Pamela López confiesa que Christian Cueva está en bancarrota: “Nunca supe en qué gastaba el dinero”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pamela López ofreció una perspectiva reveladora sobre las finanzas y la vida personal de Christian Cueva. Al ser cuestionada sobre si su único interés al iniciar procesos legales por maltrato físico y psicológico era el dinero, López desmintió estas acusaciones y explicó que, a pesar de su carrera futbolística en diversos clubes, el pelotero solo tiene deudas.

“¿De verdad, Christian Cueva todavía tiene algo de plata para sacarle?”, fue la consulta que le hizo la periodista de ATV. La respuesta no tardó en llegar: “Permíteme reírme un poco porque de repente la gente no lo sabe. La gente juzga y no sabe nada de mi vida personal”, dijo en un inicio Pamela. Ella explicó que su expareja tiene una deuda considerable con su madre, que asciende a 100 mil soles, incluyendo tanto el capital como los intereses.

“Ya está un poco más. No solamente no le paga, sino también mi mamá le ha hecho muchos favores en reiteradas veces que él no tenía dinero. Mi mamá le prestaba dinero para que él pueda cubrir algunas necesidades. Incluso a su padre, también le llegó a prestar”, añadió, subrayando la magnitud del impago.

La deuda de Cueva no se limita solo a la suma prestada; según López, su madre ha prestado dinero en varias ocasiones en momentos en los que él no tenía recursos. “Mi mamá le prestaba dinero para que él pueda cubrir algunas necesidades,” detalló. Además, Pamela reveló que también había recibido préstamos de su propio padre, aunque ella no tenía claridad sobre los detalles financieros de estas transacciones.

Durante su estadía en Brasil y en el Medio Oriente, Cueva tenía a un manager brasileño llamado Rodrigo Ichikawa a cargo de la gestión de sus finanzas. López indicó que no tenía acceso a las cuentas ni a la administración del dinero de su entonces esposo.

“Nunca supe en qué gastaba el dinero,” comentó la mujer de 38 años, señalando que su todavía esposo mantenía una estricta separación entre su vida financiera y su vida familiar. “Él simplemente me decía que no me metiera en lo que hacía con su dinero, siempre y cuando no me faltara nada,” recordó.

¿Qué propiedades tiene Christian Cueva?

En cuanto a las propiedades, Pamela López mencionó que la casa en Trujillo, que ambos mostraron en fotos durante su relación, sigue en ‘stand-by’ y está a nombre de Christian Cueva. “Esa casa está en nombre de él,” confirmó López, explicando que todas las propiedades adquiridas durante su matrimonio están registradas a nombre del padre de sus hijos.

La mujer también habló sobre la reciente revelación de que el popular ‘Cuevita’ había sacado su dinero para invertir en Panamá, siguiendo el consejo de su abogado. “Lo último que él me confesó es que había sacado su dinero para Panamá. Su abogado y el dueño de la cevichería le aconsejaron hacer eso,” dijo Pamela. Además, mencionó que el pelotero había recibido asesoramiento de amigos sobre temas personales y financieros, incluyendo la recomendación de cambiar la chapa de la casa donde ella y sus hijos viven en Lima. “Él me comentó que le aconsejaron cambiar la chapa de mi domicilio,” explicó.

A pesar de las tensiones y el conflicto, Pamela López sigue viviendo en la casa en Lima, la cual está a nombre de Cueva. “Esa casa donde estoy ahora con mis hijos en Lima, está a nombre de él,” indicó, añadiendo que, aunque Cueva intentó cambiar la chapa de la casa, finalmente le proporcionó las llaves.

