Nicola Porcella revela la verdad detrás de su sueldo en ‘Esto es Guerra’: “No te lo pagaban completo”

Nicola Porcella habla sobre su sueldo en 'Esto es Guerra' | Mathias Brivio Oficial - Youtube

Nicola Porcella, conocido por su participación en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’, compartió recientemente su experiencia en el programa peruano. Durante una entrevista con Mathías Brivio, el actor y modelo reveló detalles sobre el sueldo que recibía y cómo, a pesar de su abrupta salida, su paso por el espacio de América TV fue fundamental para su posterior éxito en ‘La Casa de los Famosos México’.

Nicola Porcella confesó que, a pesar de haber sido contratado para formar parte de ‘Guerreros México’, siempre consideró regresar a ‘Esto es Guerra’. La principal motivación fue el contrato que le ofrecían en Perú, que le aseguraba un empleo formal por 12 meses. Esta estabilidad era algo que valoraba mucho, especialmente porque en el extranjero, el costo de vida y los impuestos reducían significativamente sus ganancias.

“Yo siempre tuve la ilusión de volver a Esto es Guerra, pero no me llamaron. Incluso yo les escribía, les decía que me den chamba. Lo que pasa es que acá [por el programa ‘Guerreros México’] la temporada sale solo por tres meses, entonces chambeaba ese tiempo y como era extranjero, me descontaban un montón, entonces regresaba más endeudado que con dinero”, señaló en la entrevista.

Nicola Porcella confiesa que, a pesar de haber trabajado en ‘Guerreros México’, siempre tuvo la ilusión de regresar a ‘Esto es Guerra’ debido a la estabilidad que le ofrecía el contrato peruano.

Además, otra razón importante para retornar a ‘Esto es Guerra’ era su deseo de reivindicarse en el programa, ya que en 2019 salió en malos términos tras ser vinculado en una investigación por presunta participación en una fiesta donde ocurrieron intoxicaciones y acusaciones de violación. “Uno siempre tiene las ganas de volver porque tenía el bichito de haber salido mal”, sostuvo.

¿Cuánto ganaba Nicola Porcella en ‘Esto es Guerra’?

En entrevistas anteriores, Nicola Porcella reveló que llegó a ganar 10 mil dólares mensuales en ‘Esto es Guerra’ durante la época en que el reality alcanzaba su mayor nivel de sintonía. Sin embargo, en una reciente conversación con Mathías Brivio, el modelo peruano confesó por primera vez que, aunque apreciaba la cifra y el contrato anual que le ofrecían, no siempre recibió el pago acordado.

“Es un trabajo estable. Es un trabajo de enero a diciembre, aunque no te lo pagan por completo, para que sepan. No te lo pagan completo”, indicó el segundo puesto de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Nicola Porcella reflexiona sobre su experiencia en ‘Esto es Guerra’, donde reveló que llegó a ganar 10 mil dólares mensuales, aunque no siempre recibió el pago completo.

Las lecciones que le dejó ‘Esto es Guerra’

A pesar de su abrupta salida de ‘Esto es Guerra’, el actor peruano reconoce que el reality de competencia de América TV le brindó la oportunidad de mostrar una faceta más auténtica al público, una honestidad que también reflejó en ‘La Casa de los Famosos’.

“Lo que me sirvió de ‘Esto es Guerra’ fue divertirme, porque allí, a pesar de todo, sentía que íbamos a pasarla bien. Entonces, dije: ‘Vengo a divertirme, vengo a pasarla bien, a que me conozcan de verdad como soy’. Me conocían por los realities de competencia, y cuando competía, a veces se me botaba la canica un poco, es que éramos jóvenes. Quería que conocieran mi lado más familiar”, enfatizó.

Durante una entrevista con Mathías Brivio, Nicola Porcella compartió cómo su paso por ‘Esto es Guerra’ fue crucial para su éxito posterior en ‘La Casa de los Famosos México’.

Por otro lado, Nicola Porcella admitió que durante su tiempo en ‘La Casa de los Famosos’ no quería repetir los comportamientos que observó en algunos de sus compañeros en ‘Esto es Guerra’. Según el actor, algunas figuras del programa fingían una personalidad frente a las cámaras, pero mostraban su verdadero carácter una vez que las grabaciones terminaban. Porcella quiso evitar caer en esa dinámica y optó por ser auténtico en todo momento.

“En ‘Esto es Guerra’, estás dos horas al aire y luego te vas a tu casa. Mucha gente que conocemos mantiene una imagen por esas dos horas y, después de eso, son una mierd*, es la verdad. Pero ‘La Casa de los Famosos’ te saca todo eso, porque no puedes mantener un personaje durante 10 semanas; ni el mejor actor del mundo lo sostiene”, señaló.

“En Perú, perdimos la perspectiva. A los guerreros nos hicieron creer que éramos estrellas, pero no lo éramos. Perdimos el suelo, dejamos de ser agradecidos. Teníamos popularidad, éramos celebridades, pero no éramos artistas”, añadió Nicola Porcella durante la conversación.

Nicola Porcella revela que su deseo de regresar a ‘Esto es Guerra’ también estaba motivado por la necesidad de reivindicarse tras su polémica salida en 2019.