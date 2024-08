Christian Cueva está en quiebra y su abogado le estaría prestando dinero: “Le negó un Pediasure a mi hijo”

Pamela López confiesa que Christian Cueva está en quiebra: "Su abogado le estará prestando". (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la segunda parte de la entrevista que dio Pamela López a Magaly Medina en Magaly TV La Firme este 21 de agosto, hizo revelaciones sorprendentes sobre la situación financiera de su expareja, Christian Cueva.

Según López, el futbolista, a pesar de haber sido uno de los jugadores peruanos mejor pagados, estaría en bancarrota y enfrentando serias dificultades económicas. Ella detalló que Cueva le habría pedido dinero prestado a su abogado para cumplir con sus responsabilidades familiares.

“No tiene dinero. Le negó un Pediasure a mi hijo, me dijo ‘pídele a tu mamá, que no tengo dinero’. Hace poco, su abogado me hizo dos depositos, uno para un viaje de sus vacaciones, y el otro para pagar a las nanas que ya llevaban retraso”, explicó.

Pamela López: “No sé de dónde salió ese castillo de Huamachuco”

López también mencionó que recientemente su abogado le hizo dos depósitos para cubrir los gastos de sus hijos, indicando que el abogado estaría financiando a Cueva para cumplir con sus obligaciones.

En su entrevista, Pamela López enfatizó que el dinero para el mantenimiento y educación de sus hijos proviene de los préstamos que el abogado hace a Cueva, revelando así una situación financiera precaria del futbolista.

“Yo le firmo al abogado, que estoy recibiendo un dinero que supuestamente le está prestando a Cristian para cubrir esa necesidad. Digo supuestamente por qué ahora yo desconozco de dónde saca el dinero. Porque la persona que no tiene dinero, no tiene dinero. Yo no entiendo cómo salió ese castillo en Huamachuco”, mencionó en entrevista con Magaly.

Pamela López revela el maltrato psicológico de Christian Cueva hacia su hija mayor

Por otro lado, Pamela López, en una impactante revelación durante su entrevista en Magaly TV La Firme, denunció que su hija mayor fue víctima de maltrato psicológico por parte de Christian Cueva. Según López, aunque Cueva compartía la vida cotidiana con su familia, nunca asumió completamente el rol de padre para Fabiana, quien siempre tuvo el apoyo de su padre biológico, con quien mantiene una excelente relación.

La señora detalló que Cueva no solo fue violento con ella, sino que también infligió daño emocional a su hija. En la entrevista, López mencionó que hay audios que serán presentados en su momento, en los cuales se escucha como Cueva trata a Fabiana de manera cruel, haciéndola llorar y recordándole que no es su hija biológica. “La trata muy mal... no llega al insulto, pero la trata súper mal, la hace llorar”, confesó Pamela.

¿Puedo solicitar protección al hacer la denuncia?

Sí, la denunciante puede solicitar medidas de protección para resguardar su integridad. El Juzgado de Familia debe de conceder lo solicitado de forma inmediata

Si la agresión se produjo dentro del domicilio y convive con el agresor, de ser posible abandone el sitio. Si tiene temor de ir sola al lugar para recoger sus cosas, recuerde que puede solicitar la compañía de la Policía Nacional del Perú.

¿Cuáles son las medidas de protección que brinda el Ministerio Público?

Luego de la denuncia, el juez puede dictar distintas medidas de protección hacia la víctima, entre ellas están:

- Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor.

- Prohibición de comunicación del agresor.

- Retiro del agresor del domicilio.

- Impedimento de acercamiento del agresor a la víctima.

Según el Ministerio Público, hay dos tipos de proceso para los agresores, la tutelar, que son las medidas de protección hacia la víctima y el alejamiento del denunciado, y la de sanción, que es la pena privativa de libertad de uno a tres años.