Mario Irivarren afirma que irá con Onelia Molina a la boda de Ale Baigorria y Said: “Habrá que dejar las diferencias”

Mario Irivarren afirma que irá con Onelia Molina a la boda de Ale Baigorria y Said. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. El integrante del reality ‘Esto es Guerra’ Mario Irivarren ha decidido romper su silencio sobre la aparente enemistad que mantiene con Alejandra Baigorria, dejando claro que los motivos de su distanciamiento no tienen nada que ver con su actual pareja, la modelo Onelia Molina.

Así lo expresó el chico reality para una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’, donde Irivarren habló sobre las verdaderas razones que han llevado a la ruptura de su amistad con la ‘empresaria de Gamarra’. ¿Qué dijo?

Durante el programa, Mario explicó que el formato competitivo de ‘Esto es guerra’, donde tanto él como Alejandra participaban, generó tensiones y enfrentamientos que no siempre se veían en pantalla. “A raíz del formato que tuvo el programa, que era enfrentarnos y chocarnos, se generó una tensión. Es un capítulo que tiene más detalles de lo que se ve en televisión, hay temas internos”, mencionó.

Alejandra Baigorria envía fuerte mensaje a Onelia Molina por apartar a Mario Irivarren de sus amigos. América Tv.

Irivarren también enfatizó que, aunque hay motivos personales que lo han llevado a alejarse de Alejandra, estos no están relacionados directamente con Onelia Molina, otra participante del reality con la que Baigorria tuvo frecuentes roces en los polémicos circuitos del reality de América televisión.

“No es que esté peleado o molesto con Alejandra (…) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia”, aclaró.

Además, Irivarren destacó su capacidad para separar las diferentes relaciones dentro del entorno del programa, manteniendo una buena relación con Said Palao, actual pareja de Alejandra. Subrayó la importancia de abordar sus diferencias con Baigorria en persona para aclarar las cosas y posiblemente sanar la relación.

“Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad”, concluyó Mario, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro y poniendo fin a las especulaciones sobre las verdaderas razones de su distanciamiento.

Onelia Molina y Mario Irivarren no oficializan su romance, pero se lucen juntos. (América TV)

Magaly Medina critica disputas entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina

Hace poco, la conductora Magaly Medina criticó fuertemente los conflictos en vivo entre la modelo Alejandra Baigorria y la nueva pareja de Mario Irivarren, Onelia Molina, en el programa “Esto es Guerra”, y que continúan siendo un tema candente. Según la periodista Magaly Medina, estas discusiones parecen haberse vuelto personales.

“Vaya, vaya, si esto sucediera en ‘La Casa de Magaly’, hace rato que ya hubieran comenzado los ‘arañados’, diciendo que cómo es posible que saquen ese programa de la televisión, que por qué no hacen tal cosa, porque no lo otro. No, claro, como se trata de este programa, lo miran con otros ojos”, sostuvo en un inicio la comunicadora.

Para ello, la presentadora recopiló todos los momentos de diferencias entre las modelos y los contrastó con situaciones similares en su programa de telerrealidad, ‘La Casa de Magaly’ sugiriendo que si esos conflictos ocurrieran en su show, podrían provocar críticas severas e incluso su cancelación.

“Miren eso, ¿o me van a decir que eso es cualquier cosita un poco más? Miren cómo se pelea, no es ‘cachascán’, eso parece ‘vale todo de mujeres’, y los dejan ser. Es un programa en vivo, pueden impedirlo, pueden decirles: “Ya no lo hagan, pueden hacerse daño”. ¿Qué tal si la chica se lastima, se resbala y se da un cabezazo contra ese piso? Puede ocurrir cualquier tipo de accidente que todos podamos lamentar”, acotó en aquella oportunidad.

(Captura: Magaly TV La Firme)