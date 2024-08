Nicola Porcella explota contra ‘América Hoy’ por exponer precio de sus relojes: “Mi familia está asustada”

Nicola Porcella se ha logrado consolidar con una carrera propia en México, el actor y exchico reality decidió emprender vuelo al país azteca luego de verse inmerso en más de un escándalo en Perú. Sin embargo, esto le sirvió para poder tener una vida nueva y con ello sigue cosechando éxitos.

Uno de sus más grandes triunfos en el mencionado país fue cuando se hizo parte de ‘La Casa de los Famosos’, donde junto a Wendy Guevara se robó el cariño de la gente. Aunque no logró el primer lugar, se consolidó como el novio de México y hasta ahora es parte de más de un proyecto internacional.

El ir creciendo profesionalmente también lo ha llevado a tener más ganancias y, con ello, disfrutar de su dinero. Sin embargo, recientemente el programa ‘América Hoy’ expuso algunos de los precios de lo que suele gastar Nicola Porcella en relojes o hasta su propia ropa.

Nicola Porcella molesto con América Hoy.

Al respecto, en una transmisión en vivo en las redes sociales, Nicola Porcella y Wendy Guevara se encontraban conversando de diversos temas. Entre tanto, le hicieron hincapié en la nota expuesta por el magazine de América Televisión. Sobre ello, el exintegrante de EEG intentó restarle importancia asegurando que no sabía de quién hablaban. “No conozco esos programas, no sé de esos programas yo”.

Sin embargo, no pudo evitar su molestia y contó que fue expuesto el dinero que gastaría en joyas, relojes y hasta autos. Hizo hincapié en que su familia le expresó su preocupación, ya que podría estar expuesto a la delincuencia.

“Se pasan Wendy, pusieron todo lo que tengo ahora, O sea que les importa lo que yo gaste en relojes, pusieron los precios, pusieron todos y obviamente mi familia llama toda asustada”, comentó al inicio. “Pusieron todo y eso no se hace, mi familia está asustada. Pusieron mira que usa Nicola, los relojes de Nicola, los autos que usa Nicola”, acotó en su descargo.

Al respecto, su compañera y amiga Wendy Guevara mencionó estar en desacuerdo con estas exposiciones en televisión. Señaló que hay gente que lo puede tomar completamente en serio y puede poder en riesgo a Porcella. “Son prestados para los eventos, no son de él. No hagan eso. Es que luego, si pasan cosas, hay gente que se deja llevar por eso”, finalizó.

Los costosos relojes y looks de Nicola Porcella

El programa de América Televisión examinó los looks y los accesorios que usa Nicola Porcella actualmente. El bloguero George Rubin, experto en el tema, mencionó que ahora el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ usa relojes como el de muchos futbolistas.

“Ese Cartier se lo hemos visto a varios futbolistas, entre ellos Sergio Peña y André Carrillo, cuesta 80 mil dólares el que tiene en la mano”, mencionó en un inicio.

Nicola Porcella hace noticia por su ostentoso look. IG Nicola Porcella

Luego se refirió a la ropa que tiene y señaló que antes el modelo usaba réplicas que podían distinguirse, pero ahora ha optado por la ropa original y los precios son realmente elevados. “Las réplicas que antes usaba Nicola eran bien bajas, ni siquiera eran parecidas a las originales, como ahora suelen decir. Antes sus réplicas costaban 200 o 150 soles. Se le ha visto un buen cambio a Nicola, de usar pura réplica a usar ropa de diseñador. No baja de Louis Vuitton, que para la gente que sabe, no cuesta menos de 5,500 soles unas zapatillas, él tiene una que tiene 10 mil dólares, que no salió en todos lados, solo en México, Europa y Estados Unidos”, acotó el creador de contenido.