Nicola Porcella al ganar segundo puesto en ‘La Casa de los Famosos’: “Inicio una nueva vida en México”

Nicola Porcella agradeció su paso por La Casa de los Famosos México | VIX

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Nicola Porcella ha conquistado el afecto de la audiencia en México, como lo reflejaron las votaciones que lo posicionaron como el segundo finalista en el renombrado reality show ‘La Casa de los Famosos México’. Este logro lo destaca por encima del reconocido actor Sergio Mayer (cuarto lugar) y de Poncho Di Nigris.

Te puede interesar: Nicola Porcella le pidió matrimonio a Wendy Guevara antes de la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Como se sabe, en el programa de telerrealidad la influencer Wendy Guevara fue la ganadora de la competencia, asegurando un significativo premio de 250 mil dólares o la diferencia en moneda mexicana de 4 millones de pesos. La destacada influencer trans mexicana logró superar al modelo peruano, quien se posicionó como el segundo finalista.

Ante su salida de la casa, el peruano expresó su gratitud por haberle dado la oportunidad a los organizadores del reality, pues este le ha dado la opción de transformarse y mejorar como persona. Según el artista nacional, considera que todos tenemos la capacidad de rectificar y ser mejores y que gracias a ello ahora está comenzando una nueva vida en México junto a su madre.

Nicola Porcella obtuvo el segundo lugar en La Casa de los Famosos México. (VIX)

“En esta vida todos tenemos derecho a rectificarnos, y a ser mejores personas, y México me dio la oportunidad de ser una mejor persona. Gracias porque acá junto a mi mamá se inicia mi nueva vida aquí en México, se los digo a ustedes”, dijo en un inicio emocionado Nicola al juntarse una vez más con su compañera y amiga Wendy Guevara.

Te puede interesar: Nicola Porcella no podrá repartir su premio si gana ‘La Casa de los Famosos México’

“De verdad, muchas gracias”, agregó el peruano, sin esperar la consulta de la conductora Galilea Montijo. “Nicola, sabes que eres el novio de México. Eso es lo que me están diciendo que te volviste el novio de México. ¿Tú sabías Wendy?”, acotó. Wendy no dudó en responder y mencionó lo siguiente. “No, no sabía, él quiso ser el novio mío, pero yo nunca quise y se los regalo”, mencionó la influencer entre risas.

Vale recalcar que, la influencer mexicana recibirá un premio de 4 millones de pesos mexicanos tras ganar el reality ‘La Casa de los Famosos México‘, esto que sería el equivalente al cambio actual, alrededor de 238 mil dólares. Además, el app de ‘Mercado Pago’ ha anunciado que otorgará una suma adicional de 400 mil pesos, tal como se anunció en la reciente ceremonia.

Nicola Porcella quedó en segundo lugar en La Casa de los Famosos México. (VIX)

Nicola Porcella y Wendy Guevara protagonizaron emotivo momento antes de la final

Tras el anuncio de Poncho Di Nigris como el tercer finalista, Wendy Guevara y Nicola Porcella quedaron a solas en la casa, a la espera del desenlace definitivo. Ambos eran conscientes de que solo uno de ellos se convertiría en el ganador principal, los nervios eran palpables. Fue entonces cuando la tiktoker percibió que la preferencia del público.

Te puede interesar: Nicola Porcella recibe emotivas palabras de la jefa de ‘La Casa de los Famosos’: “En México eres el hombre más amado del Perú”

Según la mexicana, esto se basaba en la conexión que habían construido ambos durante su tiempo juntos en la casa y los recordaban por una presunta relación ‘Wencola‘. “Te digo algo, todo lo que tú y yo jugamos, la gente se enamoró de esto, la gente debe haber dicho que estos dos son algo”, le mencionó Wendy Guevara al peruano.

Por su parte, Nicola resaltó que la amistad que inició con Wendy es debido a la misma forma de ser. “La gente me decía que con la que mejor que te llevarías sería con Wendy, ella es idéntica a ti, hace la misma cojud.. que tú haces”, agregó el peruano.