Pollo al sillao. (captura)

El pollo al sillao se ha convertido en una elección frecuente en los hogares peruanos, tanto en celebraciones como en la rutina diaria, gracias a la facilidad con la que se prepara y la intensidad de sus sabores. Este platillo refleja la fusión entre la gastronomía china y la peruana, lo que le ha permitido ocupar un sitio destacado en la tradición culinaria nacional. La cocina peruana, al incorporar propuestas como esta, demuestra su carácter de punto de encuentro entre distintas herencias gastronómicas.

El origen de este platillo se remonta a la llegada de los inmigrantes chinos al Perú en el siglo XIX. Al establecerse en el país, estos inmigrantes trajeron consigo ingredientes y técnicas culinarias que, con el tiempo, se fusionaron con los productos y costumbres locales. El sillao, conocido internacionalmente como salsa de soya, se integró rápidamente en la gastronomía peruana, convirtiéndose en un ingrediente esencial en la preparación de múltiples recetas.

El Recetario Nicolini, una de las guías culinarias más respetadas en el país, ofrece una versión sencilla y accesible de este plato. La receta destaca por su claridad en las instrucciones y la utilización de ingredientes que son comunes en la cocina peruana, lo que facilita que cualquier persona pueda replicar el plato en su hogar.

Ingredientes y preparación

Pollo al sillao de A Comer.

1 kg de presas de pollo (piernas, muslos y alitas)

1/2 taza de sillao (salsa de soya)

4 dientes de ajo picados

1 cucharada de kion (jengibre) rallado

1/4 taza de vinagre de arroz o blanco

2 cucharadas de azúcar rubia

1/2 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Cebolla china picada para decorar (opcional)

Semillas de ajonjolí para decorar (opcional)

Cómo hacer pollo al sillao

Coloca las presas de pollo en un bol grande. Añade el sillao, los ajos picados, el kion rallado, el vinagre y el azúcar. Mezcla bien para que todas las presas estén cubiertas con la marinada. Deja reposar por 30 minutos .

En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio . Saca las presas de pollo de la marinada (reservando el líquido) y fríelas en la sartén hasta que estén doradas por todos lados, aproximadamente 10 minutos .

Vierte la marinada reservada sobre el pollo dorado en la sartén. Añade el caldo de pollo . Reduce el fuego, tapa la sartén y cocina a fuego lento durante 20-25 minutos , o hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa haya espesado.

Rectifica la sazón con sal y pimienta al gusto. Sirve las presas de pollo al sillao con arroz blanco. Decora con cebolla china y semillas de ajonjolí si lo deseas.

Un plato accesible para todos

Pollo al sillao.

El pollo al sillao es un plato que destaca no solo por su sabor, sino también por la facilidad con la que puede ser preparado. Esta característica lo ha hecho accesible para personas con diferentes niveles de habilidad en la cocina. Al contrario de otros platos que requieren una preparación más elaborada, el pollo al sillao se presenta como una opción ideal para aquellos que buscan una comida rápida y sabrosa, sin necesidad de dedicarle muchas horas.

Uno de los aspectos más valorados de este platillo es su versatilidad. Puede ser preparado en diversas versiones, adaptándose a los ingredientes disponibles en el hogar. Si bien la receta básica incluye pollo, sillao, ajonjolí, y una variedad de verduras, es común encontrar variantes que incorporan otros elementos, como papas, fideos o arroz, lo que permite que cada familia lo adapte a sus gustos y necesidades.

El impacto de la inmigración china en la gastronomía peruana es innegable. Platos como el arroz chaufa y el tallarín saltado son parte del legado de esta fusión cultural. En este contexto, el pollo al sillao se presenta como otro ejemplo de cómo la cocina peruana integró influencias extranjeras, creando algo completamente único.