que usted ya está cegada por el odio o la inseguridad, tranquila, nunca fue mi intención y nunca lo será. Yo estoy feliz y tranquila y ojalá algún día usted pueda decir lo mismo. Porque acá los que no respetan ni una amistad sincera de años y una relación de familia no soy yo. Muchas gracias y buenas tardes, señora”, dijo Klug.

Magaly Medina afirma haber visto las pruebas de Pamela López

La conductora Magaly Medina, al final de la presentación de los chats, aseguró que había visto personalmente las pruebas y que podía dar fe de la naturaleza íntima de las conversaciones, las cuales, en su opinión, no reflejan una simple amistad. “Por supuesto que en un Airbnb no te vas con una mujer a tomar un té, ¿no?”, comentó Medina, subrayando la gravedad de las pruebas que había revisado.

También mencionó que, según lo que Cueva le confesó a Pamela, los encuentros con Klug habrían comenzado a finales de 2017, un detalle que, según Medina, solo agrega más peso a las acusaciones de López. Finalmente, la periodista concluyó la exposición de los chats señalando que, pese a las negaciones de Melissa Klug, Pamela López ya había escuchado la versión completa de los hechos por parte del pelotero, lo que confirmaba sus sospechas y hacía que la situación fuera aún más dolorosa para ella.

(Captura: Magaly TV La Firme)