Alejandra Baigorria sorprende al anunciar pausa en su boda con Said Palao: “Las cosas pueden ir cambiando”

Alejandra Baigorria pone en pausa su boda con Said Palao: “Las cosas pueden ir cambiando”. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Problemas en el paraíso? El programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV La Firme’, emitió una nota este 15 de agosto, dejando a muchos sorprendidos al revelar las recientes declaraciones de la empresaria Alejandra Baigorria sobre la inesperada pausa en sus planes de matrimonio con Said Palao.

Durante una entrevista para América Espectáculos, Alejandra comentó: “La verdad que no sé, las cosas pueden ir cambiando. Ahorita tengo mucho trabajo, entonces no hay nada de eso planeado por ahora”. Esta confesión generó asombro, y la ‘voz en off’ del reportaje expresó su decepción ante el giro inesperado de los acontecimientos.

Ante esto, en el reportaje, la voz en off no pudo evitar cuestionar la sinceridad de Alejandra. “¡No Alejandra, no! Con toda la pompa con la que anunciaste el matri, hasta estábamos orgullosos de ti, porque el que la sigue la consigue. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las ganas han bajado? ¿Por qué ha caído el entusiasmo de estar de blanco en el altar?”, se escuchó en el programa, reflejando el sentir de muchos seguidores de la pareja.

Como se recuerda, la pedida de mano de la feliz pareja en una playa paradisíaca de Filipinas había creado gran expectativa, con muchos pensando que la boda estaba a la vuelta de la esquina. Alejandra y Said incluso habían visitado diferentes iglesias, incluida la iglesia San Pedro, donde es difícil separarla. También expusieron sus visitas a locales en Pachacámac para la recepción, y hasta detalles como el deseo de Baigorria de no tener orquestas, pero sí una gran fiesta.

Eso no fue todo, pues Alejandra no se cansaba de hablar sobre su futuro matrimonio en cada aparición pública, incluso ensayando el vals con su padre y compartiendo vídeos en sus redes sociales con temática nupcial. “Pucha que ya estaba espesa ‘la gringa’ con el tema del matri”, se escucha en la nota de ‘Magaly TV La Firme’, destacando cómo la exchica reality había planificado cada detalle, desde el vestido hasta los zapatos, con rumores que apuntaban a una posible fecha en enero de 2025.

Sin embargo, todo parece haberse detenido. Las recientes declaraciones de la empresaria indican que su enfoque primordial está en el trabajo y que no ha tenido tiempo ni para pensar en el vestido. La razón detrás de esta pausa solo la pareja la conoce, pero seguramente en los próximos días nos enteraremos sobre el estado del matrimonio y su avance.

Alejandra Baigorria revela que su mamá le pidió perdón

Hace poco, Alejandra Baigorria concedió al segmento de entrevistas íntimas del programa ‘Estás en Todas’. Durante la conversación, Baigorria abordó diversos aspectos de su vida, incluyendo los intensos intercambios en redes sociales con su madre, Verónica Alcalá, quien la había criticado públicamente por no ayudarla a comprar una camioneta nueva.

En la conversación, la exconcursante de reality no pudo contener las lágrimas al hablar sobre las disputas y malentendidos con su madre. “Hay cosas por las cuales yo puedo entender a mi mamá y no la voy a juzgar nunca. Yo la entiendo también por lo que ella ha pasado y entiendo que de repente ella no está muy bien emocionalmente y a veces uno, pues, cuando no está bien, dice cosas que ni siquiera piensa y que ni siquiera siente. Si me dolió, si sufrí, si lloré. Ella me pidió perdón, y yo la perdono porque nadie es perfecto y porque es mi madre y sé que lo va a volver a hacer”, comentó Alejandra, visiblemente emocionada.

