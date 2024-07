Nicola Porcella brilla en México: de réplicas de 150 soles a lucir reloj valorizado en 80 mil dólares

Nicola Porcella brilla en México y ahora luce reloj valorizado en 80 mil dólares . América Hoy

Desde que logró fama en México gracias a La Casa de los Famosos, la vida de Nicola Porcella ha cambiado considerablemente, trabajo no le falta y se deja ver con las figuras del momento, incluso luciendo prendas y accesorios de lujosas marcas.

En su última publicación de Instagram, Nicola Porcella llamó la atención de sus seguidores por su ostentoso reloj Cartier de alto valor. Este accesorio costaría nada menos que 80 mil dólares, convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre sus fanáticos.

El reloj Cartier, conocido por su artesanía y diseño meticuloso, no solo refleja el buen gusto del actor, sino también su capacidad para acceder a artículos de alta gama que no están al alcance de todos. La adquisición de este detalle también manifiesta lo bien que le está yendo al conductor y modelo peruano en tierras charras.

Como se sabe, los influencers y celebridades no solo se preocupan por su apariencia física, sino también por los accesorios que completen su estilo y transmitan un mensaje de éxito y poder. Los relojes, en este sentido, son símbolos de estatus que van más allá de su funcionalidad práctica, representan un nivel de logro y prestigio que aquellos como Nicola Porcella desean proyectar a su audiencia.

América Hoy realizó un informe sobre el look del peruano, donde da detalles de lo que estaría gastando tras su fama en México. “Ese Cartier se lo hemos visto a varios futbolistas, entre ellos Sergio Peña y André Carrillo, cuesta 80 mil dólares el que tiene en la mano”, indico el bloguero de moda George Rubin en conversación con el programa matutino.

Nicola Porcella luce lujosas prendas y ostentosos accesorios en su paso por México.

Ropa de diseñador

George Rubin también se refirió a sus demás prendas, resaltando que hoy en día se viste mucho mejor y apuesta por marcas importantes. “Las réplicas que antes usaba Nicola eran bien bajas, ni siquiera eran parecidas a las originales, como ahora suelen decir. Antes sus réplicas costaban 200 o 150 soles. Se le ha visto un buen cambio a Nicola, de usar pura réplica a usar ropa de diseñador. No baja de Louis Vuitton, que para la gente que sabe, no cuesta menos de 5,500 soles unas zapatillas, él tiene una que tiene 10 mil dólares, que no salió en todos lados, solo en México, Europa y Estados Unidos”, indicó Rubin.

Además, señaló que la correa que luce en una de sus publicaciones cuesta en Perú 12 mil soles, por lo que está seguro que si gasta esa suma este complemento, su inversión en polos y otras prendas debe ser mayor.

Nicola Porcella hace noticia por su ostentoso look. IG Nicola Porcella

“En zapatillas, Nicola debe estar gastando unos 20 mil soles, solo en zapatillas. Hay que sumarle la ropa, el reloj. En todas las fotos que lo hemos visto, encontramos tranquilamente 400 mil soles”, sentenció.

Según el bloguero, Porcella ha dado un paso agigantado sobre la moda tras su fama, demostrando también su buen gusto, pues hace muy buenas elecciones a la hora de vestir y usar sus complementos.

En la era de las redes sociales, donde cada detalle cuenta, el actor sabe cómo mantenerse relevante y en el ojo público, marcando tendencias y dejando su huella en el mundo del entretenimiento. Por el momento, Nicola Porcella sigue disfrutando de su éxito y de la atención mediática que genera por cada paso que da.

Nicola Porcella fue panelista de La Casa de los Famosos México. IG