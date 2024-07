Johanna San Miguel y lo qué hará luego de su salida de ‘Esto es Guerra’: “Regreso a mis pasiones”

Johanna San Miguel y lo qué hará luego de su salida de ‘Esto es Guerra’. América TV. Más Espectáculos.

Johanna San Miguel sorprendió a más de uno con su anuncio de dejar definitivamente ‘Esto es Guerra’, nadie lo sospechaba, ni siquiera su compañero Renzo Schuller y menos los participantes del reality de competencia de América TV.

La conductora de TV se ha mostrado muy triste desde que lo reveló porque ha sido una decisión que le ha sido muy difícil tomar, ya que son 12 años que estuvo a cargo de uno de los programas más exitosos de la televisión peruana.

En una entrevista con ‘Más Espectáculos’ comentó que la decisión de dejar ‘EEG’ fue tomada este año junto a toda su familia cercana. “Hay una profunda pena y tristeza, no sé cómo voy a hacer, se me hace difícil. Es una decisión que la tome este año... lo estuve pensando un par de meses y finalmente conversando con mi familia tomamos la decisión que era momento de hacer una para”, detalló.

¿Qué hará Johanna San Miguel luego de ‘EEG’?

En otro momento, la también actriz reveló que en este tiempo, lejos de las cámaras de TV y de cumplir un exigente horario en las instalaciones de Pachacámac, se enfocará en una de sus más grandes pasiones, que es el teatro.

“Vuelvo a las tablas, mi pasión eterna. Sí, me voy al teatro, que es un espacio que hace tiempo no exploro como yo quiero. ‘EEG’ es un programa maravilloso, pero es intenso y super demandante. Si yo quiero hacer una temporada o una gira no podía dejar el programa... pero tengo una parte mía que le gusta el teatro, eso entre otras cosas”, afirmó.

Además, comentó que tendrá una gira en el mes de septiembre con su unipersonal ‘Queca en Ya siéntese señora’ en Trujillo. Y los fines de semana del último trimestre del año estará con la misma propuesta teatral en el teatro de Plaza Norte en Independencia.

Johanna San Miguel descarta que se vaya por temas de salud

Por otro lado, Johanna San Miguel descartó que su salida se deba a que tenga problemas de salud por las extenuantes horas que requiere salir en vivo en el reality donde se enfrentan los guerreros y combatientes. Como lo dio a entender Magaly Medina, quien mostró comprensión con Johanna, porque señaló que grabar un programa en vivo es muy agotador.

“Todos los que hacemos televisión en vivo diariamente sabemos que es agotador y sabemos que en determinado momento nuestro cuerpo pide descanso. A veces el estrés de la presión, del trabajo, del rating... es una carga bastante fuerte de soportar”, expresó la periodista de espectáculos.

La popular ‘Queca’ comentó que su renuncia no tiene que ver con otra propuesta televisiva ni por un tema de salud. “No es que me estoy yendo a otro programa de TV o este mal de salud, no va por ahí. Es simplemente una para necesaria. También quiero estar con mi familia”, indicó.

Más adelante le consultaron si aceptaría regresar a la TV, en un horario menos demandante, como una vez a la semana y que sea grabado, ella dijo que podría considerarlo.

“Sería ideal tener mi programa, recuerdo que tenía ‘Minuto para ganar’ fue increíble una de las cosas más lindas que he hecho. Sí, lo hemos conversado con Mariana, así que cabe la posibilidad de hacer otra cosa... que me permita también hacer lo que me gusta y hacer TV en un formato diferente”, explicó.

Le da su bendición a Katia Palma

Los rumores de un futuro reemplazo de Johanna San Miguel han comenzado aparecer. Las especulaciones señalan que sería Katia Palma, quien ya ha sido conductora en el mismo espacio televisivo durante el verano, tiempo en el que se ganó al público y a los participantes de la competencia.

Ante ello, San Miguel comentó que le encantaría que sea la actriz de comedia porque la considera idónea para su puesto. “Katia sería un buen jale. Ella tiene mucha energía y eso me parece muy paja, para estar acá tienes que dar al 1000%, no 100 %, sino al 1000 %”, dijo.

