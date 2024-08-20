Perú

Receta del pollo al sillao: conoce el paso a paso de esta deliciosa fusión de la comida peruana con la oriental

Este plato, nacido de la influencia de la inmigración china en el Perú, es un ejemplo claro de cómo las tradiciones culinarias se entrelazan para crear nuevos clásicos

Guardar
Pollo al sillao. (captura)
Pollo al sillao. (captura)

El pollo al sillao se ha convertido en una elección frecuente en los hogares peruanos, tanto en celebraciones como en la rutina diaria, gracias a la facilidad con la que se prepara y la intensidad de sus sabores. Este platillo refleja la fusión entre la gastronomía china y la peruana, lo que le ha permitido ocupar un sitio destacado en la tradición culinaria nacional. La cocina peruana, al incorporar propuestas como esta, demuestra su carácter de punto de encuentro entre distintas herencias gastronómicas.

El origen de este platillo se remonta a la llegada de los inmigrantes chinos al Perú en el siglo XIX. Al establecerse en el país, estos inmigrantes trajeron consigo ingredientes y técnicas culinarias que, con el tiempo, se fusionaron con los productos y costumbres locales. El sillao, conocido internacionalmente como salsa de soya, se integró rápidamente en la gastronomía peruana, convirtiéndose en un ingrediente esencial en la preparación de múltiples recetas.

El Recetario Nicolini, una de las guías culinarias más respetadas en el país, ofrece una versión sencilla y accesible de este plato. La receta destaca por su claridad en las instrucciones y la utilización de ingredientes que son comunes en la cocina peruana, lo que facilita que cualquier persona pueda replicar el plato en su hogar.

Ingredientes y preparación

Pollo al sillao de A
Pollo al sillao de A Comer.
  • 1 kg de presas de pollo (piernas, muslos y alitas)
  • 1/2 taza de sillao (salsa de soya)
  • 4 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de kion (jengibre) rallado
  • 1/4 taza de vinagre de arroz o blanco
  • 2 cucharadas de azúcar rubia
  • 1/2 taza de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cebolla china picada para decorar (opcional)
  • Semillas de ajonjolí para decorar (opcional)

Cómo hacer pollo al sillao

  • Coloca las presas de pollo en un bol grande. Añade el sillao, los ajos picados, el kion rallado, el vinagre y el azúcar. Mezcla bien para que todas las presas estén cubiertas con la marinada. Deja reposar por 30 minutos.
  • En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio. Saca las presas de pollo de la marinada (reservando el líquido) y fríelas en la sartén hasta que estén doradas por todos lados, aproximadamente 10 minutos.
  • Vierte la marinada reservada sobre el pollo dorado en la sartén. Añade el caldo de pollo. Reduce el fuego, tapa la sartén y cocina a fuego lento durante 20-25 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa haya espesado.
  • Rectifica la sazón con sal y pimienta al gusto. Sirve las presas de pollo al sillao con arroz blanco. Decora con cebolla china y semillas de ajonjolí si lo deseas.

Un plato accesible para todos

Pollo al sillao.
Pollo al sillao.

El pollo al sillao es un plato que destaca no solo por su sabor, sino también por la facilidad con la que puede ser preparado. Esta característica lo ha hecho accesible para personas con diferentes niveles de habilidad en la cocina. Al contrario de otros platos que requieren una preparación más elaborada, el pollo al sillao se presenta como una opción ideal para aquellos que buscan una comida rápida y sabrosa, sin necesidad de dedicarle muchas horas.

Uno de los aspectos más valorados de este platillo es su versatilidad. Puede ser preparado en diversas versiones, adaptándose a los ingredientes disponibles en el hogar. Si bien la receta básica incluye pollo, sillao, ajonjolí, y una variedad de verduras, es común encontrar variantes que incorporan otros elementos, como papas, fideos o arroz, lo que permite que cada familia lo adapte a sus gustos y necesidades.

El impacto de la inmigración china en la gastronomía peruana es innegable. Platos como el arroz chaufa y el tallarín saltado son parte del legado de esta fusión cultural. En este contexto, el pollo al sillao se presenta como otro ejemplo de cómo la cocina peruana integró influencias extranjeras, creando algo completamente único.

Temas Relacionados

gastronomia peruanacocina peruanapollo al sillaorecetaperu-gastronomia

Más Noticias

Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

El artista interpretará sus mayores éxitos y temas inéditos de “Pop Rock” en un espectáculo único en Perú. Los boletos estarán disponibles en tres zonas y con precios preferenciales para la preventa.

Melendi en Lima: fecha oficial

Receta del ají de gallina: casera, rápida y sin complicaciones

La receta peruana es una de las más conocidas en las mesas. Al ser una comida casera, tiene una serie de variaciones

Receta del ají de gallina:

Qué se celebra el 7 de enero en el Perú: una fecha marcada por fundaciones, cultura e hitos de impacto nacional

El repaso de fundaciones y acontecimientos ocurridos en esta fecha invita a reflexionar sobre la construcción simbólica de la nación y sus valores fundacionales

Qué se celebra el 7

Receta del pollo broaster: disfruta en casa esta deliciosa versión peruana, fácil de preparar y llena de sabor

Con ingredientes sencillos y un método de cocción accesible, preparar este platillo es más fácil de lo que imaginas. Esta receta te permitirá disfrutar de un platillo sabroso de la cotidianeidad nacional

Receta del pollo broaster: disfruta

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

El cantante confirmó que sufrió lesiones leves y aseguró que continuará cumpliendo con su agenda musical en distintas ciudades del país.

Tony Rosado se recupera tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast en Perú

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: en breve llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí

PJ admite demanda de Delia Espinoza para anular su arbitraria inhabilitación por 10 años

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

Perú refuerza sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Melendi en Lima: fecha oficial

Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

DEPORTES

Pedro García lanzó dura crítica

Pedro García lanzó dura crítica a los 7 extranjeros en Liga 1 2026: “¿A quién va a convocar el próximo DT de Perú?”

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Universitario confirmó sus 3 amistosos de pretemporada 2026: rivales, fechas y horarios de los partidos previo al debut en Liga 1

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato

Franco Navarro reveló si Luis Advíncula será refuerzo de Alianza Lima tras desvinculación de Boca Juniors